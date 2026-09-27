Premierul desemnat Siegfried Mureşan afirmă, referindu-se la relatările din Wall Street Journal vizând-o pe ambasadoarea SUA la Atena şi la speculaţiile legate de contactele acesteia cu politicieni de la Bucureşti, că oamenii politici care au avut contacte cu diplomatul american trebuie să explice exact care au fost acele contacte, cu ce scop, dacă au ajutat România, în ce măsură şi dacă au servit intereselor altor state, scrie News.ro.

Informaţii difuzate sâmbătă de Wall Street Journal conform cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle (foto), ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan au fost corelate, în spaţiul public, cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze.

„Să ne spună exact care au fost acele contacte, dacă au servit interesele altor state”

„În primul rând, acestea (n.r. - dezvăluirile din WSJ) sunt dezvăluiri extrem de serioase şi noi ne-am obişnuit în spaţiul public din România ca oricine să poată răspândi orice fake news despre oricine doreşte. Însă, această publicaţie americană are o tradiţie extrem de lungă, este un ziar extrem de serios şi mai ales sursele citate acolo, inclusiv sursele guvernamentale, cred că trebuie luate în serios. Ca atare, este o mare diferenţă între un fake news românesc, autohton, creat de populiştii din România meniţi să-şi afecteze competitorii politici şi dezvăluirile din această publicaţie serioasă americană. Ca atare, consider că oamenii politici care au avut contacte cu doamna ambasador trebuie să ne explice exact care au fost acele contacte, cu ce scop, dacă au ajutat România, în ce măsură şi dacă au servit intereselor altor state”, a declarat Siegfried Mureşan într-un interviu pentru Cotidianul.

El spune că doreşte un parteneriat pe picior de egalitate cu toţi partenerii strategici ai României, cu toate statele membre ale Uniunii Europene, „nu de pe o poziţie de superioritate, dar nici de pe o poziţie de inferioritate”.

„Deci, aştept cât mai curând ca toţi cei care au intrat în contact cu domnia sa să ne explice exact care au fost beneficiile concrete pe care le-au obţinut pentru România de pe urma acestor contacte şi dacă au discutat vreodată despre decizii sau proiecte defavorabile României şi defavorabile plătitorului de taxe din România”, a precizat premierul desemnat.

Ministrul grec a reacționat dur la declarația ambasadoarei americane

„În martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci şi americani, Kimberly Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în faţa celorlalţi invitaţi. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenţi: „Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici", potrivit unei persoane care a participat la cină şi altor persoane cărora li s-a povestit despre acest incident. Discuţia s-a înfierbântat, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea acestui schimb de replici, a scris Wall Street Journal.

După apariţia articolului, informaţiile au fost corelate cu imagini publicate în luna aprilie despre o întâlnire care ar fi avut loc în luna martie şi la care au participat preşedintele PSD Sorin Grindeanu şi ministrul de atunci al Energiei, Bogdan Ivan, alături de ambasadoare.

Referitor la aceste imagini, Grindeanu a declarat sâmbătă pentru Cotidianul că „discuţiile cu ambasadoarea SUA în Grecia au vizat aspecte care ţin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol de tranzit important" şi că a văzut că acest lucru se regăseşte şi în programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureşan.

„Restul aspectelor semnalate de dvs. sunt pure fabulaţii, care nu au făcut obiectul discuţiei", a declarat Sorin Grindeanu pentru Cotidianul pe tema declaraţiilor ambasadoarei SUA.

„E adevărat că au primit ordin să dea jos Guvernul?”

Sâmbătă, prima reacţie a fost cea a preşedintelui USR, Dominic Fritz, care a apreciat că „Grindeanu şi Simion au nişte răspunsuri de dat".

„E adevărat că au primit ordin să dea jos guvernul? Dacă da, ce au primit în schimb? Ciudat cum fix cei care ţipă toată ziua de „trădare" şi „străini" sunt prinşi cu astfel de mişmaşuri", a spus Fritz.

El l-a întrebat pe Grindeanu ce s-a discutat la masa din 31 martie.

„Aţi discutat moţiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreţ, ca să plătească românii pentru şi mai multe ceasuri de lux pentru pesedişti?", a mai spus liderul USR.

Mesajul pentru liderul AUR George Simion, al cărui partid a votat şi el, alături de PSD moţiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan, i-a transmis că „steagul naţional sărutat şi ordinul extern executat nu merg împreună".

Simion a negat existenţa unor discuţii pe tema căderii Guvernului cu ambasadoarea SUA în Grecia.

Plângere penală pentru trădare pe numele lui Sorin Grindeanu și George Simion

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunţat că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui Grindeanu, Simion şi Ivan.

„Să fie cercetaţi pentru că au negociat cu o putere străină aservirea şi subminarea economică a României. Povestea asta nu poate rămâne aşa. Când statul român ajunge să fie penetrat la vârf şi preşedinţi de partide vând suveranitatea şi securitatea economică a României, chiar suntem în faţa unui act de trădare pedepsit de legea penală", a declarat Dimitriu.

„Dincolo de întâlnirea privată la restaurant, acţiunile acestor indivizi au lăsat clar urme scrise. Ivan, ministru al Economiei, participant la masa de taină cu ambasadoarea SUA la Atena, a făcut presiuni oficiale la preşedintele României, la premier şi a cerut implicarea SRI ca afacerea păguboasă pentru statul român să fie perfectată. Ce căuta Grindeanu la această întâlnire şi ce rol a avut în complot?", a afirmat el.