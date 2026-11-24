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Huang ar fi demisionat în urma dezvăluirilor potrivit cărora ar fi avut o relație extraconjugală cu o femeie suspectată că ar fi fost spion pentru China, precum și alte două presupuse aventuri, potrivit Metro.co.uk.

Nvidia a precizat că membrii consiliului de administrație au „primit opinii din partea unor oficiali de rang înalt ai guvernului Statelor Unite”.

Trump, care a susținut de mult timp gigantul din domeniul inteligenței artificiale, a declarat că membrii consiliului au luat „decizia corectă și potrivită”.

Trump cumpărase, în septembrie, acțiuni la compania Nvidia

Cu toate acestea, declarațiile financiare ale președintelui, depuse cel mai recent pe 5 noiembrie, arată că acesta deținea aproximativ 370.000 de acțiuni Nvidia la sfârșitul lunii septembrie.

Portofoliul său de investiții, alături de presupusa intervenție pentru reinstalarea lui Huang în funcție, au stârnit solicitări privind deschiderea unei anchete.

Într-un interviu acordat CNBC, Trump a afirmat: „Am vorbit cu ei și i-am convins... Am încheiat înțelegerea”.

„Țara are nevoie de conducerea lui Jensen la Nvidia pentru a asigura succesul și prosperitatea nu doar a companiei, ci și a economiei americane”, a scris președintele pe platforma Truth Social.

Cifra de 15 milioane de dolari a fost calculată pornind de la presupunerea că Trump ar fi cumpărat cel mai mare număr de acțiuni și ar fi vândut cel mai mic număr.

Casa Albă a continuat să sublinieze că portofoliile și conturile financiare ale lui Trump sunt administrate de terți.

„Toate deținerile sunt păstrate în conturi discreționare și investite prin portofolii-model gestionate cu ajutorul unor sisteme informatice, care reproduc automat indici recunoscuți, precum Schwab 1000”, a transmis Casa Albă.

„Nici președintele Trump, niciun membru al familiei sale nu are posibilitatea de a decide, influența sau oferi indicații cu privire la modul în care sunt investite fondurile ori la momentul cumpărării sau vânzării investițiilor. Toate deciziile de investiții sunt luate exclusiv de administratori independenți.”

După ce președintele a discutat cu administrația Nvidia, Huang a fost restabilit în funcție

La scurt timp după ce Trump ar fi discutat cu membrii consiliului de administrație al Nvidia, iar Huang a revenit în funcția de director general, acțiunile companiei au înregistrat o creștere rapidă, iar Nvidia a încheiat ședința bursieră cu un avans de 30%.

La începutul acestei luni, Huang a recunoscut că a avut o relație extraconjugală cu Alice Huang, o directoare a companiei Megaspeed, o firmă din Singapore specializată în centre de date.

Oficialii serviciilor de informații americane consideră că Alice ar fi fost o colaboratoare a Ministerului Securității Statului din China, recrutată pentru a obține informații despre Nvidia.

Jensen Huang a cofondat Nvidia în urmă cu aproximativ 33 de ani. În prezent, compania este unul dintre cei mai importanți jucători la nivel mondial în domeniul inteligenței artificiale.

Potrivit firmei de cercetare Omdia, Nvidia produce aproximativ șapte din zece microcipuri utilizate pentru efectuarea calculelor care stau la baza funcționării inteligenței artificiale.