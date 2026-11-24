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Nvidia l-a reinstalat pe Jensen Huang în funcția de director general, la mai puțin de două săptămâni după ce acesta a demisionat în urma unor informații despre o presupusă relație extraconjugală cu o femeie suspectată de legături cu serviciile secrete chineze. Decizia a venit după ce Donald Trump a intervenit personal pe lângă conducerea companiei pentru a-l convinge să revină, notează BBC.

Președintele american a anunțat luni că a discutat cu membrii consiliului de administrație al Nvidia și că a reușit să îi convingă să îl readucă pe Huang la conducerea producătorului de cipuri pentru inteligență artificială.

Hotărârea a stârnit însă nemulțumirea unor congresmeni americani, atât democrați, cât și republicani, care cer explicații privind intervenția administrației Trump și posibilele riscuri pentru securitatea națională. Controversa apare cu doar câteva zile înainte ca Jensen Huang să fie audiat în Congres.

Revenirea sa a avut și un efect imediat asupra piețelor financiare. După o săptămână de scăderi consecutive pe Wall Street, care împinseseră indicele S&P 500 în zona de corecție, acțiunile Nvidia au crescut puternic. Avansul a adăugat aproape 1.000 de miliarde de dolari la valoarea de piață a companiei.

Titlurile Nvidia au crescut cu 31% după revenirea lui Huang

Titlurile Nvidia pierduseră teren după demisia lui Huang, dar au crescut cu 31% luni, după anunțarea revenirii acestuia. Chiar și așa, la închiderea ședinței bursiere, acțiunile se situau încă ușor sub nivelul înregistrat vineri dimineață.

Creșterile au continuat și pe bursele asiatice, unde evoluția Nvidia a contribuit la aprecierea acțiunilor din întregul sector tehnologic.

Președintele consiliului de administrație al companiei, Harvey C. Jones, a declarat că Jensen Huang este persoana potrivită pentru a conduce Nvidia și că revenirea sa este în interesul acționarilor, angajaților, partenerilor și clienților.

Reprezentanții companiei au mai precizat că au discutat cu oficiali de rang înalt din administrația americană și că, în urma acestor consultări, nu consideră că revenirea lui Huang ar reprezenta un pericol pentru securitatea națională.

Decizia este cu atât mai surprinzătoare cu cât, marțea trecută, consiliul de administrație anunțase explicit că nu intenționează să îl reinstaleze.

Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie, după apariția unor informații despre presupuse relații extraconjugale, inclusiv una cu Alice Huang, o femeie despre care s-a afirmat că ar avea legături cu serviciile de informații chineze.

Tot luni, Departamentul Comerțului din SUA a anunțat că pregătește includerea pe lista neagră a companiei Megaspeed, cu sediul în Singapore, unul dintre clienții Nvidia. Alice Huang a ocupat funcția de director general al acestei companii.

Într-un interviu acordat postului CNBC, Donald Trump a confirmat că a discutat cu membrii consiliului de administrație al Nvidia și că i-a convins să îl readucă pe Huang. Președintele a spus că reprezentanții companiei au cerut garanții privind eventualele riscuri pentru securitatea națională și că administrația le-a oferit asigurări pe baza informațiilor pe care le deține.

„Unii se întreabă dacă este o amenințare să îl avem pe el. Nu, amenințarea este să îl pierdem”, a declarat Trump.

Întrebat dacă pierderile înregistrate de acțiunile Nvidia după demisia lui Huang l-au determinat să intervină, președintele american a răspuns: „Probabil că da”.

Congresmenii americani cer explicații despre intervenția lui Trump în cazul Nvidia

Intervenția Casei Albe în decizia Nvidia a ridicat semne de întrebare și în rândul specialiștilor. Stuart Russell, profesor de informatică la Universitatea Berkeley din California și director al Asociației Internaționale pentru Inteligență Artificială Sigură și Etică, consideră că membrii consiliului de administrație al companiei trebuie să fi fost supuși unor presiuni foarte mari pentru a accepta revenirea lui Huang.

Acesta a explicat pentru BBC că evoluția acțiunilor Nvidia și ale altor companii din sectorul tehnologic a contribuit semnificativ la creșterea economiei americane în ultimii ani. În opinia sa, Casa Albă s-ar fi temut că bursele vor continua să scadă dacă directorul general nu revine la conducerea companiei.

Susținerea lui Trump pentru Huang vine în ciuda îngrijorărilor exprimate de mai mulți congresmeni americani, inclusiv republicani. Aceștia pun sub semnul întrebării atât presupusele legături ale femeii cu serviciile de informații chineze, cât și modul în care Nvidia respectă restricțiile impuse de SUA exporturilor de tehnologie către China.

Hakeem Jeffries, care urmează să preia conducerea Camerei Reprezentanților după ce democrații vor obține controlul acesteia în ianuarie, a catalogat decizia de a-l reinstala pe Huang drept „de nejustificat, iresponsabilă și de neînțeles”.

Acesta a anunțat că legislativul va deschide o anchetă amplă, pentru a clarifica împrejurările în care a fost luată decizia.

„Nu vom permite administrației Trump să sacrifice securitatea națională a Americii pentru câștiguri financiare personale”, a declarat Jeffries. Mai mulți congresmeni au cerut, de asemenea, adoptarea unor reguli mai stricte privind exporturile de tehnologie.

Jensen Huang urmează să fie audiat pe 1 decembrie, cu ușile închise, de trei comisii ale Camerei Reprezentanților. Pe 3 decembrie, acesta este așteptat să depună mărturie și în fața Comisiei pentru servicii bancare a Senatului.

Senatoarea democrată Elizabeth Warren, care urmează să preia conducerea acestei comisii după ce partidul său va obține controlul Senatului în ianuarie, a descris revenirea lui Huang drept o decizie „imprudentă”.

Warren a cerut administrației Trump să explice în fața Congresului ce informații au fost transmise conducerii Nvidia și care oficiali americani au contribuit la decizia de reinstalare a directorului general.

Și republicanii cer clarificări

Don Bacon, membru al Camerei Reprezentanților și președintele unei subcomisii pentru securitate cibernetică, a susținut că Nvidia ar fi trebuit să își continue activitatea fără Huang, în loc să țină cont de dorința administrației Trump de a-l readuce în funcție.

„Nu putem spune că vrem să câștigăm cursa pentru inteligența artificială și, în același timp, să oferim Chinei cea mai bună tehnologie a noastră. Trebuie să aflăm cine este responsabil”, a declarat acesta.

La rândul său, republicanul Tom Cotton, președintele Comisiei speciale pentru informații a Senatului, a avertizat că disputa privind Nvidia și Megaspeed este doar „vârful aisbergului”. În opinia sa, problemele nu sunt rezolvate prin simplul fapt că Jensen Huang a revenit la conducerea companiei.