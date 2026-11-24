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Președintele rus Vladimir Putin insistă de multă vreme ca apărarea europeană să fie regândită. El cere ca NATO să își retragă forțele și ca Rusia să primească un rol-cheie în securitatea continentului, cereri care datează dinaintea invaziei la scară largă a Ucrainei. Donald Trump, dornic să încheie un acord de oprire a războiului, se aliniază acum cu o parte din această gândire.

„Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi finalizate separat de arhitectura de securitate europeană de după război. Cele două trebuie luate în considerare împreună”, a scris duminică Jared Kushner, emisarul de pace al lui Trump.

POLITICO a vorbit cu 12 foști și actuali oficiali europeni, experți și diplomați NATO, mulți dintre ei cu condiția anonimatului, pentru a putea vorbi deschis. Ei au enumerat linii roșii clare: nicio discuție fără Europa, nicio decizie unilaterală privind aderarea Ucrainei la NATO și niciun nou acord până la încheierea războiului.

„Avem o ordine de securitate în Europa, nu avem nevoie să o schimbăm”, a declarat într-un interviu ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik. Prezentăm cinci scenarii posibile și evaluarea POLITICO privind probabilitatea lor. Nu toate se exclud reciproc.

1. O alianță OSCE întărită

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, cu sediul la Viena, este unul dintre puținele organisme europene de securitate din care Rusia mai face parte. Documentul de la Viena stabilește măsuri de reducere a riscurilor, precum obligația țărilor de a anunța cu cel puțin 42 de zile înainte activitățile militare care implică 9.000 de soldați sau mai mulți.

Dacă se ajunge la un acord de pace, OSCE ar putea fi un cadru deja existent pentru monitorizarea încetării focului, finalizarea aspectelor mai detaliate ale negocierilor și măsuri de consolidare a încrederii, cum ar fi noi notificări ale activităților militare, a spus Ulrich Kühn, șeful departamentului de cercetare pentru controlul armamentelor la think tank-ul IFSH.

Această idee apare în contextul în care peste 40 de țări au susținut luna aceasta, la Dublin, „discuții privind noi mecanisme de gestionare și reducere a riscurilor, care să contribuie la stabilitatea Europei” în cazul unui acord de pace.

Dezavantajul este că organizația, cu 57 de membri, este „greoaie” din cauza dimensiunii și a deciziilor luate prin consens, a spus Sven Biscop, directorul programului Europa de la Institutul Egmont.

Instituția este deschisă unui rol mai amplu. „Trebuie să folosim din plin această platformă unică pentru a păstra dialogul, a reconstrui transparența, a reduce riscurile și a gestiona tensiunile”, a declarat pentru POLITICO secretarul general al OSCE, Feridun Sinirlioğlu. „OSCE rămâne un forum esențial pentru reconstruirea unei arhitecturi de securitate mai stabile și mai previzibile în Europa.”

2. Un Consiliu NATO-Rusia reînviat

Reînvierea Consiliului NATO-Rusia, aflat acum în moarte clinică, este o idee susținută de Kushner. Înființat în 2002, consiliul a fost un forum de consultare, reducere a riscurilor și luare în comun a deciziilor, care a dus la acorduri limitate, precum cel privind salvarea reciprocă a echipajelor de submarine și planurile comune de combatere a terorismului. Consiliul putea lua decizii prin consens în ce privește propria activitate, dar nu dădea Rusiei drept de veto asupra deciziilor NATO sau a politicilor de apărare ale aliaților.

Ultima sa reuniune a avut loc cu o lună înainte de invazia la scară largă a Ucrainei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat de atunci că formatul este „mort”.

Alianța militară mai păstrează o linie de comunicare cu cel mai înalt general rus, Valeri Gherasimov. Legătura este însă folosită foarte rar, în principal pentru că Rusia refuză să colaboreze, potrivit unui diplomat NATO și unui oficial NATO. Când contactul are totuși loc, „schimburile sunt mai degrabă monologuri paralele”, a spus diplomatul.

Reînvierea consiliului după un acord de pace ar putea ajuta la gestionarea escaladării, au spus alți doi diplomați ai alianței. Ei au avertizat însă că ar trebui făcută cu atenție, pentru că ar putea conferi legitimitate Rusiei, mai notează sursa citată.

3. Un nou tratat de securitate

Un acord amplu, valabil pe tot continentul, care să se sprijine pe instituțiile de azi sau să le înlocuiască în întregime, este o altă posibilitate. Este însă și varianta care probabil se va lovi de cea mai mare rezistență din partea aliaților Ucrainei.

Un nou pact ar avea avantaje, a spus Biscop de la Egmont. Ar putea include realități noi, precum aderarea Finlandei și a Suediei la NATO și aspirațiile europene ale Ucrainei, dar și riscuri militare noi, precum inteligența artificială. „Geopolitica s-a schimbat… așa că nu poți relua de unde ai rămas, trebuie să renegociezi”, a spus el.

Orice tratat nou riscă totodată să alimenteze temerile europene că Rusia ar căpăta prea mult cuvânt de spus în arhitectura de securitate a continentului. „Nu există absolut niciun temei pentru a pune sub semnul întrebării alianțele existente. Nu vom discuta asemenea lucruri”, a declarat săptămâna trecută ministrul german de Externe, Johann Wadephul.

Și mai greu de acceptat pentru Europa este propunerea Rusiei de a încheia acorduri cu state NATO individuale. „Ar putea fi acorduri bilaterale care… să îndeplinească criteriile unor pacte de neagresiune”, a spus mai devreme luna aceasta Alexei Drobinin, șeful departamentului de planificare politică din Ministerul rus de Externe. Pentru NATO, asta este „un refuz categoric”, a spus un diplomat al alianței, argumentând că ar permite Moscovei să submineze unitatea aliaților.

O opțiune mai restrânsă este sugestia SUA ca Ucrainei să i se acorde garanții de securitate asemănătoare celor ale NATO. Dar viceministrul rus de Externe Serghei Riabkov a numit vineri această variantă „inacceptabilă pentru noi”.

Și președintele ucrainean Volodimir Zelenski are semne de întrebare. „Când vorbim despre garanții «de tip articolul 5», avem nevoie de răspunsuri la câteva întrebări foarte clare. Ce țări vor sprijini Ucraina dacă va fi atacată din nou? Ce anume vor face partenerii noștri ca răspuns? Ce trupe vor fi staționate din timp pe teritoriul nostru? Cât vor costa toate acestea? Și va funcționa cu adevărat?”, a întrebat Zelenski luni în fața Adunării Parlamentare a NATO.

4. Un nou format UE-Rusia

Și UE a avut cândva un canal oficial de cooperare cu Rusia, în cadrul Acordului de parteneriat și cooperare din 1997. Consiliul Permanent de Parteneriat a organizat reuniuni ministeriale pe teme de securitate externă, justiție, cercetare și economie și a dus la acorduri privind facilitarea vizelor și cooperarea la frontieră. A fost înghețat după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014.

Mandatul UE în domenii precum comerțul, sancțiunile, vizele și gestionarea frontierelor îi oferă flexibilitate și pârghii față de Moscova în stabilirea relațiilor de după război, a spus un diplomat european, subliniind totodată că blocul are un mandat limitat în chestiuni de securitate. „Atâta timp cât un asemenea format este perceput ca o modificare a arhitecturii actuale de securitate din Europa, nu va merge”, a spus diplomatul. „Va trebui prezentat ca o anexă la arhitectura actuală.”

Orice încercare de a normaliza legăturile economice și energetice cu Rusia presupune riscuri, a adăugat Kühn. „Nu vrei să mergi cu viteză maximă și să lași gazul rusesc să curgă din nou, pentru că te faci foarte vulnerabil”, a spus el. „Va dura ceva timp… întâi vin măsurile de consolidare a încrederii și a securității.”

Iar Bruxellesul nu va fi singurul care vorbește cu Moscova. „Orice discuție semnificativă despre cadrul de securitate al Europei poate avea loc doar după obținerea unei încetări a focului în Ucraina… în special cu aliații din NATO și cu statele membre ale UE”, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

5. Totul rămâne neschimbat

Oficialii spun că aceasta este opțiunea cea mai probabilă, chiar dacă Moscova face clar că o consideră inacceptabilă.

În parte, asta se datorează faptului că alianțele militare și economice cele mai importante ale Europei nu au inclus niciodată Rusia, a spus Biscop. „Există o singură UE și un singur NATO din care Rusia nu poate face parte, deci, din punct de vedere geopolitic, Rusia este acum un vecin al Europei”, a spus el. „Nu vom concepe niciodată o arhitectură de securitate care să ne permită să decidem împreună.”

„Nu este un scenariu bun… va fi foarte instabil”, a spus Biscop, dar, „având în vedere cerințele nerealiste ale Rusiei, este destul de probabil că aici vom ajunge”.

Același diplomat NATO citat mai sus a fost și mai direct. „Rusia a ignorat complet toate acordurile de pace încheiate în ultimii 30 de ani”, a spus el. „Dacă vrei să reconstruiești o conversație, ambele părți trebuie să fie de acord cu termenii ei, nu poți avea doar una. Asta înseamnă să vorbești singur.”