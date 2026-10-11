Un oficial american de rang înalt a declarat duminică faptul că Trump și Rubio sunt „extrem de furioși” din cauza comportamentului atribuit lui Guilfoyle și că, cel mai probabil, vor decide în această săptămână ce măsuri vor lua, după sărbătoarea de luni dedicată Zilei lui Columb, potrivit AP.

Rubio, „deosebit” de iritat

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a putea discuta despre deliberările interne, a spus că Rubio a fost deosebit de iritat, mai ales că a vizitat Atena chiar săptămâna trecută, iar Guilfoyle a participat la majoritatea, dacă nu chiar la toate evenimentele sale și l-a întâmpinat la sosire cu o îmbrățișare strânsă, în timp ce acuzațiile continuau să apară.

Într-o serie de articole, The Wall Street Journal a relatat despre presupuse conduite problematice ale lui Guilfoyle, printre care amenințarea unui oficial al țării gazdă, acceptarea unor cadouri și servicii necuvenite și oferta de a-și folosi influența în cadrul administrației în schimbul achitării unei facturi consistente la cardul de credit.

Guilfoyle nu a răspuns direct acestor relatări, însă avocatul său a declarat că aceasta nu a făcut nimic greșit, iar Ambasada SUA la Atena și-a exprimat tacit sprijinul pentru ea.

După ce a apărat-o pe Guilfoyle în urma primei relatări, Rubio a refuzat să comenteze public acuzațiile tot mai numeroase. Miercuri, el a declarat: „Ambasadoarea noastră și-a îndeplinit cu fermitate misiunea aici”.

Însă, după apariția unui nou articol miercuri seara, Rubio i-a certat joi pe jurnaliștii care l-au întrebat despre acuzații, înainte de a pleca din Atena. El a spus că nu știe dacă acestea sunt adevărate și că nu va răspunde dacă nu le poate confirma.

„Voi umblați de colo-colo crezând că, dacă o sursă v-a spus ceva și voi ați publicat acel lucru, atunci este adevărul absolut. Nu este adevărul absolut. Pentru mine, nu este adevărul absolut. Nu așa procedăm noi”, a declarat Rubio lângă avionul său, în timp ce Guilfoyle, venită să-l conducă la plecare, îl privea.

Oficialul american a spus că Rubio a devenit tot mai frustrat pe măsură ce numărul relatărilor a crescut.

Un al doilea oficial american, care a vorbit de asemenea sub protecția anonimatului pentru a putea discuta despre chestiuni de personal, a declarat că inspectorul general al Departamentului de Stat analizează acuzațiile. Primele informații au apărut în The Wall Street Journal la sfârșitul lunii trecute, iar de atunci au fost publicate noi relatări.

Al doilea oficial nu a putut preciza dacă a fost deschisă o anchetă oficială a inspectorului general. Inspectorii generali desfășoară adesea verificări preliminare, neoficiale, în urma plângerilor împotriva angajaților, iar acestea nu duc întotdeauna la o investigație completă, care poate avea ca rezultat măsuri disciplinare, inclusiv demiterea.

Departamentul de Stat a refuzat să comenteze informațiile privind o posibilă anchetă a inspectorului general.

Cei mai importanți doi reprezentanți ai Partidului Democrat din comisiile pentru afaceri externe ale Camerei Reprezentanților și Senatului — congresmanul Gregory Meeks, din New York, și senatoarea Jeanne Shaheen, din New Hampshire — precum și Robert Garcia, democrat din California și membru de rang înalt al Comisiei pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților, au cerut deja o anchetă în cazul lui Guilfoyle.

Ce au relatat jurnaliștii americani

Începând de la sfârșitul lunii septembrie, The Wall Street Journal a publicat numeroase relatări despre presupusul comportament necorespunzător al ambasadoarei. În primul articol, publicația a scris că Guilfoyle le-ar fi spus unor invitați, la o recepție, că SUA ar putea submina guvernul grec dacă ar dori acest lucru. De asemenea, ar fi promovat interesele comerciale ale unei anumite companii grecești din construcții și energie și ar fi permis unui reprezentant al acesteia, responsabil cu activitățile de lobby, să participe la întâlniri diplomatice private.

Informaţii difuzate de Wall Street Journal conform cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan au fost corelate, în spaţiul public, cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze.

Wall Street Journal a reconstituit într-un articol de presă o discuție care ar fi avut loc în martie, la o cină organizată în Atena, la care au participat oficiali americani și greci. Potrivit jurnaliștilor, Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, s-ar fi lansat atunci într-un schimb aprins de replici cu ministrul grec al Energiei din cauza unui proiect de livrare de gaz lichefiat american.

În timpul vizitei lui Rubio la Atena, The Wall Street Journal a relatat, citând mesaje text, că Guilfoyle i-ar fi cerut unui donator și susținător al lui Trump să achite o factură de 100.000 de dolari la cardul său de credit, cu puțin timp înainte de audierea de confirmare a numirii în funcție. În schimb, ea i-ar fi promis acces la oficiali ai administrației.

Ulterior, publicația a scris că Guilfoyle ar fi fost furioasă pentru că nu fusese invitată la un eveniment cu tematică grecească organizat la începutul acestui an, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția. Ea ar fi cerut să participe și s-ar fi lăudat cu călătorii de lux în Franța alături de directori ai unor companii din sectorul energetic.

O altă relatare, publicată de tabloidul britanic The Daily Mail, susține că Guilfoyle și-ar fi îndepărtat colegii din cadrul Ambasadei SUA la Atena și că ar fi depășit limitele comportamentului considerat adecvat pentru principalul reprezentant al guvernului american în Grecia.

Guilfoyle a fost prezentatoare la Fox News Channel și procuror în California. În trecut, a fost logodită cu Donald Trump Jr., fiul președintelui american.