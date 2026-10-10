Ancheta organismului guvernamental de control intervine după ce Eric Deters, consultant juridic și susținător și donator al lui Donald Trump, a acuzat-o pe Guilfoyle că i-ar fi cerut să achite o datorie restantă de 100.000 de dolari pe cardul său American Express, în zilele premergătoare audierii sale de confirmare în funcție, în 2025, în schimbul facilitării accesului la oficiali de rang înalt ai administrației americane, potrivit News.ro.

„Era atât de disperată să obțină acei 100.000 de dolari. Era un schimb de favoruri”, a declarat Deters pentru NBC News, într-un interviu acordat joi.

„Mi-a spus că îi puteam cere absolut orice în lumea lui Trump. Nu exista nicio solicitare prea mare”, a afirmat el despre Guilfoyle, fostă prezentatoare Fox News, susținătoare a campaniei electorale a lui Trump și fostă logodnică a lui Donald Trump Jr.

Deters a pus la dispoziția NBC News un document PDF care conține mesaje text și conversații purtate pe Signal cu Guilfoyle. Unul dintre mesajele furnizate de Deters pare să arate că Guilfoyle i-ar fi cerut să transfere banii direct către American Express, deoarece, în acest fel, „nu va apărea nicăieri” tranzacția. Deters a declarat că nu i-a plătit suma solicitată.

Un avocat al lui Guilfoyle nu a răspuns unei solicitări de comentarii, dar a declarat pentru The Wall Street Journal că aceasta contestă autenticitatea mesajelor, fără a oferi detalii.

JD Vance cere clarificarea acuzațiilor, iar Casa Albă nu comentează

Vicepreședintele JD Vance a declarat vineri că „acestea sunt acuzații” și că „nu judecăm oamenii în tribunalul opiniei publice”.

Afirmațiile lui Deters reprezintă, potrivit lui Vance, „versiunea unei singure persoane”.

„Să vedem care sunt, de fapt, faptele. Să aflăm care este adevărul și, evident, dacă s-a întâmplat ceva grav, atunci cei responsabili trebuie să suporte consecințele”, a declarat vicepreședintele american.

Casa Albă nu a dorit să comenteze.

Gregory Meeks, principalul reprezentant democrat în Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, i-a trimis săptămâna trecută o scrisoare secretarului de stat Marco Rubio, solicitând informații suplimentare despre alte acuzații apărute în The Wall Street Journal.

Joi, Rubio a mustrat un jurnalist care l-a întrebat despre acuzațiile la adresa lui Guilfoyle, în timp ce se afla alături de aceasta la Atena.

„Nu discutăm astfel de lucruri într-o conferință de presă, pe pista unui aeroport dintr-o țară străină, doar pentru că dumneavoastră sau altcineva ați scris un articol pe baza informațiilor oferite de o sursă”, a declarat Rubio, adăugând: „Nici măcar nu știu dacă ceea ce relatați este adevărat”.

Între timp, un înalt oficial diplomatic a declarat că vestea anchetei a provocat îngrijorare în cadrul Departamentului de Stat. Oficialul a descris investigația drept una rară și a precizat că Biroul Inspectorului General este cunoscut în principal pentru efectuarea inspecțiilor de rutină la ambasade, nu pentru desfășurarea unor anchete.

Un purtător de cuvânt al Biroului Inspectorului General al Departamentului de Stat a declarat că instituția nu confirmă, nu infirmă și nu comentează existența unor investigații.

Departamentul de Stat a refuzat să comenteze acuzațiile la adresa lui Guilfoyle sau eventuala anchetă.

Anchetele privind ambasadorii americani, rare, dar nu fără precedent

Investigațiile organismului de control privind posibile încălcări ale normelor de etică de către ambasadorii americani sunt rare, dar nu fără precedent.

În timpul primului mandat al lui Donald Trump, Woody Johnson, pe atunci ambasador al SUA în Regatul Unit și donator republican, a fost anchetat de Biroul Inspectorului General al Departamentului de Stat. Inspectorii au constatat că acesta făcuse comentarii „nepotrivite” referitoare la rasă, gen și religie în fața angajaților ambasadei.

Departamentul de Stat a respins recomandările formulate în cazul lui Johnson, argumentând că ambasadorul vizionase un material video guvernamental privind hărțuirea la locul de muncă și le ceruse și înalților oficiali să facă același lucru. De asemenea, acesta îi încurajase pe angajați să participe la un curs de formare privind „reducerea prejudecăților inconștiente”.

În 2024, în timpul mandatului președintelui Joe Biden, organismul de control l-a anchetat pe ambasadorul SUA în Singapore, Jonathan Kaplan, constatând că acesta își amenințase angajații și nu depusese la timp sau cu documentele justificative corespunzătoare deconturi pentru cheltuieli de călătorie în valoare de aproximativ 48.000 de dolari.

În cazul lui Kaplan, Departamentul de Stat a anunțat că tratează cu seriozitate recomandările și că a făcut modificări organizatorice.

„Președintele dorește întotdeauna ca reprezentanții săi (...) să trateze oamenii cu demnitate și respect”, declara la acea vreme John Kirby, fost purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate de la Casa Albă.

„El are încredere că Departamentul de Stat tratează această situație cu seriozitate”, a adăugat Kirby.