”Lumea asistă la o criză de securitate şi politică instabilă şi la un haos economic în cele patru colţuri ale planetei”, a declarat dictatorul la o ceremonie de intrare în funcţie a unor noi ambasadori - inclusiv al Rusiei.

Acestea sunt primele comentarii ale lui Kim Jong Un după un summit al Cooperării Economice Asia-pacific (APEC), în China, la care a asistat preşedintele american Donald Trump.

În pofida unor apeluri repetate ale preşedintelui american, miliardarul nu s-a întâlnit a patra oară cu dictatorul nord-coreean.

Kim Jong Un a efectuat vineri o vizită în şcoli şi s-a limitat la declaraţii despre proiecte naţionale.

”Situaţia internaţională actuală implică o schimbare semnificativă a înţelegerii noastre a doctrinei suveranităţii naţionale şi securităţii”, a declarat el în faţa ambasadorilor, potrivit KCNA.

”RPDC (Coreea de Nord) nu caută nici supremaţia şi expansiunea”, ci ”dezvoltarea relaţiilor sale externe în baza idealurilor independenţei, păcii şi prieteniei bazate pe principiul apărării suveranităţii naţionale şi securităţii”, a subliniat el.

Dictatorul apare, în fotografii difuzate de KCNA, alături de fiecare dintre noii diplomaţi acreditaţi la Phenian.