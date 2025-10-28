Când începe Black Friday 2025 la Fashion Days

Black Friday 2025 se apropie cu pași repezi, iar Fashion Days, unul dintre cei mai mari retaileri online de modă din România, pregătește din nou reduceri importante la mii de produse.

De la haine și încălțăminte până la accesorii și articole sport, campania de Black Friday este unul dintre cele mai așteptate momente ale anului pentru împătimiții modei. Iată când începe Black Friday 2025 la Fashion Day și ce să îți cumperi.

Când începe Black Friday 2025 la Fashion Days

Anul trecut, campania Black Friday la Fashion Days a început pe 4 noiembrie.

În anul 2025, Black Friday la Fashion Days va începe mai devreme, pe 31 octombrie.

Reduceri semnificative de până la 90% se aplică de Black Friday la Fashion Days în funcție de brand și stoc.

Selecția se schimbă de la o ediție la alta, dar de obicei merită urmărite branduri precum Nike, adidas, Puma, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Levi’s, Desigual, Vero Moda, Mango, UGG, New Balance.

La accesorii, atenție la genți, ceasuri fashion, portofele, eșarfe și ochelari, iar la încălțăminte la sneakers, boots, loafers, stilettos sau sandale, în funcție de sezon.

Cele mai mari reduceri de Black Friday 2025 la Fashion Days

►UGG la reduceri de Black Friday

►Haine, accesorii și încălțăminte Karl Lagerfeld la reduceri de Black Friday

►Haine, accesorii și încălțăminte GUESS la reduceri de Black Friday

►Haine, accesorii și încălțăminte de iarnă Trespass la reduceri de Black Friday

►Ghete Palladium la reduceri de Black Friday

►Pantofi sport Nike la reduceri de Black Friday

►Ghete Dr. Martens la reduceri de Black Friday

►Blugi Stefanel la reduceri de Black Friday

►Blugi Guess la reduceri de Black Friday

►Blugi Levi's la reduceri de Black Friday

►Geantă Valentino la reduceri de Black Friday

►Geacă de iarnă DKNY la reduceri de Black Friday

►Palton Vero Moda la reduceri de Black Friday

Cum să profiți de Black Friday la Fashion Days

Ca să fii la curent cu reducerile și să profiți de discounturi masive de Black Friday la Fashion Days, asigură-te că urmezi pașii următori:

• Creează-ți contul pe site sau aplicație și salvează adresele și metodele de plată pentru un checkout rapid.

• Adaugă în wishlist/favorite produsele vizate și verifică din timp mărimile și culorile disponibile.

• Consultă tabelele de mărimi și recenziile despre potrivire („true to size”).

• Activează notificările în aplicație sau newsletter pentru a fi la curent cu startul campaniei.

• Finalizează rapid cumpărăturile, deoarece mărimile populare se epuizează primele.

Nu uita să compari prețurile unui produs verificându-l și pe alte site-uri de fashion, pentru că ai putea prinde oferte mai bune.

MYSTERY GIFT de Black Friday la Fashion Days

Fashion Days aduce anul acesta Black Friday cu un plus de surpriză: concursul „Black Friday Mystery Gift”. Acesta se desfășoară exclusiv online, pe site-ul și aplicația mobilă Fashion Days, între 31 octombrie 2025, ora 07:00 și 9 noiembrie 2025, ora 23:59. Participarea este simplă: orice client cu cont înregistrat pe platformă, major de 18 ani, trebuie doar să se logheze și să plaseze o comandă în această perioadă.

Premiile sunt oferite aleatoriu, direct în contul fiecărui câștigător, sub formă de vouchere valorice sau procentuale, valabile pentru produsele Fashion Days sau pentru brandurile partenere. Fiecare participant poate câștiga un singur premiu, iar voucherele devin utilizabile după 40 de zile și rămân active timp de 22 de zile.

Castigatorii sunt anunțați imediat în pagina de confirmare a comenzii, fără a fi necesară nicio plată suplimentară. Participarea implică acordul ca imaginea, numele și materialele aferente premiului să poată fi utilizate de Fashion Days pentru promovarea concursului. Organizatorul gestionează datele personale strict pentru derularea concursului, respectând legislația privind protecția datelor.

Concursul este deschis tuturor clienților eligibili, cu excepția angajaților Fashion Days și rudelor lor până la gradul 4, iar eventualele litigii se soluționează întâi amiabil și apoi în instanțele române competente.

Instagram

Cum să te pregătești de Black Friday

Pregătește-ți wishlist-ul

Una dintre cele mai inteligente strategii înainte de Black Friday este să-ți creezi un wishlist. Salvează produsele care îți atrag atenția. Cel mai bine să îți faci un cont și să le salvezi la favorite, ca să fii sigur că le găsești rapid . Fie că este vorba de o pereche de pantaloni perfect croiți, un palton sau o geantă de lux, adăugarea acestora în wishlist îți permite să le urmărești. În plus, având toate produsele într-un singur loc, vei putea prioritiza rapid achizițiile atunci când începe campania, fără a mai pierde timp căutând printre mii de produse.

Urmărește-ți brandurile preferate

Nu există nimic mai frustrant decât să ratezi o reducere de la un brand pe care îl iubești. Urmărirea brandurilor preferate îți garantează că vei fi la curent cu reducerile sau restock-ul.

Fă-ți temele

Înainte de Black Friday, puțină pregătire poate face diferența. Familiarizează-te cu brandurile și colecțiile care te interesează. Mărimile pot varia mult între branduri, așa că verifică tabelele de mărimi și recenziile pentru a te asigura că vei alege dimensiunea potrivită. Verifică politicile de retur ale fiecărui retailer, costurile de livrare și eventualele taxe sau importuri, mai ales dacă faci cumpărături internaționale.

Activează notificările

Asigură-te că notificările sunt active la site-urile tale preferate. Asta presupune să te abonezi la newsletter sau să îți iei aplicațiile mobile ca să fii primul care profită de reduceri.

Rămâi calm

Nu te simți presat să cumperi doar pentru că este Black Friday. Reduceri similare apar pe parcursul anului, așa că dacă ratezi un produs, există șanse să găsești altul asemănător mai târziu. Investește în piese de calitate, clasice și care se potrivesc stilului tău, indiferent dacă sunt la reducere sau nu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













