Black Friday 2025 la Flanco a început. Vezi cele mai bune oferte din prima zi de reduceri

Black Friday 2025 a început oficial la Flanco, iar retailerul român de electronice și electrocasnice dă startul uneia dintre cele mai mari campanii de reduceri ale anului.

Clienții pot profita deja de prețuri speciale la mii de produse, atât în magazinele fizice din toată țara, cât și online, pe flanco.ro.

Perioada campaniei și ce aduce nou ediția din 2025

Flanco a dat startul campaniei de Black Friday 2025 pe 24 octombrie, iar reducerile vor continua până pe 30 noiembrie 2025. La fel ca în anii precedenți, retailerul a ales o perioadă extinsă, pentru ca toți clienții să poată face cumpărături în ritmul lor, evitând aglomerația și stocurile epuizate.

„Ne dorim ca ediția din acest an să ofere o experiență de cumpărături cât mai confortabilă. Am pregătit reduceri consistente la principalele categorii de produse și o disponibilitate mai bună a stocurilor, astfel încât clienții să se poată bucura de oferte reale pe întreaga durată a campaniei”, a transmis compania.

Anul trecut, Flanco a organizat Black Friday în perioada 25 octombrie – 30 noiembrie, în toate cele 160 de magazine ale sale din țară, dar și online.

Pentru ediția din 2025, printre retailerii care au confirmat deja participarea la campania de Black Friday se numără și eMAG, care va organiza evenimentul pe 7 noiembrie.

Și Altex, liderul pieței electro-IT din România, urmează un model de organizare similar. În 2024, Black Friday la Altex s-a desfășurat între 31 octombrie și 20 noiembrie, în trei etape succesive, cu reduceri de 30–50%.

Ce să îți cumperi de Black Friday

Televizoare

În timpul iernii, chiar și în perioade mai neobișnuite, multe persoane petrec mai mult timp în casă, în fața televizorului. Dacă iarna este cel mai bun moment pentru a te uita la televizor, Black Friday este cel mai bun moment pentru a cumpăra unul. În această perioadă, se găsesc unele dintre cele mai mari reduceri la televizoare. Marile lanțuri de magazine folosesc adesea televizoarele pentru a atrage clienții în magazine.

►Televizor Smart LG QNED - 1.499 lei



Console de jocuri

Un alt produs popular este consola de jocuri video. Acest lucru este valabil mai ales pentru pachetele promoționale care includ consola, jocuri populare sau accesorii. Reducerile sunt și mai avantajoase dacă nu urmărești cea mai nouă generație de consolă și ești mulțumit cu modelul din sezonul anterior.

Laptopuri

Deși tot mai mulți folosesc telefoanele și tabletele pentru activități online, laptopurile rămân principalul instrument de lucru și studiu. În fiecare an, producătorii îmbunătățesc viteza, capacitatea de stocare și durata bateriei. Cum diferențierea produselor este dificilă și competiția de prețuri este mare, Black Friday este unul dintre cele mai bune momente pentru achiziționarea unui laptop.

►Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Office 15.6" - 1.499 lei

Produse Apple

În general, Apple controlează strict prețurile produselor sale, iar reducerile sunt rare. Totuși, Black Friday este una dintre puținele ocazii în care se pot obține discounturi la cele mai noi iPad-uri și iPhone-uri. Atât magazinul Apple, cât și retaileri precum eMAG sau Flanco oferă de obicei promoții speciale de Black Friday pentru produsele Apple.

►Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 512 GB - 7.399 lei

Electrocasnice

Mulți oameni își cumpără un electrocasnic nou doar când cel vechi este pe punctul de a se strica. Deși este logic să profiți de durata maximă de viață a aparatului, Black Friday este un moment excelent pentru a înlocui frigiderul sau mașina de spălat dacă acestea sunt la final de utilizare. Retailerii își suplimentează stocurile de electrocasnice în septembrie și octombrie, iar de Black Friday oferă reduceri semnificative la produsele rămase.

►Masina de spalat rufe Heinner - 1.299 lei



►Combina frigorifica Bosch - 3.499 lei

►Cuptor incorporabil Bosch - 1.749 lei

►Espressor automat Krups Intuition - 1.499 lei

