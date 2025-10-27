Capcana cumpărăturilor în rate de Black Friday. Putem plăti dobânzi de până la 30% dacă nu suntem atenți

Săptămâna viitoare este Black Friday, ziua în care comercianții anunță cele mai mari reduceri din an. Cum să ne pregătim, astfel încât să nu facem cheltuieli nechibzuite.

Black Friday a fost anunțat anul acesta pe 7 noiembrie. Atunci marii comercianți au anunțat că vor face cele mai mari reduceri din an.

La ce să fim atenți, în primul rând să cumpărăm numai dacă avem nevoie de anumite lucruri, nu doar pentru că sunt la reducere. Nu doar pentru că ni le dorim, și apoi să ajungem să nu le mai folosim. Sau ne putem uita deja pentru cadouri de Crăciun.

Ce trebuie să știi înaintea cumpărăturilor de Black Friday

Și atunci ar fi bine să ne facem o listă, ca să căutăm doar acele lucruri. Ideal ar fi să stabilim și un buget, în felul acesta cresc șansele să nu cheltuim mai mult decât ne dorim.

Acum, cele mai multe site-uri au și opțiunea de a plăti în rate. Există posibilitatea de a alege 3, 6, chiar 12 rate, fără dobândă, dar dacă nu suntem atenți, ajungem să plătim dobânzi mari. Chiar 20-30%. Și trebuie să știm acest lucru de la început, care sunt condițiile, pentru că această opțiune de plată în rate este exact ca și cum am face un credit

Foarte important este și să comparăm prețurile. Putem deja să facem o mică analiză, să căutăm produsele de care avem nevoie să vedem la ce preț sunt acum. Legea spune că magazinele nu trebuie să modifice prețurile în ultimele 30 de zile, astfel încât reducerea să fie aplicată corect.

Și să comparăm și cu prețurile de la alte magazine. Sunt mai multe site-uri care fac acest lucru: compari.ro, price.ro, pricy.ro - de exemplu, sunt doar câteva dintre ele. Mare atenție, dacă apelați la un astfel de comparator, trebuie să introduceți modelul exact, pentru a compara corect "mere cu mere".

Și nu în ultimul rând, e bine să nu ne bazăm strict pe "prețul" cel mai mic. Să ne uităm și la alte elemente, cum ar fi dacă produsul este în stoc sau durează foarte mult să ajungă, dacă livrarea este inclusă sau nu, garanția, și chiar reputația site-ului, pentru a ne asigura că nu ajungem victima unei fraude.

Nu te grăbi

Fără grabă, pentru că, așa cum știm, în ultima perioadă, vinerea neagră s-a transformat într-o perioadă mai degrabă cu reduceri. Am discutat despre acest subiect cu Andrei Radu, realizator Eplan.

Andrei Radu, realizator Eplan: Cu siguranță ziua de 7 noiembrie este ziua, să zicem, principală. Este acel pic din toată povestea legată de Black Friday, dar majoritatea comercianților au promoții pe tot weekend-ul, după care se intră în altfel de campanii de promoții. Că sunt, indiferent cum s-ar numi ele, pe toată perioada asta premergătoare sărbătorilor. Deci da, nu te panica în momentul de față că n-o să mai găsești produse. Sunt anumite produse la care vor fi dealuri foarte bune și asta înseamnă că, da, vor dispărea primele de pe raft-urile online, să spun așa, dar cu siguranță stocurile vor fi refresh cumva. Și da, ai toată perioada până la Crăciun în care poți să îți achiziționezi produsele.

