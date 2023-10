Black Friday 2023. De ce să îți alegi produsele cu o lună înainte să le cumperi

Black Friday se apropie cu pași repezi. În România ziua marilor reduceri are loc peste doar câteva săptămâni. Împătimiții cumpărăturilor au făcut deja listele cu produsele favorite pe care le-au vânat tot anul.

Conform tradiției americane, Black Friday este în vinerea de după Ziua Recunoștinței, care pică în fiecare an în a patra joi a lunii noiembrie.

Când va fi Black Friday 2023 în România

În România, data exactă poate varia de la an la an, dar în ultimii ani a fost în a doua vineri din luna noiembrie. Anul acesta Black Friday 2023 are loc pe 10 noiembrie 2023, conform blackfriday.ro.

Pentru a afla data exactă a Black Friday într-un an este recomandat să verificați site-urile comercianților care participă la eveniment pentru că toate marile magazine vor anunța data specifică pentru acel an. Unii comercianți dau startul reducerilor chiar mai repede.

La fel ca în anii trecuți, și în 2023 e foarte posibil să avem o perioadă mai lungă de reduceri, care se poate extinde pe tot parcursul lunii noiembrie.

Magazinele participante la Black Friday 2023

Majoritatea magazinelor mari și comercianților online care participă la Black Friday oferă reduceri semnificative la o gamă variată de produse, inclusiv electronice, îmbrăcăminte, mobilă, electrocasnice și multe altele.

Verificați site-urile web ale magazinelor voastre favorite, urmăriți reclamele și abonați-vă la newsletterele acestora pentru a fi la curent cu promoțiile lor.

Potrivit blackfriday.ro, la Black Friday 2023 vor participa peste 100 de magazine.

Cum să recunoști o promoție bună

O promoție bună este aceea care vă permite să economisiți bani pe produsele sau serviciile de care aveți nevoie sau pe care le doriți cu adevărat. Studiați bine piața înainte de a cumpăra un produs și nu vă lăsați păcăliți de reduceri aparent atractive.

Ca să recunoașteți o promoție bună trebuie să luați în calcul mai mulți factori. Trebuie să țineți cont în primul rând de produsul pe care îl doriți și de valoarea acestuia. În continuare vă prezentăm câteva sfaturi care vă pot ajuta să identificați o promoție bună:

Este important în primul rând să comparați prețurile. Aceasta este cea mai simplă modalitate de a evalua o promoție. Căutați prețurile produsului sau serviciului în mai multe magazine sau site-uri web pentru a vedea dacă promoția oferă cu adevărat o reducere semnificativă.

De asemenea, verificați istoricul de preț. Asta vă poate arăta dacă prețul a fost redus în mod semnificativ sau dacă prețul de vânzare este în continuare mai mare decât prețul obișnuit.

Nu vă lăsați atrași numai de preț. Asigurați-vă că produsul sau serviciul oferit în promoție are o calitate corespunzătoare. Citiți recenziile și părerile altor cumpărători pentru a vă asigura că produsul îndeplinește așteptările.

Urmăriți reducerile convenabile. Promoțiile bune oferă, în general, reduceri semnificative. Dacă un produs este redus cu 5% sau 10%, nu este neapărat o ofertă excelentă. Cu toate acestea, o reducere de 30% sau mai mult poate fi considerată atractivă.

Unele promoții pot fi mai avantajoase atunci când cumpărați mai multe produse sau când beneficiați de oferte combinate. Verificați dacă există astfel de opțiuni pentru a economisi mai mulți bani.

Este important ca în perioada reducerilor să studiați cu atenție politica de returnare a produselor sau serviciilor achiziționate în timpul promoțiilor. Acest lucru vă poate ajuta să evitați problemele ulterioare, în cazul în care nu sunteți mulțumit de achiziție.

Nu uitați să vă stabiliți un buget. Este important să aveți un buget prestabilit și să vă mențineți în limitele acestuia pentru a vă asigura că nu cheltuiți mai mult decât vă permiteți. Nu cumpărați produse sau servicii doar pentru că sunt la reducere, dacă nu aveți cu adevărat nevoie de ele.

Cum să eviți reducerile false

Black Friday poate fi o oportunitate excelentă de a face cumpărături cu reduceri, dar este important să fiți bine informați și să fiți atenți la potențialele capcane ale reducerilor false. Cercetați și comparați bine ofertele pentru a lua cele mai bune alegeri în materie de cumpărături.

Pentru a evita reducerile false de Black Friday și pentru a face cumpărături în mod inteligent în timpul acestui eveniment de reduceri, iată câteva sfaturi utile:

· Verificați prețurile

Înainte de Black Friday, monitorizați prețurile produselor sau serviciilor. Astfel, veți ști dacă reducerea oferită în timpul evenimentului este cu adevărat semnificativă. Există site-uri web și aplicații care vă permit să urmăriți istoricul prețurilor pentru a verifica dacă produsul a fost într-adevăr mai scump înainte de eveniment.

· Cumpărați din surse de încredere

Optați pentru magazine și site-uri web de încredere atunci când cumpărați produse de Black Friday. Evitați site-urile necunoscute sau dubioase care ar putea să promoveze reduceri false sau să vândă produse contrafăcute.

· Fiți atenți la prețurile „prea bune”

Dacă o reducere pare mult prea bună pentru a fi adevărată, s-ar putea să fie așa. Verificați cu atenție detaliile produsului pentru a vă asigura că este autentic.

· Verificați termenii și condițiile

Citiți termenii și condițiile ofertei cu atenție. Unele reduceri pot avea restricții sau condiții, iar unii comercianți pot impune politici de returnare sau taxe suplimentare.

· Caută recenzii și păreri

Citiți recenzii despre produsul pe care îl vreți. Acestea pot oferi informații despre calitatea și valoarea reală a ofertei.

· Atenție la tacticile de marketing agresive

Unele companii pot folosi tactici de marketing agresive pentru a vă determina să cumpărați, cum ar fi cronometrarea sau mesajele de tip „ofertă limitată”. Nu vă lăsați presați și faceți cumpărături în mod rațional.

· Verificați site-ul oficial

Accesați site-ul oficial al magazinului sau al brandului atunci când faceți cumpărături. Evitați să navigarea pe site-uri suspecte, mail-urile cu link-uri pe care nu le cunoașteți și anunțurile și magazinele de pe rețelele de socializare.

De ce să faci cumpărături în Vinerea Neagră

Vinerea Neagră este cunoscută pentru ofertele și reducerile substanțiale pe care le oferă magazinele și comercianții online. Aceasta este o oportunitate excelentă de a economisi bani sau de a obține produse și servicii la prețuri mai mici decât cele obișnuite.

Multe persoane aleg să facă cumpărături în Vinerea Neagră pentru a-și cumpăra cadouri de Crăciun sau pentru alte sărbători. Aceasta este o modalitate de a găsi cadouri mai accesibile pentru cei dragi.

Vinerea Neagră marchează începutul sezonului de cumpărături de iarnă, iar oamenii pot găsi oferte pentru produse sezoniere, precum haine de iarnă, articole de încălzire, decorațiuni de Crăciun și multe altele.

De asemenea, Black Friday poate fi momentul potrivit pentru actualizarea electronicelor, mobilierului sau a altor echipamente de uz casnic. Acesta este un moment bun pentru a înlocui echipamentul vechi sau învechit.

Dacă recunoașteți cele mai bune oferte de Vinerea Neagră puteți economisi bani pe termen lung prin alegerile făcute.

Dată publicare: 20-10-2023