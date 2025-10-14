Când va fi Black Friday 2025 la eMag. Se așteaptă să fie și anul acesta ziua cu cele mai mari vânzări

Black Friday 2025 la eMag se anunță din nou un eveniment de referință pentru cumpărăturile online din România. Retailerul pregătește reduceri consistente și oferte speciale, menite să atragă milioane de clienți dornici de prețuri avantajoase.

Black Friday 2025 la eMag va avea loc pe 7 noiembrie, potrivit anunțului oficial făcut de companie. Evenimentul care a devenit deja un fenomen social promite, și în acest an, reduceri masive și campanii speciale pentru clienți, fiind așteptat să genereze din nou cele mai mari vânzări din comerțul online românesc.

Tudor Manea, CEO eMag, a declarat că retailerul este „angrenat ca să crească”, iar strategia din acest an pune un accent puternic pe soluțiile de creditare oferite clienților.

„Avem campanii agresive pe partea de credit și lucrul acesta ar trebui să ajute. Cel mai mare uplift în comerț este la un client care folosește toolurile noastre de credit. Varianta de creditare trebuie implementată foarte bine, avem rate de conversie foarte, foarte bune”, a explicat Manea la GpeC octombrie 2025.

Potrivit acestuia, Black Friday a devenit deja parte din cultura populară, un moment așteptat de români în fiecare toamnă.

„E deja pop culture, toată lumea vorbește despre ce și-a luat. Așa că noi trebuie să preîntâmpinăm aceste nevoi. Dacă ne facem treaba bine și venim cu oferte bune, oamenii vor să cumpere”, a mai spus CEO-ul eMag.

Cu o abordare orientată spre experiența clientului și opțiuni flexibile de plată, eMag se pregătește astfel pentru o nouă ediție Black Friday care promite să bată recordurile de până acum.

Startul reducerilor de Black Friday 2024 a avut loc oficial la eMAG în prima vineri din luna noiembrie, adică pe 8 noiembrie.

10 strategii inteligente ca să profiți la maximum de Black Friday 2025

Shutterstock

►Stabilește un buget realist

Înainte de a începe goana după reduceri, decide clar cât vrei să cheltui și pe ce produse. Un buget bine stabilit te ajută să eviți cumpărăturile impulsive și să îți menții echilibrul financiar.

►Fă o listă de cumpărături prioritizată

Notează produsele esențiale și ordonează-le în funcție de importanță. Astfel, te vei concentra pe achizițiile cu adevărat necesare și nu vei fi distras de promoțiile care par irezistibile, dar nu sunt utile.

►Monitorizează prețurile înainte de eveniment

Verifică evoluția prețurilor cu câteva săptămâni înainte de Black Friday pentru a identifica reducerile reale. Unele magazine pot ajusta prețurile anterior, așa că e bine să știi cât costa produsul înainte de campanie.

►Abonează-te la newsletterele magazinelor preferate

Abonarea la newslettere îți oferă acces anticipat la oferte și coduri promoționale exclusive. Mulți retaileri trimit detalii despre reduceri chiar înainte ca acestea să fie făcute publice.

►Citește politica de retur

Înainte să cumperi, verifică termenii de returnare. În perioada de Black Friday, unele magazine pot modifica regulile, așa că e important să știi dacă poți returna produsul în caz că nu corespunde așteptărilor.

►Profită de reducerile online

Cele mai mari oferte se găsesc, de obicei, pe internet. Magazinele online lansează promoții exclusive, iar comenzile timpurii pot face diferența între un produs cumpărat la preț bun și unul epuizat rapid.

►Folosește unelte digitale pentru compararea prețurilor

Aplicațiile și extensiile de tip „price tracker” te ajută să vezi evoluția prețurilor și să alegi momentul potrivit pentru achiziție. Sunt instrumente utile pentru a evita capcanele reducerilor false.

►Fii atent la transportul gratuit

Costurile de livrare pot influența semnificativ prețul final. Verifică dacă magazinul oferă transport gratuit sau dacă există un prag minim de comandă pentru a beneficia de el.

►Setează notificări și alarme pentru oferte-limită

Unele promoții sunt disponibile doar câteva ore sau până la epuizarea stocului. Activează alerte pentru produsele favorite și fii pregătit să finalizezi comanda imediat.

►Fii printre primii care prind reducerile

Cele mai bune oferte dispar repede. Trezitul devreme sau accesul la campanie încă de la primele ore îți oferă un avantaj clar în fața celorlalți cumpărători.

