Demi Moore, schimbare radicală de look. Cum a apărut actrița la Săptămâna Modei de la Milano. GALERIE FOTO

Actrița a renunțat la părul ei lung și închis la culoare pentru un bob modern, cu efect „wet look”. Actrița a purtat noua coafură la prezentarea Gucci FW26, organizată la Palazzo Delle Scintille, pe 26 februarie, potrivit People.

Noul look al lui Moore a fost realizat de hairstylistul celebru Dimitris Giannetos, care a dezvăluit transformarea într-o postare pe Instagram.

Într-un comunicat de presă, Giannetos a declarat despre stil: „Am vrut să îi ofer lui Demi un look foarte îndrăzneț și avangardist pentru prezentarea lui Demna, directorul de creație Gucci. Este inspirat de siluetele noii colecții. Am simțit că un bob uimitor, scurt, deasupra umerilor, cu o textură sleek, umedă, ar fi perfect pentru a-i completa ținuta. Este o schimbare majoră pentru Demi – nu am mai văzut-o niciodată așa! Arată foarte cool, natural și modern. Și îi evidențiază personalitatea.”