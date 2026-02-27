Demi Moore, schimbare radicală de look. Cum a apărut actrița la Săptămâna Modei de la Milano. GALERIE FOTO

Grecia exhumează 150 de persoane moarte de Covid după ce s-a constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Demi Moore, schimbare radicală de look. Cum a apărut actrița la Săptămâna Modei de la Milano.

Demi Moore, în vârstă de 63 de ani, a atras toate privirile la Săptămâna Modei de la Milano, afișând o schimbare îndrăzneață de look.

Actrița a renunțat la părul ei lung și închis la culoare pentru un bob modern, cu efect „wet look”. Actrița a purtat noua coafură la prezentarea Gucci FW26, organizată la Palazzo Delle Scintille, pe 26 februarie, potrivit People.

Noul look al lui Moore a fost realizat de hairstylistul celebru Dimitris Giannetos, care a dezvăluit transformarea într-o postare pe Instagram.

Într-un comunicat de presă, Giannetos a declarat despre stil: „Am vrut să îi ofer lui Demi un look foarte îndrăzneț și avangardist pentru prezentarea lui Demna, directorul de creație Gucci. Este inspirat de siluetele noii colecții. Am simțit că un bob uimitor, scurt, deasupra umerilor, cu o textură sleek, umedă, ar fi perfect pentru a-i completa ținuta. Este o schimbare majoră pentru Demi – nu am mai văzut-o niciodată așa! Arată foarte cool, natural și modern. Și îi evidențiază personalitatea.”

La eveniment, Moore a asortat noua coafură îndrăzneață cu o ținută integral din piele, formată dintr-o jachetă neagră cambrată și pantaloni negri slim, aleasă împreună cu stilistul celebru Brad Goreski, după cum au dezvăluit cei doi într-o postare comună pe Instagram. Actrița a purtat ochelari mari de soare, stiletto negri și a completat apariția cu o geantă neagră. Întregul outfit a fost semnat de noul director de creație Gucci, Demna Gvasalia, potrivit postării.

