Peiu a mai spus despre scenariul nominalizării europarlamentarului Eugen Tomac premier că este ”un om politic modest, tributar relaţiei cu Traian Băsescu şi AUR nu l-ar vota în Parlament. Despre propunerea Călin Georgescu premier, Peiu a subliniat că AUR nu a mers cu nicio nominalizare la consultările de la Cotroceni şi nu îl cunoaşte pe Georgescu.

”Noi suntem în opoziţie. Noi suntem opoziţia de fapt în Parlament şi aşa cum am anunţat de foarte mult timp, depunem o moţiune de cenzură pe fiecare moţiune, aşa cum avem dreptul conform Constituţiei.

Noi am planificat moţiunea noastră de cenzură la începutul lunii mai pentru a critica politicile publice care au dus România într-o criză economică cât se poate de evidentă.

”PSD-ul s-a certat cu partenerii lor de coaliţie din PNL şi USR şi a hotărât să se alăture moţiunii noastre. Nu a fost o planificare a unei evoluţii post-moţiune, sub nicio formă. Şi noi şi ei am spus de la început că avem viziuni diferite asupra viitorului. Noi ne dorim alegeri anticipate şi moţiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan am văzut-o ca fiind primul pas spre alegerile anticipate. Cei de la PSD îşi doresc continuarea mariajului cu PNL, USR şi UDMR”, a declarat liderul senatorilor AUR, într-un podcast la Cotidianul.

Petrişor Peiu a menţionat că ”nu a existat niciun plan comun PSD-AUR, privind perioada de după moţiune”.

”Singura înţelegere a fost cu privire la susţinerea şi votarea moţiunii de cenzură pentru demiterea guvernului. Nu a existat niciun fel de plan de la bun început. Adică fiecare partid are propriul plan.

Potrivit senatorului AUR, rezolvarea acestei situaţii din politică se poate realiza prin alegeri anticipate.

”Este clar că nu se poate forma o majoritate, sau, chiar dacă s-ar forma, ar fi foarte fragilă, ar fi o diferenţă de câteva voturi şi atunci singura soluţie care se practică în statele democratice, în lumea democratică, alegeri anticipate. Dacă nu poţi să formezi o majoritate stabilă, mergi la alegeri, din nou”, a explicat Peiu.

Despre scenariul nominalizării lui Eugen Tomac pentru funcţia de premier, Petrişor Peiu a arătat că ”deocamdată este o chestiune pe surse”.

”Preşedintele Nicuşor Dan nu a spus niciun moment acest nume. Dacă mă întrebaţi părerea mea personală despre domnul Tomac, este că dânsul este un om politic modest şi tributar relaţiei cu Traian Băsescu. Nu văd ce legătură mai are cu momentul politic actual. Acum, suntem într-un moment politic în care partidul domnului Tomac nu mai există în Parlamentul României. Traian Băsescu e istorie, s-a dovedit că a fost şi turnător, nu văd ce relevanţă are numele Eugen Tomac în actualul context politic”, a afirmat Petrişor Peiu.

”Nu nu aş vota niciodată şi cred că nici colegii mei de partid pe cineva care este un apropiat al lui Traian Băsescu sau care a fost un apropiat al lui Traian Băsescu”, a mai afirmat Peiu, arătând că termenul tehnocrat este prost folosit, pentru că ”Tomac nu este un tehnocrat, ci este un politician”.

”Termenul tehnocrat are o cu totul altă conotaţie. El este folosit abuziv în comentariile politice din ultima vreme. Nu este un independent şi cu atât mai mult nu este un tehnocrat”, a adăugat senatorul AUR.

Despre propunerea Călin Georgescu premier, Petrişor Peiu a spus că ”sunt speculaţii pe care presa le face”.

”Deocamdată, noi nu am ajuns în situaţia de a nominaliza un prim-ministru. La Cotroceni discuţia a plecat de la faptul că domnul preşedinte Nicuşor Dan a spus că nu va da mandat unui partid care să facă alianţă cu AUR, sau să primească în Parlament voturi de la AUR”, a menţionat Petrişor Peiu.

Senatorul AUR a fost întrebat dacă vede în Călin Georgescu un adversar intern în AUR, pentru a deveni premier.

”Din câte ştiu, domnul Georgescu nu e membru AUR, deci nu poate să fie un adversar intern. În al doilea rând, când eşti într-un partid şi ai alţi colegi de partid care vor aceeaşi poziţie pe care ţi-o doreşti, tu nu trebuie să te gândeşti la ei ca adversari, ci la posibile opţiuni ale partidului. Nu am văzut un proiect de guvernare. (.) Este o persoană care mie nu mi-a făcut nimic, nu mi-a zis nimic”, a mai afirmat Petrişor Peiu, arătând că nu vrea să comenteze personalizatea acestuia.

Senatorul AUR a mai declarat că nu a vorbit niciodată cu Călin Georgescu.

”Nu ştiu exact ce vrea domnia sa. Eu personal n-am vorbit. Bănuiesc că domnul Simion o fi vorbit. Eu, personal n-am vorbit niciodată, în viaţa mea L-am văzut în nişte ipostaze, poate am şi schimbat două vorbe, dar era aşa, un cadru cu mulţi oameni, dar nu am vorbit cu el, personal, niciodată. Nu l-am cunoscut”, a subliniat Peiu.