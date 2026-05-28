Sistem Mini UAS clasa I pentru supraveghere

Un prim contract a fost semnat cu compania Quantum Systems, pentru furnizarea sistemului „Mini UAS clasa I”, în valoare de 30,7 milioane de euro (fără TVA).

Documentul prevede livrarea a 34 de sisteme de tip vector, cu termen de finalizare în anul 2027, precum și a 15 kit-uri „Scorpion”, care permit transformarea configurației din „aripă fixă” în „multicopter”. Echipamentele vor fi utilizate pentru misiuni de supraveghere și vor completa capabilitățile existente ale Armatei României, fiind totodată complementare proiectelor de coproducție aflate în derulare.

Rachete antiaeriene MANPAD MISTRAL

Un al doilea contract vizează achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu rază foarte scurtă de acțiune MANPAD MISTRAL, semnat cu Ministerul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză.

Achiziția are loc în cadrul inițiativei „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța, la care România participă alături de alte state europene. Valoarea contractului este de 625,591 milioane de euro (fără TVA) și include 231 de sisteme MANPAD, 934 de rachete MISTRAL, instruire, muniții de antrenament, un simulator, documentații și suport logistic.

Programul este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, dezvoltat în baza regulamentului european SAFE.

Platforme multifuncționale de transport pe roți

Un alt contract subsecvent a fost semnat în cadrul programului de înzestrare cu platforme multifuncționale de transport pe roți, în baza acordului-cadru din 2019, cu compania IVECO Defence Vehicles S.p.A..

Valoarea acestuia este de 1,069 miliarde lei (fără TVA), iar livrările prevăd 860 de platforme auto multifuncționale în 16 configurații, ce urmează să fie livrate în perioada 2026–2028.

Muniție de 35x228 mm prin NATO

Ultimul contract a fost semnat prin NATO Support and Procurement Agency și vizează achiziția de muniție calibrul 35x228 mm LINKED HEI-T.

Acordul prevede livrarea a 87.360 de lovituri de muniție, în valoare de 23,356 milioane de euro (fără TVA), cu livrare planificată pentru anul 2027.

„Ministerul Apărării Naționale caută soluții pentru depășirea obstacolelor de natură procedurală și comercială, astfel încât să fie respectat calendarul de implementare a Programului SAFE”, se arată într-un comunicat de presă.

România trebuie să ramburseze banii împrumutați prin SAFE începând cu anul 2035. Programul ne permite să împrumutăm bani pentru înzestrare cu o dobândă de maximum 3%.

Prin SAFE, România poate împrumuta bani pentru înzestrare în condiţii mult mai bune decât pe pieţele externe: dobândă de maximum 3%, maturitate de până la 45 de ani şi 10 ani perioadă de graţie înainte de rambursare.