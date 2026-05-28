De aceea, organizarea cheltuielilor într-un mod realist şi clar este importantă pentru o experienţă fără griji.

Fiecare nuntă este diferită, dar majoritatea bugetelor de nuntă includ aceleaşi categorii importante. Acest ghid te va ajuta să înţelegi ce cheltuieli trebuie să iei în considerare atunci când îţi organizezi nunta.

Ținutele și accesoriile de nuntă

Ţinutele ar trebui să reflecte personalitatea voastră. În 2026, tot mai multe cupluri aleg variante moderne: rochii clasice, costume elegante, ținute alternative sau chiar articole închiriate.

În această categorie pot intra:

Rochie de mireasă şi costum pentru mire

O a doua ținută pentru petrecere

Pantofi și accesorii

Bijuterii

Rochiile domnișoarelor de onoare

O soluție pentru reducerea costurilor este închirierea ținutelor.

Foto și video

Fotografiile și filmările sunt printre cele mai importante investiții. Acestea păstrează amintirile unei zile de care vă veţi aminti ani la rând.

Bugetul poate include:

Fotograf de nuntă

Videograf

Ședință foto de logodnă

Al doilea fotograf

Albume

Galerie digitală

În prezent, multe cupluri preferă pachetele mai mici, dar bazate pe poveste și cadre autentice.

Florile și decorul

Florile transformă complet atmosfera evenimentului și oferă personalitate întregii zile. Fie că alegi flori naturale, uscate sau aranjamente minimaliste, este important să le incluzi.

Cheltuielile pot include:

Buchetul miresei şi buchetul naşei

Buchetele domnișoarelor de onoare

Lumânările de nuntă

Aranjamente pentru ceremonie

Aranjamente de masă

Arcade şi alte decoruri florale spectaculoase

Decorul completează experiența invitaților și creează unitate vizuală. Aici intră:

Decorul ceremoniei

Lumânări și lumini ambientale

Textile și aranjamente pentru mese

Panouri decorative

Foto corner

Elementele DIY, decorațiunile închiriate şi utilizarea florilor artificiale pot reduce semnificativ costurile.

Divertismentul și experiența invitaților

O atmosferă reușită depinde și de divertisment. Muzica și activitățile pentru invitați contribuie la experiența generală.

Poți include în buget:

DJ sau formație live

Muzică pentru ceremonie

Cabină foto

Jocuri și activități interactive

Momente-surpriză pentru seară

Important este să alegi elemente de divertisment care vă reprezintă ca și cuplu.

Mâncare, băuturi și locație

Locația este, de obicei, una dintre cele mai mari cheltuieli. Aceasta stabilește stilul nunții și influențează multe alte decizii.

Bugetul locației poate include:

Închirierea spațiului

Catering și bar

Cazare

La categoria food & drinks intră:

Aperitive și meniuri

Candy bar sau tort

Open bar

Food trucks sau stații live cooking.

În 2026, accentul cade mai mult pe experiență și calitate decât pe formalitate.

Alte cheltuieli importante

Nu uita de detaliile administrative și logistice:

Invitații printate

Coafură şi machiaj

Transport

Wedding planner

Luna de miere

Aceste costuri mici pot avea un impact semnificativ asupra bugetului dacă nu sunt contractate din timp.

Bugetul vostru, regulile voastre

Nu există o formulă perfectă pentru bugetul unei nunți. Unele cupluri investesc mai mult în fotografie, altele prioritizează locația, meniul sau decorul. Cel mai important este să vă organizați cheltuielile în funcție de ceea ce contează cu adevărat pentru voi și pentru experiența pe care vreți să o creați în ziua nunții.

Un buget bine structurat nu înseamnă restricții, ci claritate și control. Cu o planificare atentă, procesul devine mai simplu, mai organizat și mult mai plăcut. De aceea, tot mai multe cupluri aleg să colaboreze cu un wedding planner, care poate ajuta atât la gestionarea eficientă a bugetului, cât și la coordonarea tuturor detaliilor importante ale evenimentului.