Spectacolul va marca finalul turneului mondial de adio „Celebrating Life Through Death” al grupului braziliano-american, care a durat 40 de ani.

Alți artiști care vor participa includ Metal Allegiance, cu Mike Portnoy de la Dream Theater, Alex Skolnick și Chuck Billy de la Testament, Troy Sanders de la Mastodon, fostul chitarist Machine Head, Phil Demmel și fondatorul/basistul Metal Allegiance, Mark Menghi. Sunt așteptate apariții și ale trupei Krisiun, Sacred Reich, precum și ale foștilor membri Sepultura, Jean Dolabella și Jairo Guedz, scrie Blabbermouth.

Potrivit Blabbermouth, locația a fost aleasă special datorită legăturii istorice cu formația. Sepultura s-a afirmat în anii ’90 printr-un concert „iconic” în Praça Charles Miller, în fața stadionului.

Sepultura se află în prezent la finalul etapei din SUA a turneului, cu concerte programate joi în Berkeley, California, și vineri în Los Angeles.

Frații Max și Igor Cavalera au fondat Sepultura în 1984, în Belo Horizonte, Brazilia. Trupa a combinat groove metal, thrash metal și death metal cu alte influențe, ajungând la faimă internațională în timpul celui de-al doilea val de thrash metal de la finalul anilor ’80 și începutul anilor ’90. Numele formației vine din portugheză și înseamnă „mormânt”, fiind inspirat de traducerea piesei „Dancing on Your Grave” a trupei Motörhead.

Sepultura a lansat 15 albume, începând cu „Morbid Visions” (1986), și a înregistrat piese cunoscute precum „Roots Bloody Roots”, „Refuse/Resist”, „Territory”, „Dead Embryonic Cells”, „Arise”, „Orgasmatron” și „Ratamahatta”. Trupa a cântat alături de formații precum Slayer, Testament, White Zombie, Alice in Chains, Ozzy Osbourne, Motörhead, Pantera, Ministry și Fear Factory.

Actuala componență îi include pe basistul din perioada clasică Paulo Jr. și chitaristul/solistul Andreas Kisser (Brazilia), alături de americanul Derrick Green (voce) și Greyson Nekrutman (tobe). Max Cavalera a părăsit trupa în 1997, iar Igor Cavalera în 2006.