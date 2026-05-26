Program și regulament de acces IRON MAIDEN, 28 mai 2026

Stiri Mondene
Data publicării:
Data actualizării:
Sm 1920x1005 fb event

PARTENERIAT. Au mai rămas doar două zile până la întâlnirea cu IRON MAIDEN! Trupa revine la Arena Națională din București, pe 28 mai 2026, pentru un show ce face parte din turneul RUN FOR YOUR LIVES. În deschidere: ANTHRAX. 

autor
Stirileprotv

PROGRAM

Accesul se va face în jurul orei 17:00 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete.

Anthrax vor urca pe scenă în jurul orei 19:00, iar concertul Iron Maiden va începe în jurul orei 20:40.

Programul este orientativ, poate suferi modificări independente de voința organizatorului si nu reprezinta un motiv de restituire a contravalorii biletului.

Organizatorii vă recomandă să ajungeți din timp la stadion, pentru a evita formarea cozilor la porțile de acces.

Citește și
Anghel Damian și Codin Maticiuc, dezvăluiri din culisele serialului „Cămătarii”. „Au păcate. Nu îi privim ca pe niște modele”

Spectatorii care decid să vină devreme la stadion vor avea posibilitatea să își petreacă timpul în zona Maior Ion Coravu, care va fi disponibilă publicului începând cu ora 12:00, până la finalul evenimentului, amenajată ca zonă de așteptare, cu toate facilitățile, baruri, food trucks, toalete ecologice, standuri de merchandise și altele. Accesul în zona de așteptare Maior Ion Coravu nu presupune acces în eveniment înainte de deschiderea porților.

Ca urmare a numărului foarte mare de spectatori așteptați, pentru a ajunge la stadion, organizatorii recomandă utilizarea mijloacelor de transport în comun pentru a evita ambuteiajele. Parcarea supraterană a stadionului va fi închisă.

ACCESUL LA EVENIMENT

Accesul la eveniment este permis doar cu bilete achiziționate de pe: IronMaiden.emagic.ro, Tickets.Emagic.ro și iaBilet.ro

Accesul NU va fi permis cu bilete achiziționate din alte surse.

Va rugăm consultați harta de acces de pe bilet pentru a identifica zona prin care veți face accesul în zona stadionului, precum și poziționarea sectorului în care aveți locurile.

Accesul se va face pe la:

  • Bulevardul Basarabia (tribune)
  • Strada Maior Coravu (bilete Standing, tribuna M)
  • Bulevardul Pierre de Coubertin (bilete Standing, tribune)

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului. Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea periodică a siteului oficial și a platformelor social media Emagic pentru actualizări, precum și înainte de participarea la eveniment.

Biletul achiziționat permite accesul o singură dată în stadion, până la finalul programului, strict în zona indicată pe bilet (gazon sau tribune). Cei care părăsesc zona de concert și doresc să reintre vor fi nevoiți să cumpere un bilet nou. Același lucru este valabil și pentru posesorii de brățări.

Accesul biletelor Standing pe gazon se va realiza prin 2 căi de acces distincte:

·      Posesorii biletelor Standing Pink vor face accesul pe la intrarea Maior Coravu si vor face accesul pe gazon prin tunel, urmand sa ajunga in perimetrul din fata scenei facand accesul prin portile aflate la linia de delimitare dintre cele doua zone Standing;

·      Posesorii biletelor Standing Green vor face accesul pe la intrarea Pierre de Coubertin, prin Poarta C.

Biletul trebuie păstrat pe toată durata concertului, iar spectatorii trebuie să aibă asupra lor și un act de identitate valid.

Biletul nu poate fi înlocuit dacă este pierdut, furat sau distrus și este valabil pentru o singură intrare.

Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană sau revândut. Revânzarea sau reproducerea biletelor încalcă prevederile legale în vigoare.

Nu se acceptă restituiri pentru bilete.

La stadion vor fi amplasate puncte de soluționare a eventualelor situații ce pot apărea cu biletele achiziționate, semnalizate cu „TICKET HELP/ SUPORT BILETE”. Fiecare punct de suport va pune la dispoziție operatori pentru platforma de ticketing oficială care a comercializat bilete pentru eveniment. Organizatorii nu încurajează achiziționarea biletelor din alte surse cu excepția celor comunicate oficial, iar accesul cu bilete achiziționate din alte surse neoficiale nu este garantat.

ACCES COPII/ MINORI

Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziționarea unui bilet la preț întreg pentru aceștia.

Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoțiți de un adult posesor de bilet propriu. Un adult poate însoți maximum 4 minori.

Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic și se face doar pe răspunderea părinților. Se recomandă utilizarea căștilor de protecție auditivă.

OBIECTE INTERZISE

În zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi și produse alimentare achiziționate din afara perimetrului locației, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, mini-ventilatoare, lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, binocluri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete și skateboards.

OBIECTE PERMISE

În zona de concert VA FI PERMIS accesul cu: bidoane de plastic (tip sport) reutilizabile GOALE de maximum 750 ml, aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de rețetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm, baterii externe nu mai mari decat un smartphone, vape pens sau tigari electronice (ce pot fi utilizate doar in spatiile special amenajate), conure urinare.

FACILITĂȚI

Zona de asteptare Maior Coravu (deschidere la ora 12:00) va pune la dispozitia publicului: baruri, truck-uri cu mâncare, standuri de merchandise, toalete ecologice.

La toate dintre cele trei zone de acces în stadion vor exista spatii de depozitare în număr limitat, semnalizate cu “ITEMS STORAGE/ DEPOZIT”. În limita disponibilității, acestea vor putea fi folosite contra cost (20 lei, numerar sau card).

Parcare: Parcarea supraterană a stadionului va fi închisă.

Toalete: posesorii biletelor pe scaun vor avea acces la toaletele din stadion, din apropierea sectorului în care au locurile; posesorii biletelor standing (în picioare, pe gazon) vor avea acces la toaletele din stadion, precum si la zona de toalete ecologice special amenajată în parcarea subterană a stadionului.

Modalități de plată: toate produsele disponibile în punctele de bar, food și merchandise pot fi achiziționate atât cu numerar, cât și cu card bancar. Totuși, având în vedere numărul mare de participanți prezenți la eveniment, plățile cu cardul pot înregistra întârzieri. Recomandăm participanților să aibă asupra lor și numerar, pentru a facilita și accelera procesul de achiziție.

BARURI ȘI SERVIRE

Pentru o experiență cât mai fluidă și pentru evitarea aglomerației în zonele de acces, rugăm participanții să țină cont de următoarele informații privind servirea băuturilor și accesul în zona gazon (Standing):

·      numărul punctelor de bar disponibile direct pe gazon (Standing) este limitat; recomandăm publicului să achiziționeze băuturi de la barurile amplasate pe inelele stadionului, înainte de accesul pe gazon sau ulterior, prin revenirea temporară pe inel; pe inele există un număr mare de baruri disponibile, astfel încât nu este necesară formarea cozilor la barurile exterioare sau blocarea circulației;

·      accesul cu băuturi: din motive de siguranță, toate băuturile consumate vor fi servite exclusiv în pahare; accesul in public cu doze sau sticle PET nu va fi permis.

CONDIȚII METEO

Acoperișul stadionului va fi deschis pe toată durata concertului și va rămâne deschis, indiferent de condițiile meteo. Vă recomandăm să consultați prognoza meteo în ziua concertului și să vă procurați pelerine de ploaie, în cazul în care vremea se va anunța ploioasă. Umbrelele nu vor fi permise și vor fi reținute la filtrele de acces în spațiul de eveniment, întrucât pot accidenta ceilalți participanți la concert.

ALTE INFORMAȚII GENERALE

  • înregistrarea spectacolului este strict interzisă; managementul artistului poate confisca orice aparat profesional de înregistrare audio-video folosit astfel de participanții la eveniment; utilizarea camerelor telefoanelor mobile este permisă;
  • în timpul spectacolului este posibil să se folosească lumini stroboscopice, care pot dăuna persoanelor cu epilepsie fotosensibilă;
  • în incinta Arenei Naționale fumatul este strict interzis, cu excepția zonelor special amenajate și marcate; persoanele care nu vor respecta această regulă sunt pasibilie de amendă;
  • pentru siguranța publicului și buna desfășurare a evenimentului, participanții sunt obligați să se supună controlului corporal la cererea agenților de securitate; controlul este efectuat sub supravegherea Jandarmeriei Române;
  • organizatorul își rezervă dreptul de a realiza și utiliza fotografii și înregistrări video cu spectatorii în scopuri promoționale; prin participarea la eveniment, spectatorii acceptă posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, realizate de organizator sau de terți autorizați.

Organizat de Emagic – a Live Nation Company, powered by Rock FM.

Articol recomandat de sport.ro
Cum arată ultima ”bijuterie” lansată de BMW: ”Suntem mai pregătiți ca niciodată pentru viitor”
Cum arată ultima ”bijuterie” lansată de BMW: ”Suntem mai pregătiți ca niciodată pentru viitor”
Citește și...
Stiri Mondene
Anghel Damian și Codin Maticiuc, dezvăluiri din culisele serialului „Cămătarii”. „Au păcate. Nu îi privim ca pe niște modele”

În această seară, de la 23:30, PRO TV difuzează premiera serialului documentar „Cămătarii”. Abonații VOYO pot vedea astăzi două episoade ale producției. 
Stiri Mondene
„Au dat peste mine, ăsta a fost singurul lor ghinion”. Cămătarii, premieră pe PRO TV și VOYO

În această seară, de la ora 23:30, la PRO TV, telespectatorii vor putea urmări primul episod al serialului documentar CĂMĂTARII.
Stiri Mondene
Unul dintre cele mai emoționante momente ale concertului Max Korzh a fost în timpul piesei dedicate victimelor din Ucraina

Arena Națională a fost aseară gazda unui fenomen cultural despre care România știa foarte puțin până acum. 

Recomandări
Știri Actuale
CSM atacă dur noua lege a salarizării și avertizează asupra unui pericol pentru justiție: „Conține soluții normative absurde”

Consiliul Superior al Magistraturii reacționează ferm după publicarea Proiectului de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acuzând că prevederile propuse afectează grav independența justiției.

Știri Actuale
Sondaj INSCOP: 27% dintre români văd corupția drept principala problemă a țării. Salariile și pensiile, marile priorități

Românii consideră, în proporţie de 27,8%, că principala problemă a României este corupţia, conform unui sondaj INSCOP.

Vremea
Cod galben de vijelii și vânt puternic în mai multe regiuni. ANM anunță rafale de până la 80 km/h și grindină. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări Cod Galben pentru următoarele zile, vizând intensificări ale vântului și fenomene de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Mai 2026

46:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Mai 2026

01:57:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Cel mai mare zăcământ al României

43:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

24:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Sold-out în CINCI minute la Dinamo - FCSB!

Sport

Monfils l-a depășit pe Djokovic chiar în meciul de retragere de la Roland Garros. Imaginea care trece granițele sportului