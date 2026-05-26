Program și regulament de acces IRON MAIDEN, 28 mai 2026

Accesul se va face pe la:

Va rugăm consultați harta de acces de pe bilet pentru a identifica zona prin care veți face accesul în zona stadionului, precum și poziționarea sectorului în care aveți locurile.

Accesul NU va fi permis cu bilete achiziționate din alte surse.

Accesul la eveniment este permis doar cu bilete achiziționate de pe: IronMaiden.emagic.ro , Tickets.Emagic.ro și iaBilet.ro .

Ca urmare a numărului foarte mare de spectatori așteptați, pentru a ajunge la stadion, organizatorii recomandă utilizarea mijloacelor de transport în comun pentru a evita ambuteiajele. Parcarea supraterană a stadionului va fi închisă.

Spectatorii care decid să vină devreme la stadion vor avea posibilitatea să își petreacă timpul în zona Maior Ion Coravu , care va fi disponibilă publicului începând cu ora 12:00, până la finalul evenimentului, amenajată ca zonă de așteptare, cu toate facilitățile, baruri, food trucks, toalete ecologice, standuri de merchandise și altele. Accesul în zona de așteptare Maior Ion Coravu nu presupune acces în eveniment înainte de deschiderea porților.

Organizatorii vă recomandă să ajungeți din timp la stadion, pentru a evita formarea cozilor la porțile de acces.

Programul este orientativ, poate suferi modificări independente de voința organizatorului si nu reprezinta un motiv de restituire a contravalorii biletului.

Accesul se va face în jurul orei 17:00 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete.

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului. Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea periodică a siteului oficial și a platformelor social media Emagic pentru actualizări, precum și înainte de participarea la eveniment.

Biletul achiziționat permite accesul o singură dată în stadion, până la finalul programului, strict în zona indicată pe bilet (gazon sau tribune). Cei care părăsesc zona de concert și doresc să reintre vor fi nevoiți să cumpere un bilet nou. Același lucru este valabil și pentru posesorii de brățări.

Accesul biletelor Standing pe gazon se va realiza prin 2 căi de acces distincte:

· Posesorii biletelor Standing Pink vor face accesul pe la intrarea Maior Coravu si vor face accesul pe gazon prin tunel, urmand sa ajunga in perimetrul din fata scenei facand accesul prin portile aflate la linia de delimitare dintre cele doua zone Standing;

· Posesorii biletelor Standing Green vor face accesul pe la intrarea Pierre de Coubertin, prin Poarta C.

Biletul trebuie păstrat pe toată durata concertului, iar spectatorii trebuie să aibă asupra lor și un act de identitate valid.

Biletul nu poate fi înlocuit dacă este pierdut, furat sau distrus și este valabil pentru o singură intrare.

Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană sau revândut. Revânzarea sau reproducerea biletelor încalcă prevederile legale în vigoare.

Nu se acceptă restituiri pentru bilete.

La stadion vor fi amplasate puncte de soluționare a eventualelor situații ce pot apărea cu biletele achiziționate, semnalizate cu „TICKET HELP/ SUPORT BILETE”. Fiecare punct de suport va pune la dispoziție operatori pentru platforma de ticketing oficială care a comercializat bilete pentru eveniment. Organizatorii nu încurajează achiziționarea biletelor din alte surse cu excepția celor comunicate oficial, iar accesul cu bilete achiziționate din alte surse neoficiale nu este garantat.

ACCES COPII/ MINORI

Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziționarea unui bilet la preț întreg pentru aceștia.

Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoțiți de un adult posesor de bilet propriu. Un adult poate însoți maximum 4 minori.

Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic și se face doar pe răspunderea părinților. Se recomandă utilizarea căștilor de protecție auditivă.

OBIECTE INTERZISE

În zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi și produse alimentare achiziționate din afara perimetrului locației, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, mini-ventilatoare, lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, binocluri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete și skateboards.

OBIECTE PERMISE

În zona de concert VA FI PERMIS accesul cu: bidoane de plastic (tip sport) reutilizabile GOALE de maximum 750 ml, aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de rețetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm, baterii externe nu mai mari decat un smartphone, vape pens sau tigari electronice (ce pot fi utilizate doar in spatiile special amenajate), conure urinare.

FACILITĂȚI

Zona de asteptare Maior Coravu (deschidere la ora 12:00) va pune la dispozitia publicului: baruri, truck-uri cu mâncare, standuri de merchandise, toalete ecologice.

La toate dintre cele trei zone de acces în stadion vor exista spatii de depozitare în număr limitat, semnalizate cu “ITEMS STORAGE/ DEPOZIT”. În limita disponibilității, acestea vor putea fi folosite contra cost (20 lei, numerar sau card).

Parcare: Parcarea supraterană a stadionului va fi închisă.

Toalete: posesorii biletelor pe scaun vor avea acces la toaletele din stadion, din apropierea sectorului în care au locurile; posesorii biletelor standing (în picioare, pe gazon) vor avea acces la toaletele din stadion, precum si la zona de toalete ecologice special amenajată în parcarea subterană a stadionului.

Modalități de plată: toate produsele disponibile în punctele de bar, food și merchandise pot fi achiziționate atât cu numerar, cât și cu card bancar. Totuși, având în vedere numărul mare de participanți prezenți la eveniment, plățile cu cardul pot înregistra întârzieri. Recomandăm participanților să aibă asupra lor și numerar, pentru a facilita și accelera procesul de achiziție.

BARURI ȘI SERVIRE

Pentru o experiență cât mai fluidă și pentru evitarea aglomerației în zonele de acces, rugăm participanții să țină cont de următoarele informații privind servirea băuturilor și accesul în zona gazon (Standing):

· numărul punctelor de bar disponibile direct pe gazon (Standing) este limitat; recomandăm publicului să achiziționeze băuturi de la barurile amplasate pe inelele stadionului, înainte de accesul pe gazon sau ulterior, prin revenirea temporară pe inel; pe inele există un număr mare de baruri disponibile, astfel încât nu este necesară formarea cozilor la barurile exterioare sau blocarea circulației;

· accesul cu băuturi: din motive de siguranță, toate băuturile consumate vor fi servite exclusiv în pahare; accesul in public cu doze sau sticle PET nu va fi permis.

CONDIȚII METEO

Acoperișul stadionului va fi deschis pe toată durata concertului și va rămâne deschis, indiferent de condițiile meteo. Vă recomandăm să consultați prognoza meteo în ziua concertului și să vă procurați pelerine de ploaie, în cazul în care vremea se va anunța ploioasă. Umbrelele nu vor fi permise și vor fi reținute la filtrele de acces în spațiul de eveniment, întrucât pot accidenta ceilalți participanți la concert.

ALTE INFORMAȚII GENERALE

înregistrarea spectacolului este strict interzisă; managementul artistului poate confisca orice aparat profesional de înregistrare audio-video folosit astfel de participanții la eveniment; utilizarea camerelor telefoanelor mobile este permisă;

în timpul spectacolului este posibil să se folosească lumini stroboscopice, care pot dăuna persoanelor cu epilepsie fotosensibilă;

în incinta Arenei Naționale fumatul este strict interzis, cu excepția zonelor special amenajate și marcate; persoanele care nu vor respecta această regulă sunt pasibilie de amendă;

pentru siguranța publicului și buna desfășurare a evenimentului, participanții sunt obligați să se supună controlului corporal la cererea agenților de securitate; controlul este efectuat sub supravegherea Jandarmeriei Române;

organizatorul își rezervă dreptul de a realiza și utiliza fotografii și înregistrări video cu spectatorii în scopuri promoționale; prin participarea la eveniment, spectatorii acceptă posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, realizate de organizator sau de terți autorizați.

Organizat de Emagic – a Live Nation Company, powered by Rock FM.