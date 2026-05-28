În acest sens, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a fost desemnat ca instituție coordonatoare a întregii activități derulate pe perioada anului 2026, care să elaboreze un calendar cu activități sportive și educative, transmis autorităților naționale și misiunilor diplomatice și reprezentanțelor României care funcționează pe teritoriul altor state.

Cu prilejul marcării 'Anului Nadia Comăneci', legendă a sportului național și mondial, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile sportive din țară, precum și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot organiza acțiuni și evenimente cu caracter sportiv, educativ și artistic.

De asemenea, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale, precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse atrase potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaționale sau programele de promovare organizate.

Mesajul Nadiei Comăneci, la 50 de ani de la prima notă de 10 în gimnastică

Sportul reprezenta singura lumină pentru români în 1976 când a obținut prima notă de 10 în cadrul concursului de gimnastică de la Jocurile Olimpice de la Montreal, a afirmat, joi, fosta mare gimnastă Nadia Comăneci, la sediul BNR, cu ocazia lansării a trei monede omagiale având ca temă această performanță.

'Să fiu sinceră, nu pare că au trecut 50 de ani de atunci. Este un moment istoric pentru sportul românesc și o motivație și o bucurie pentru că acel 10 a fost obținut într-un moment în care sportul era singura lumină pentru români. Era cea mai mare bucurie și sper ca toată lumea să vadă că se poate face, cu muncă, cu răbdare, oameni buni în jurul tău pentru a-ți îndeplini visul de a zbura', a declarat Nadia Comăneci.

Ea crede că numărul de concurs purtat la JO de la Montreal, 73, a reprezentat un destin al carierei sale: 'Chiar vorbeam cu Teodora Ungureanu despre numărul de la Olimpiada de la Montreal, al meu era 73, al ei era 79 și soțul meu Bart Conner avea 75. Pentru mine a fost un destin acest număr. Plecând de la 73, am avut șapte note de 10, 3 medalii de aur, 7+3 egal zece, 7x3 egal 21, adică a 21-a ediție a Jocurilor Olimpice, de la Montreal. Deci a fost un destin'.

Fosta gimnastă a afirmat totodată că dacă ar întâlni-o pe micuța Nadia Comăneci nu ar ști acum ce sfaturi să-i dea.

'Cred că acum copilul Nadia mi-ar da mie sfaturi, pentru că realizez că acel copil a încercat să găsească o lumină într-un tunel, o excelență, o limită la care să ajungă și mereu a fost în căutare acestui lucru. Și fără să-mi dau seama, acel copil și-a găsit drumul. În niciun caz nu aș ști acum ce să îi spun acelui copil, pentru că nu aș putea să îi spun ceva care să fie mai bine decât ceea ce a făcut acel copil', a completat aceasta.

'Știu că există elementul Comăneci, de pe bara de sus, care are o dificultate mai mare astăzi. Știu doar două-trei gimnaste care au încercat să facă acest element. Este foarte riscant, și dacă faci și de 1.000 sau 2.000 de ori, tot ai posibilitatea să-l greșești', a mai spus Nadia Comăneci.

Banca Națională a României a lansat, joi, în circuitul numismatic, o monedă din aur, o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină.

Prețurile de vânzare sunt: 7.800 de lei, inclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate; 1.000 de lei, inclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate; 280 de lei, inclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.