Autoritățile municipale din Kavala, nordul Greciei, urmează să exhumeze aproximativ 150 de morminte ale unor persoane decedate din cauza COVID-19, după ce s-a descoperit că trupurile nu se descompuseseră nici măcar la 5 ani de la înmormântare, relatează 24 Chasa și tovima.com, preluate de agenția bulgară Novinite.

Această situație neobișnuită provine din măsurile sanitare stricte implementate în timpul pandemiei. La acea vreme, trupurile erau sigilate în pungi duble de plastic, iar sicriele înfășurate strâns în folie de plastic pentru a preveni răspândirea virusului. Deși eficientă din punct de vedere al siguranței, această metodă a împiedicat în mod accidental oxigenul și microorganismele să ajungă la rămășițe, oprind procesul natural de descompunere.

Consiliul municipal din Kavala a aprobat o operațiune în două faze pentru a aborda problema. Prima etapă implică exhumarea trupurilor, urmată de îndepărtarea cu atenție a ambalajului protector de plastic. În a doua etapă, rămășițele vor fi reînhumate pentru cel puțin încă un an, permițând descompunerii să se desfășoare în mod natural. Procedura va fi efectuată complet gratuit pentru a atenua îngrijorările familiilor îndurerate.

Situații identice ar putea să apară în cimitirele din toată Grecia

Autoritățile au subliniat că exhumarea și reînhumarea vor respecta protocoale sanitare stricte pentru a proteja atât lucrătorii implicați, cât și sănătatea publică. Lipsa locurilor de înmormântare din Kavala a făcut ca operațiunea să fie urgentă, deoarece practicile standard din cimitirele din Grecia - de obicei exhumarea la fiecare 3 până la 5 ani - nu pot fi aplicate acestor morminte COVID-19 fără intervenție din partea autorităților.

Se așteaptă ca situația din Kavala să servească drept precedent, determinând potențial Ministerul Sănătății să emită îndrumări la nivel național pentru municipalități cu privire la modul de gestionare a cazurilor similare într-un mod coordonat. Oficialii au subliniat că planul echilibrează necesitatea unei gestionări practice a cimitirelor cu respectul pentru decedați și familiile acestora.