Scenele violente au avut loc în jurul orei 12:00, în curtea Colegiului Tehnic Media din Sectorul 1 al Capitalei. Agresorul de 18 ani, care nu este elev al instituției, ar fi intrat în curte în timpul unei pauze.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care, după câteva replici, tânărul s-a apropiat de adolescentul de 16 ani. Avea asupra sa un cuțit, cu o lamă de 30 de centimetri, spun anchetatorii, cu care l-ar fi amenințat. Ulterior, l-ar fi și lovit de mai multe ori, în zona feței.

Totul s-a întâmplat în fața celorlalți elevi. După atac, agresorul a plecat liniștit. Conflictul dintre cei doi ar fi pornit de la o fată. Se pare că tânăra, actuala iubită a agresorului, elevă la același liceu, ar fi avut în trecut o relație cu băiatul de 16 ani.

Surse din anchetă spun că abia spre seară, când părinții adolescentului au aflat ce s-a întâmplat, l-au dus la camera de gardă. Acolo a primit îngrijiri medicale. Avea mai multe leziuni pe corp în urma loviturilor. Medicii au fost cei care au alertat poliția. Pe de altă parte, reprezentanții liceului spun că imediat ce au aflat, ei au anunțat autoritățile.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Iar procurorul de caz cere arestarea preventivă pentru 30 de zile. Și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a fost sesizat în acest caz și urmează, într-o anchetă internă, să stabilească toate detaliile, inclusiv dacă paznicul și-a îndeplinit corect atribuțiile de serviciu.