David Rush a fost arestat și pus sub acuzare săptămâna trecută pentru furt de bani publici, potrivit documentelor instanței, după ce peste 300 de lingouri de aur au fost confiscate din casa sa din Virginia la începutul acestei luni, scrie Sky News.

Autoritățile au confiscat, de asemenea, aproximativ 2 milioane de dolari în numerar, precum și zeci de ceasuri de lux, potrivit unui affidavit al FBI.

Biroul Federal de Investigații, care colaborează cu CIA și Departamentul de Justiție al SUA în cadrul anchetei, susține că, între noiembrie și martie, Rush a solicitat și a primit „o cantitate semnificativă de valută străină și zeci de milioane de dolari în lingouri de aur pentru cheltuieli legate de muncă”.

Anchetatorii afirmă că Rush „a deturnat în mod conștient, a furat sau a convertit în folos personal bunuri de valoare aparținând Statelor Unite”, însă nu este clar pentru ce intenționa să folosească banii.

O parte din fonduri au fost descoperite într-un spațiu de depozitare aflat în apropierea biroului său, au precizat autoritățile.

Rush se află în prezent în arest preventiv până la audierea programată vineri la tribunalul federal din Alexandria. Avocații săi nu au comentat încă acuzațiile.

Biografie falsificată

Nu este clar ce funcție exactă a avut Rush în cadrul CIA sau când a părăsit agenția. Documentele instanței îl descriu drept „fost angajat de nivel executiv superior într-o agenție a guvernului Statelor Unite”.

FBI susține că Rush ar fi mințit ani de zile cu privire la studiile și trecutul său militar, afirmând în mod fals că a fost pilot în Marina SUA și că a absolvit Universitatea Clemson din Carolina de Sud și Institutul Politehnic Rensselaer din New York.

Ancheta a stabilit însă că Rush s-a înrolat în marină în 1997 și a servit în rezerva navală între 2004 și 2015, când a fost eliberat onorabil din funcția de locotenent.

Potrivit FBI, Rush nu a trecut prin evaluări pentru a deveni pilot în acea perioadă și nici nu a urmat cursurile universităților menționate.