Comentariile vin după ce Ferrari s-a confruntat cu critici intense şi cu o scădere puternică a acţiunilor după prezentarea modelului electric Luce.

Stephan Winkelmann a afirmat pentru CNBC că Lamborghini a decis să abandoneze proiectele electrice Lanzador şi o versiune electrică a SUV-ului Urus, deoarece cererea pentru astfel de modele rămâne slabă în segmentul clienţilor săi.

”Decizia noastră de a trece de la motoarele clasice la hibride plug-in a fost foarte importantă pentru noi şi a funcţionat”, a spus acesta.

Şeful Lamborghini a subliniat că inovaţia este esenţială, dar nu trebuie impusă clienţilor.

”Observând piaţa, am văzut că acceptarea vehiculelor electrice în rândul clienţilor noştri nu creşte, iar de aceea am decis să renunţăm la ideea unei maşini complet electrice şi să mergem către hibride plug-in”, a explicat Winkelmann.

Lamborghini, deţinută de Volkswagen, se numără printre producătorii auto care şi-au redus investiţiile în vehicule electrice din cauza cererii slabe.

Acţiunile Ferrari au scăzut cu aproximativ 8% la Bursa din Milano şi cu 5,3% la New York, după lansarea modelului Luce.

Analiştii spun că reacţia negativă a investitorilor a fost provocată parţial de designul controversat al maşinii.

Modelul Luce, proiectat de fostul designer Apple Jony Ive, se îndepărtează semnificativ de stilul clasic Ferrari, având un interior minimalist dominat de ecrane şi un design exterior considerat neobişnuit pentru brand.

Printre criticii modelului s-au numărat şi fostul şef Ferrari Luca di Montezemolo, precum şi vicepremierul italian Matteo Salvini.

”Sper să scoată calul cabrat de pe acea maşină”, a declarat Montezemolo, referindu-se la celebrul logo Ferrari.