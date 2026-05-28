Trucul care te poate ajuta să răcorești camera înainte de culcare. Durează doar 15 minute

Totuși, o expertă în curățenie a prezentat un truc neobișnuit, despre care spune că poate răci semnificativ camera pe timp de caniculă.
Lynsey Crombie, care își împărtășește sfaturile de menaj pe rețelele sociale și la emisiunea „This Morning”, face o sarcină de 15 minute înainte de culcare pentru a obține un „somn plăcut și răcoros”, fără a folosi un ventilator zgomotos.
„Regina curățeniei” a explicat că pur și simplu pune un cearșaf alb într-o pungă mare cu fermoar. Apoi îl introduce în congelator timp de 15 minute, pentru a-l răci complet, scrie Mirror.
„Te lupți cu căldura noaptea? Am un truc foarte simplu pentru tine. Acesta este un cearșaf alb de bumbac pe care l-am pus într-o pungă cu fermoar. Este un cearșaf dublu, perfect pentru a rămâne rece. Apoi îl pui în congelator”, a spus ea.
Lynsey spune că trebuie lăsat în congelator 15 minute înainte de culcare. Ea adaugă: „Când te bagi în pat mai târziu cu cearșaful rece din bumbac, va fi foarte plăcut și răcoros.”
O altă metodă neobișnuită pentru a te răcori noaptea este să pui un prosop umed la o fereastră deschisă. Pe parcursul zilei, lumina soarelui încălzește aerul din apropierea ferestrelor, iar seara, când tragi draperiile, acea căldură rămâne prinsă în interior.
Tehnica prosopului funcționează deoarece apa are nevoie de energie pentru a se evapora, iar această energie este luată din căldura aerului din jur. Apa de pe un prosop umed absoarbe căldura din aerul care intră prin fereastră, ajutând la răcirea camerei și la un somn mai odihnitor.
