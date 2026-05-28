(P) #NoCap cu INNA: armata care te recrutează după un „seen”, aeroport blocat de un epilator și dating în era inflației

#NoCap, pastila săptămânală de pe TikTok prezentată de INNA pentru stirileprotv.ro, revine cu încă o selecție de știri care par glume de pe internet, dar sunt cât se poate de reale. 

De la campanii militare inspirate din TikTok până la întâlniri romantice calculate la leu, realitatea continuă să bată algoritmul.

O despărțire te poate duce direct în armată, un epilator poate evacua un aeroport, iar inflația îți distruge viața amoroasă. Care știre te-a făcut să zici „n-are cum”? Scrie în comentarii 👇 #stiri #viral #dating #funny #tiktokromania #inflatie #love #romania

Polonia recrutează soldați cu… dezamăgiri amoroase

În Polonia, armata a găsit o metodă neașteptată de recrutare: heartbreak marketing. O campanie devenită virală pe TikTok arată un tânăr respins de o fată, urmat imediat de apariția militarilor care îi oferă „acceptare și un loc în echipă”.

Mesajul pare simplu: dacă ai luat reject în dragoste, poate găsești validare în armată. Și, sincer, internetul a reacționat exact cum era de așteptat.

Dincolo de glume, campania vine într-un context foarte serios: autoritățile poloneze vor să crească efectivele armatei la 500.000 de oameni și investesc masiv în apărare. Dar probabil nimeni nu se aștepta ca primul pas spre uniformă să fie un refuz romantic.

Un epilator a blocat un aeroport din Australia

În Australia, un aeroport din Melbourne a fost evacuat după ce un epilator cu laser a fost confundat cu un dispozitiv exploziv. Da, un epilator.

Autoritățile au izolat zona, un bărbat a fost reținut temporar, iar cursele au fost întârziate până când geniștii au stabilit că „amenințarea” era, de fapt, un aparat pentru îndepărtarea părului.

Partea bună? Sistemele de securitate funcționează. Partea mai puțin bună? Data viitoare când îți faci bagajul de vacanță, probabil vei privi altfel trusa de beauty.

Dating-ul modern: romantismul se calculează în Excel

Inflația schimbă inclusiv modul în care tinerii ies la întâlniri. În marile orașe din România, o cină în doi poate depăși 400 de lei, așa că tot mai multe cupluri aleg variante „budget friendly”: plimbări, filme sau seri petrecute acasă.

Pentru mulți studenți, dating-ul a devenit mai degrabă un exercițiu de gestionare a bugetului decât o comedie romantică.

Iar dacă în viața reală totul se transformă în calcule, există și un loc unde calculele se transformă în șanse reale la premii: concursul „Avem deschis la premii!" de la Froo.

În joc sunt premii ca un Toyota C-HR Active 1.8L, un Xiaomi Electric Scooter, un iPhone 17 Pro, plus vouchere de 50 lei și 200 de piese de îmbrăcăminte made by designer.

Practic, înainte să existe chimie, trebuie să existe un calcul bun.

Articol susținut de FROO!

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

