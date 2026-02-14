Cele șase fotografii, publicate fără nicio descriere, o surprind pe Beyoncé într-un avion privat, lângă un televizor cu ecran mare pe care apare un banner cu mesajul „game day”, potrivit Page Six.

Una dintre imagini este ștampilată ca o fotografie realizată cu un aparat de unică folosință, având data de 8 februarie 2026. Artista poartă un trench lung verde, cu textură embosată, semnat Rowen Rose, accesorizat cu o geantă asortată, cu mâner din bambus.

Într-o altă fotografie, Beyoncé poartă pe dedesubt o ținută elegantă formată dintr-un body Khaite și colanți verzi Seroya, accesorizate cu o curea Déhanche, care completează armonios lookul.

Artista ține în mână și un fanion cu mesajul „touch down” — însă niciun indiciu nu a dezvăluit dacă o susținea pe New England Patriots sau pe Seattle Seahawks în cursa pentru trofeul Lombardi.

După ce a coborât din avion, Beyoncé a fost fotografiată relaxându-se elegant pe pervazul unei ferestre, într-un alt spațiu, cu Levi’s Stadium în fundal.

Beyoncé a fost în mare parte discretă pe rețelele de socializare și în aparițiile publice, fapt care a generat numeroase comentarii legate de revenirea sa.