Ajustarea, aplicată în majoritatea statelor europene, are impact atât asupra programului zilnic, cât și asupra transportului, activităților economice și obiceiurilor oamenilor. Iată când are loc exact trecerea la ora de vară 2026 și ce trebuie să știi pentru a te pregăti din timp.

Când are loc trecerea la ora de vară 2026

În noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie 2026, România va trece la ora de vară. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel încât ora 03:00 va deveni ora 04:00. Această modificare marchează începutul perioadei de vară din punct de vedere al timpului oficial.

Trecerea la ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră a timpului oficial, prin care acesta este aliniat la fusul orar standard. Deși durata efectivă a zilei rămâne aceeași, după schimbare avem mai multă lumină naturală în după-amiaza și seara, iar nopțile par mai scurte.

De ce se schimbă ora

Schimbarea orei, cunoscută sub denumirile de „ora de vară” și „ora de iarnă”, este o practică aplicată în numeroase state pentru a sincroniza mai bine activitățile umane cu lumina naturală. Această modificare sezonieră a timpului oficial are la bază considerente economice, sociale și energetice.

Originea conceptului

Ideea ajustării orei în funcție de anotimp a fost menționată pentru prima dată în 1784 de Benjamin Franklin, care a sugerat că o utilizare mai bună a luminii naturale ar putea reduce consumul de lumânări și ulei pentru lămpi. Cu toate acestea, propunerea sa a rămas teoretică timp de mai bine de un secol.

Implementarea efectivă a orei de vară a avut loc abia în timpul Primului Război Mondial. Germania a fost prima țară care a introdus oficial această măsură în 1916, fiind urmată rapid de Regatul Unit și alte state europene. Scopul principal era economisirea energiei prin diminuarea nevoii de iluminat artificial. După încheierea războiului, multe țări au renunțat la sistem, dar l-au reintrodus în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cum se aplică astăzi

În prezent, aproximativ 70 de țări din lume folosesc ora de vară, însă regulile diferă de la o regiune la alta. În Uniunea Europeană, toate statele membre schimbă ora de două ori pe an, în timp ce alte țări, precum Islanda și Turcia, au renunțat complet la această practică.

Care sunt motivele schimbării orei de vară

Principalul argument în favoarea orei de vară este utilizarea mai eficientă a luminii naturale. Prin mutarea ceasurilor înainte, oamenii beneficiază de mai multă lumină seara, ceea ce poate reduce consumul de energie electrică pentru iluminat. Totuși, în contextul actual, eficiența acestei economii este dezbătută, având în vedere răspândirea tehnologiilor moderne, precum becurile LED și aparatele electrocasnice eficiente energetic.

Un alt beneficiu invocat este impactul pozitiv asupra sănătății și stării de spirit. Expunerea prelungită la lumină naturală poate contribui la creșterea nivelului de vitamina D și la reducerea riscului de depresie sezonieră.

De asemenea, unele studii arată că accidentele rutiere tind să scadă în perioada în care există mai multă lumină naturală seara, datorită vizibilității îmbunătățite.

Nu în ultimul rând, ora de vară încurajează activitățile în aer liber. Oamenii sunt mai predispuși să petreacă timp afară, să facă sport sau să participe la evenimente sociale atunci când zilele par mai lungi și mai luminoase.