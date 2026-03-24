La orele de vârf, vagoanele metroului din București sunt pline, iar în unele stații oamenii așteaptă chiar și două sau trei garnituri ca să poată urca. Și la Arad, numărul călătorilor a crescut cu 15%. În același timp, platformele de ride-sharing pierd clienți.

Diminețile încep tot mai devreme pentru cei care aleg metroul. Din cauza scumpirilor de la pompă, tot mai mulți bucureșteni lasă mașina acasă pentru transportul în comun.

Corespondent Știrile PRO TV: „Suntem în metrou, pe magistrala care leagă sudul de nordul Capitalei. Ne-am urcat de la stația Dimitrie Leonida, a doua de la capăt, și după cum vedeți deja nu mai găsești loc pe scaun. Pe măsură ce ne apropiem de centru, vagoanele devin din ce în ce mai aglomerate.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Stația Piața Unirii, una dintre cele mai aglomerate din această rețea. Este ora 8:20, mulți oameni merg la serviciu, și o să vedeți că sunt nevoiți să aștepte două sau trei trenuri ca să poată urca.”

Cum putem evita aglomerația

Ca să evite această situație, unii merg o stație înapoi, spre Tineretului, de unde prind mai ușor loc în primul tren care vine. Astfel, reușesc să economisească timp și să evite înghesuiala de la Unirii.

Bărbat: „Și eu am mașina și la asta mă uitam acum, majoritatea merg numai cu transportul. Vin din partea cealaltă, de la Berceni și e foarte aglomerat și cu maxi și cu metroul.”

Reporter: „Și înainte cum era?”

Bărbat: „Era mai liber.”

Femeie: „De exemplu, eu îl las pe pitic la Eroii Revoluției și ca să ajung înapoi în Băneasa aștept și 3 metrouri, poate și autobuzul e la fel, clar se vede un impact.”

Metroul devine mai atractiv

Pentru unii, drumul zilnic cu mașina a devenit prea scump. O călătorie cu metroul costă 5 lei, iar un abonament lunar 100 de lei, în timp ce un plin la mașină trece de 400 de lei. La care se adaugă și costul parcărilor.

Bărbat: „Da, mă afectează și pe mine. Am luat și eu permisul acum și nu prea merg.”

Este aglomerat și transportul de suprafață. Reprezentanții STB spun că, de la începutul anului, numărul de călători a crescut.

Atenție însă, odată cu cererea mai mare, apar și tentativele de fraudă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că hackerii profită de interesul crescut pentru transportul public și promovează oferte false, așa-zise carduri cadou pentru călătorii gratuite. În realitate, cei care accesează aceste linkuri riscă să își expună datele personale sau bancare.

Fenomenul se extinde și în alte orașe

Fenomenul se întâmplă și în alte orașe din țară. De exemplu, la Arad, numai în ultimele două săptămâni, numărul biletelor vândute pentru mijloacele de transport în comun a crescut cu 15%.

Bărbat: „Călătoresc în ultima perioadă mai des cu tramvaiul, am și mașină și am văzut că sunt tot mai mulți oameni care preferă tramvaiul, s-a scumpit foarte mult benzina și motorina.”

Bărbat: „Este mai ieftin cu transportul.”

Bărbat: „Am observat că tramvaiele sunt mai pline. Lumea acum se ferește de prețuri.”

În același timp, pe platformele de ride-sharing, șoferii spun că au scăzut comenzile, iar tariful dinamic apare din ce în ce mai rar.