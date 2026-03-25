Oferă la schimb ridicarea sancțiunilor și sprijinul pentru programul nuclear civil. Planul, transmis prin intermediul Pakistanului, prevede și un armistițiu de o lună pentru analizarea cererilor, relatează New York Times și postul israelian Canal 12, citând surse anonime, transmite news.ro.

Primele șase puncte vizează programul nuclear

Documentul american solicită Iranului să-și demonteze capacitățile nucleare existente, să se angajeze să nu se doteze niciodată cu arme nucleare și să renunțe la îmbogățirea uraniului pe teritoriul său. Teheranul trebuie să predea AIEA stocul de aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% și să dezafecteze instalațiile de la Natanz, Isfahan și Fordo. Agenția ONU pentru energie atomică ar urma să beneficieze de „acces complet, transparență și control efectiv".

Planul urmărește să determine Iranul să „renunțe la paradigma sa de mandatar regional", încetând să finanțeze, conducă și înarmeze aliați precum Hezbollah și Hamas. De asemenea, se impun limite asupra rachetelor, „atât în ceea ce privește raza de acțiune, cât și cantitatea", cu „praguri specifice care urmează să fie stabilite ulterior". Orice utilizare viitoare ar fi limitată la „autoapărare".

Strâmtoarea Ormuz, miza centrală

Statele Unite cer redeschiderea strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din hidrocarburile mondiale, blocată în prezent de Iran. În schimb, Teheranul ar obține ridicarea sancțiunilor internaționale. Planul include un mecanism de „reimpunere automată a sancțiunilor" în caz de neconformitate.

Trump: „Un cadou foarte mare", Iranul: "Nu negociem"

Președintele Donald Trump a declarat marți că Iranul a făcut „o concesie majoră" în domeniul energetic, „un cadou foarte mare" legat de petrol și gaze, „nu de domeniul nuclear". El a reiterat că SUA sunt „în negocieri chiar acum" cu „persoanele potrivite" din Teheran, menționându-i pe Steve Witkoff, Jared Kushner, JD Vance și Marco Rubio drept implicați în discuții. Trump s-a arătat optimist privind șansele de acord, fără a menționa schimbarea de regim.

În paralel, iranienii au negat din nou orice negocieri și au continuat atacurile asupra țărilor din Golf. Mohammad Baqer Qalibaf, președintele Parlamentului iranian, a calificat informațiile drept „știri false". Casa Albă, prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, a recunoscut existența unor „negocieri diplomatice în curs", dar a subliniat că „operațiunea Epic Fury continuă fără încetare".