Cum a fost surprins Orlando Bloom alături de noua iubită în Elveția. Luisa este cu 21 de ani mai tânără decât el. FOTO

Actorul Orlando Bloom trăiește o poveste de dragoste intensă cu modelul Luisa Laemmel, după despărțirea de fosta sa logodnică, Katy Perry. Cei doi au petrecut săptămâna trecută o escapadă romantică în Elveția, scrie PageSix .

Actorul din „Pirates of the Caribbean”, în vârstă de 49 de ani, și modelul de 28 de ani au stat într-o suită de lux la Dolder Grand din Zurich, unde Bloom a participat la un eveniment Porsche. Restul weekendului l-au petrecut la un hotel de cinci stele, pe malul pitoresc al Lacului Lucerna. Se pare că actorul britanic a avut ocazia să o cunoască pe familia și prietenii modelului elvețian în timpul călătoriei. „Orlando și Luisa se întâlnesc discret de câteva luni”, a declarat o sursă pentru The Sun.

Orlando Bloom, 49, and Swiss model Luisa Laemmel, 28, were spotted walking arm-in-arm as they left the big game at Levi’s Stadium in Santa Clara, Calif., on Sunday night. 👀 📸: BACKGRID pic.twitter.com/DFp2RaoBWb — Page Six (@PageSix) February 10, 2026

„Au devenit un adevărat mic nucleu de familie, iar Orlando și-a adus chiar și cățelușa lui, un poodle de dimensiuni foarte mici, Biggie Smalls, pentru călătorie”, a adăugat sursa. Deși Bloom locuiește în Los Angeles și Laemmel în New York, cei doi păstrează legătura. „Nu se pot vedea tot timpul, dar există o chimie reală”, a explicat sursa. Prima apariție publică la Super Bowl Bloom și Laemmel au fost observați împreună pentru prima dată în februarie, la Super Bowl, ținându-se de brațe. „Au fost împreună în suitea Raising Cane, erau drăguți, afecțiunea dintre ei era vizibilă”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

Oyuncu Orlando Bloom (49), İsviçreli model Luisa Laemmel (28) ile görüntülendi. pic.twitter.com/EpezLi3pNM — Populicc (@populicc) February 10, 2026

Luisa Laemmel, care a pozat pentru branduri precum L’Oreal, Vera Wang și Calvin Klein, a împărtășit imagini din suita VIP pe Instagram Story în timpul meciului, însă Bloom nu apare în fotografii. Actorul britanic este la nouă luni după despărțirea de fosta logodnică, Katy Perry. Cei doi au fost împreună aproape un deceniu și au o fiică, Daisy Dove, în vârstă de 5 ani.

Sursa: pagesix.com