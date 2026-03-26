La aproape o lună de la începerea războiului, preşedintele le-a comunicat în privat consilierilor săi că el consideră că acest conflict se află în faza finală, îndemnându-i să respecte termenul de patru până la şase săptămâni pe care l-a prezentat public, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune.

Oficialii de la Casa Albă au planificat un summit la mijlocul lunii mai cu liderul chinez Xi Jinping la Beijing, în speranţa că războiul se va încheia înainte de începerea întâlnirii, au declarat unele dintre aceste persoane.

Problema este că Trump nu dispune de soluţii la îndemână pentru a pune capăt războiului, iar negocierile de pace se află într-un stadiu incipient.

În discuţiile cu aliaţii politici, atenţia sa s-a îndreptat uneori către alte subiecte, printre care viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului, precum şi decizia sa de a trimite agenţi de imigrare în aeroporturi şi strategiile de promovare în Congres a legislaţiei menite să înăsprească regulile privind eligibilitatea alegătorilor. Trump i-a spus unui colaborator că războiul îi distrage atenţia de la celelalte priorităţi ale sale, a afirmat una dintre surse.

Preşedintele pare să fie gata să treacă la următoarea sa mare provocare, a spus o altă persoană care a vorbit recent cu el, deşi Trump nu a precizat despre ce ar putea fi vorba. Unii aliaţi speră că el se va orienta spre înlăturarea regimului comunist din Cuba, în timp ce consilierii apropiaţi vor ca el să se concentreze pe cea mai presantă problemă cu care se confruntă alegătorii: îngrijorările legate de costul vieţii, care au fost exacerbate de război.

„Precizie laser”

„Preşedintele Trump este extrem de priceput la multitasking şi lucrează la mai multe provocări în acelaşi timp”, a declarat Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe. „Preşedintele este concentrat cu o precizie laser pe îndeplinirea deplină a obiectivelor militare împotriva regimului terorist iranian. Singurul obiectiv al preşedintelui este întotdeauna victoria”, a declarat ea.

Trump a semnalat săptămâna aceasta un interes reînnoit pentru a ajunge la o soluţie diplomatică care să pună capăt conflictului, revenind asupra ameninţării de la sfârşitul săptămânii de a lovi centralele electrice ale Iranului. Intermediarii din Orientul Mijlociu au făcut schimb de propuneri iniţiale între Teheran şi Washington, iar oficialii americani au declarat că sunt deschişi la discuţii suplimentare în zilele următoare. În acelaşi timp, SUA intensifică presiunea asupra Iranului, desfăşurând trupe suplimentare în Orientul Mijlociu.

O idee pe care Trump a prezentat-o consilierilor este asigurarea accesului SUA la o parte din petrolul iranian ca parte a oricărui acord de încetare a războiului, potrivit unui înalt oficial al administraţiei. Oficialul a spus că nu există în prezent niciun plan în curs pentru acest rezultat.

SUA vor lovi Iranul „mai tare decât a fost lovit vreodată” dacă Teheranul nu ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului, a declarat Leavitt reporterilor miercuri. „Preşedintele Trump nu blufează şi este pregătit să dezlănţuie iadul”, a dat ea asigurări.

Reticent să trimită trupe terestre

Trump este dispus să ordone trimiterea trupelor americane pe teritoriul iranian, dar este reticent să o facă, în parte deoarece acest lucru i-ar putea zădărnici obiectivul de a pune capăt conflictului mai repede. El este îngrijorat că numărul soldaţilor americani ucişi sau răniţi în operaţiune ar putea creşte dacă războiul continuă, au declarat oficiali americani. Până în prezent, aproape 300 de americani au fost răniţi, iar 13 au fost ucişi.

Persoane apropiate preşedintelui au avertizat că este adesea dificil să prevadă ce decizii ar putea lua Trump în legătură cu războiul, menţionând că, pe măsură ce conflictul s-a adâncit, el a oscilat în culise între adoptarea diplomaţiei şi intensificarea atacurilor. Unele persoane apropiate lui Trump îl îndeamnă să acţioneze mai dur, spunând că schimbarea regimului în Iran ar putea fi un moment definitoriu pentru moştenirea sa politică.

Încheierea războiului nu depinde doar de Trump. SUA şi Iranul sunt departe de a ajunge la un acord pentru a opri luptele, iar Teheranul a respins până acum discuţiile directe cu Washingtonul. Fără un acord sau o victorie militară fermă, Trump se va confrunta probabil cu blocarea continuă a Strâmtorii Ormuz, ceea ce ar continua să agite piaţa globală a energiei.

Israelul, care consideră ameninţările din partea Iranului ca fiind existenţiale, ar putea continua operaţiunile fără SUA. Ţările din Golf, care au îndurat săptămâni de atacuri, iau în considerare represalii proprii.

„O excursie”

Trump a ordonat armatei să menţină presiunea asupra Teheranului, potrivit unui înalt oficial american. Pentagonul desfăşoară mii de soldaţi terestri în Orientul Mijlociu pentru a-i oferi preşedintelui opţiuni. Odată ce soldaţii şi puşcaşii marini suplimentari vor fi în poziţie, Trump ar putea ordona rapid un raid ţintit, fie în interiorul Iranului, fie pe una dintre insulele de-a lungul coastei sale sudice.

„Ne considerăm şi noi parte a acestei negocieri”, a declarat marţi secretarul apărării Pete Hegseth la un eveniment alături de Trump. „Noi negociem cu bombe”, a adăugat el.

Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că Hegseth şi generalul Dan Caine, şeful Statului Major Interarme, sunt „destul de dezamăgiţi” de perspectiva ca războiul să se încheie curând. „Nu sunt interesaţi de o soluţionare, sunt interesaţi doar să câştige”, a spus Trump.

Trump a încercat de săptămâni întregi să caracterizeze războiul ca o distragere temporară, încurajat de operaţiunea militară rapidă din ianuarie din Venezuela. El a numit conflictul o „excursie” şi o „operaţiune militară”.

Temerile republicanilor

„Acest război a fost câştigat. Singurii cărora le place să-l menţină în viaţă sunt ştirile false”, a spus Trump marţi, amplificându-şi nemulţumirile private cu privire la acoperirea mediatică a operaţiunii. Trump a încercat, de asemenea, să împingă povara asupra aliaţilor, cerându-le să se ocupe de deblocarea Strâmtorii Ormuz, un coridor petrolier critic.

Între timp, în SUA, peisajul politic pentru republicani este dificil în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului. Marţi, un democrat a câştigat un loc în legislativul statului Florida, în circumscripia de sud, care include proprietatea lui Trump, Mar-a-Lago.

Republicanii se tem că războiul le-ar putea agrava problemele politice, întrucât costurile ridicate şi popularitatea scăzută a lui Trump afectează candidaţii în cursele electorale cheie la nivel de stat.

În timp ce se confruntă cu războiul, Trump şi-a făcut timp să se ocupe de chestiuni politice. Vineri, el a păşit în sala de bal de la Mar-a-Lago în urale de „U.S.A.” din partea republicanilor locali adunaţi pentru o gală de strângere de fonduri cu 1.200 de dolari de persoană. „Nu ştiam că voi fi aici astăzi”, a spus Trump. „Ar trebui să conduc războiul, dar războiul merge foarte bine”, a estimat el.