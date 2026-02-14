În realitate, sunt încă destul de stângaci și departe de a ne lua locul.

Desprinși parcă din niște scene cu Terminator, roboții umanoizi au invadat târgul de tehnologie. Iar în jurul lor, sute de oameni privesc fascinați și îngroziți în același timp prin ecranul telefoanelor mobile.

Cei mai mulți astfel de roboți vin din China.

Acest mic robot are mișcările unui dansator profesionist. Visul producătorului e să-l vadă în cât mai multe locuințe ori fabrici. Nu să danseze, ci să facă treabă.

La câțiva metri distanță, un alt robot de 80.000 de dolari așteaptă să facă primii pași. Iluzia e că acești roboți sunt independenți. În realitate, au nevoie de ajutorul nostru.

Corespondent PROTV: „În spatele colegului meu care filmează în acest moment este un operator care alege dintr-o aplicație ce să facă și ce să spună.”

Acest robot patruped poate fi folosit pentru transporturi ori supraveghere în zone mai puțin prietenoase cu omul. Poate chiar să și urce scări. Dar, la fel de bine, știe să și cadă.

Corespondent PROTV: „Nici el nu are creier, vedem că în spatele lui este un om care îl controlează.”

La câteva standuri distanță, alți roboți sunt pregătiți pentru box, într-un ring special amenajat. Știe să lovească tare și repede. Și atunci când cade, se ridică aproape instant.

Modelul acesta face senzație pe internet, unde adună miliarde vizionări.

Garia XIA: „Vrem să ne asigurăm că umanozii sunt siguri înainte să-i punem în locuințe ori în fabrici. Ce putem să vedem la roboții noștri de box e că își țin echilibrul foarte bine. Iar asta poate sta la baza roboților care vor fi folosiți acasă ori în fabrici. Nu vrem să se împiedice prea ușor, poate fi periculos pentru alți oameni.”

În realitate, puțini roboți au făcut demonstrații cu adevărat utile… Nici măcar acest robot nu reușește să împăturească tricouri.

Chiar dacă greșesc mult, tehnologia este la început și în ea se investește zeci de miliarde de dolari. Ediția de anul trecut abia dacă număra 2-3 umanoizi, iar astăzi vorbim de peste 20 la ediția CES 2026.