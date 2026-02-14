Întreb doar așa, Team Ninja sau Team Samurai?

Asta-i partea bună în Nioh 3, că, dacă nu te poți hotărî, poți fi amândoi. Nioh este un RPG de acțiune, apărut în prima variantă în 2017. Cel mai nou titlu, apărut chiar acum, în februarie, construiește pe același succes, dar îl duce și la alt nivel, cu tot cu poveste și acțiune.

Tu ești Tokugawa Ieyasu și urmează să devii Shogun, doar că fratele lui Tokugawa a trecut de partea răului. Deși totul pare așa ușor, frumos și colorat la început, am avut bătăi de cap încă de la prima confruntare, așa, de antrenament, după ce ești pus să-ți alegi arma pe care o preferi. De altfel, acest sistem de luptă este destul de complex, dar interesant – trebuie să fii atent la „ki” pentru atacuri mai puternice împotriva yokai, niște creaturi din folclorul japonez.

Și, cum spuneam, poți să fii samurai, ca-n celelalte Nioh, ori Ninja, care apare pentru prima dată. La apăsare de buton se schimbă postura, mișcările, dar și armele, iar Ninja se folosește de Mist ca să adune mai multă putere. Și, pentru că tot ne bazăm pe mitologie, niște spirite sunt mereu cu noi, să ne ajute.

Ce face diferit, iarăși, Nioh 3 e că acum jocul nu mai urmărește un spațiu liniar și plin de lupte, ci suntem într-un mediu mai deschis, absolut uriaș. E nevoie de mai bine de 40-50 de ore de joacă pentru a termina toată povestea. Și eu, parcă după niște ore, abia simțeam că am mișcat ceva pe ecran. Timpul trece greu în Nioh.

Atât de greu că acțiunea are loc în 1600 și s-ar putea să uiți ce ai văzut pe la început. Personajele din joc sunt reale și au trăit cândva. Team Ninja, oamenii din spatele lui Nioh 3, au ascuns în meniu o enciclopedie care explică ce rol au jucat personajele ori locurile pe care le-am vizitat.

Să spun că Nioh 3 este greu ar fi o subestimare. Este foarte greu. Și te va enerva teribil. Trebuie să te folosești de orice tehnică posibilă ca să-ți îmbunătățești personajul și să-l faci mai puternic.

Prețul? 350 de lei pentru PlayStation ori Windows. A fost un succes la lansare, cu peste 700.000 de exemplare vândute în 4 zile de la lansare. Puține titluri se pot lăuda cu astfel de statistici.