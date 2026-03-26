”Joi, 26 martie, forţele Federaţiei Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a judeţului Tulcea. Doua aeronave F-16 au decolat la ora 00.16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei aeriene”, anunţă, joi dimineaţă, Ministerul Apărării.

Sursa citată a precizat că Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.35 un mesaj RO-ALERT. ”La ora 00:44, o dronă deviată de apărarea antiaeriana ucraineana a pătruns în spaţiul aerian naţional pe distanta de aproximativ 4 kilometri. Drona s-a prăbuşit la 2 km de localitatea Parcheş, în afara zonei locuite. O autospecială IGSU şi echipe ale MApN au fost direcţionate către locul evenimentului, unde au descoperit o porţiune de vegetaţie arsă şi resturi de dronă”, precizează oficialii ministerului.Aceştia anunţă că nu s-au raportat pagube materiale sau victime.Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN şi SRI să efectueze cercetările la faţa locului.

ISU Tulcea a precizat că la 112 au fost înregistrate cel puţin zece apeluri din municipiul Tulcea, în special persoane care semnalau că se aud zgomote puternice şi cereau informaţii, potrivit News.ro.

De la începutului acestui an, potrivit datelor furnizate de Ministerul Apărării Naţionale, până la mijlocul acestei luni, s-au înregistrat peste 15 atacuri ale Rusiei în proximitatea graniţei româno-ucrainene, iar în cel puţin zece dintre ele s-a impus ridicarea aeronavelor din Serviciul Poliţie Aeriană pentru monitorizare şi gestionare.

De la începutul războiului din Ucraina, populaţia din judeţul Tulcea a primit peste 70 de mesaje de alertă extremă, informează Agerpres.