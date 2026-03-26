Măsura are scopul de a compensa creşterea preţurilor la combustibili, cauzată de atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului și de închiderea Strâmtorii Ormuz de către autorităţile de la Teheran, informează EFE.

Măsura a fost anunţată după ce preţul de vânzare la pompă al motorinei s-a menţinut peste pragul de 1,60 euro pe litru timp de trei zile consecutive, a anunţat guvernul bulgar într-un comunicat de presă.

De această măsură vor beneficia cei care nu depăşesc acest prag de venit şi deţin sau au în leasing un vehicul.

În plus, Ministerul Finanţelor a anunţat că revizuieşte marjele de profit ale benzinăriilor pentru a preveni „comportamente speculative".

Guvernul de la Sofia a anunţat încă de la jumătatea lunii martie că va lua măsuri în cazul unei creşteri a preţurilor şi a indicat că în zilele următoare va aproba şi ajutoare pentru companii.