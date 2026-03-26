Premierul Ilie Bolojan a transmis marți că Guvernul va adopta cel mai târziu joi o primă ordonanţă care include măsuri pentru a atenua impactul majorării preţurilor carburanţilor pe pieţele internaţionale, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Premierul Ilie Bolojan şi reprezentanţii patronatelor au avut miercuri consultări pe tema măsurilor de intervenţie necesare pentru sprijinirea populaţiei şi economiei, în contextul majorării preţului la carburanţi ca urmare a situaţiei internaţionale.

Prim-ministrul şi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, au prezentat, în cadrul acestei reuniuni, proiectul de ordonanţă de urgenţă care va pregăti intervenţia pe piaţa carburanţilor şi va asigura securitatea aprovizionării.

„Asigurăm cetăţenii şi partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piaţa carburanţilor, având în vedere evoluţiile pe pieţele internaţionale. În prima şedinţă de guvern vom aproba o ordonanţă de urgenţă care să permită intervenţia în piaţă şi să asigure securitatea aprovizionării pentru cetăţeni şi economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluţii”, a afirmat prim-ministrul, citat într-un comunicat al guvernului.

Potrivit Guvernului, premierul „a subliniat că pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii partajarea costurilor între Guvern, mediul privat şi cetăţeni şi adoptarea unor soluţii de intervenţie cu efecte colaterale minime în piaţă, transparente şi uşor de aplicat”.

„Statul român îşi asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obţinute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanţilor, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanţare care să atenueze impactul creşterii preţurilor, ţinând cont de capacitarea României”, a precizat premierul Bolojan.

Şeful Executivului a menţionat că pentru sprijinirea sectoarelor transporturilor şi agriculturii, Guvernul a prelungit schemele de sprijin şi, în cazul transportatorilor, a majorat sumele acordate sub forma rambursării unei părţi din acciza la carburant.

Potrivit datelor transmise de către Executiv, impactul aplicării celor două scheme de sprijin este de peste 1 miliard de lei.

Ce ar putea conține ordonanța pentru situația de criză pe piața carburanților

Consiliul Economic și Social (CES) a emis un aviz nefavorabil, în ședința de miercuri, 25 martie, pentru ordonanța de urgență a Guvernului privind prețurile la carburanți. Este vorba despre un aviz negativ pentru a doua variantă de OUG, care conținea câteva modificări.

Prima variantă a acestui document a fost publicată luni seara, iar proiectul de ordonanţă de urgenţă prevede declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie şi/sau comercializează benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora.

Astfel, adaosul este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni, iar măsura are în vedere evitarea unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendinţe de speculă.

Limitarea adaosului comercial se aplică pe tot lanţul de activitate economică.