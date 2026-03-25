Horoscop 26 martie 2026, cu Neti Sandu. Cine are șanse să se reinventeze, să profite de încărcătura energetică

Horoscop 26 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. Vom respecta programul, pe noi înșine și pe ceilalți și ne vom bucura de rezultatele muncii noastre.

Neti Sandu

Vibrația zilei este 8 și putem lua lucruri de calitate cu bani mai puțini!

Horoscop 26 martie 2026 – BERBEC

Se întâmplă multe lucruri care vă vor ține în priză și vă vor da un alt vibe, deoarece există un soi de neprevăzut care vă mobilizează resursele interioare. O reușită: vi se împlinește un vis, vă găsiți un serviciu sau începeți o experiență nouă, iar evoluția va fi în crescendo.

Horoscop 26 martie 2026 – TAUR

Întrevedere cu cineva care vrea să vă coopteze într-un proiect ce vă va pune în valoare calități de care poate nici voi nu știați. Ați putea rezolva o problemă din sfera sentimentală și să treceți peste o supărare mai veche, pentru că aveți, totuși, un viitor frumos împreună.

Horoscop 26 martie 2026 – GEMENI

O reușită după o serie de negocieri și începeți munca; va fi și un efort colectiv, pentru că ați lucrat în echipă și a contat contribuția fiecăruia. Poate primiți o funcție sau responsabilități în plus și vă veți bucura de o muncă pe gustul vostru, care vă va aduce recompense.

Horoscop 26 martie 2026 – RAC

O revenire la un tip de activitate care v-a adus cândva succes și vă veți bucura de noi victorii dacă vă implicați din nou. Se poate să primiți o invitație pentru o plimbare la sfârșit de săptămână sau poate de Paște, pentru a petrece sărbătorile în altă parte.

Horoscop 26 martie 2026 – LEU

Vești bune, confirmări de la factori de decizie și veți avansa cu demersurile de orice fel, pentru că ați parcurs toate etapele necesare. Poate aveți de susținut un examen sau sunteți programați la un interviu și vă veți descurca cu brio.

Horoscop 26 martie 2026 – FECIOARĂ

Veți recupera niște bani și veți avea pentru diverse cumpărături, ca să completați ce lipsește acasă, lucruri pe care le-ați tot amânat. O investiție v-ar putea pune banii la adăpost și i-ar putea spori – este important să vă bazați pe fler pentru a alege o sursă de încredere.

Horoscop 26 martie 2026 – BALANȚĂ

Vă veți întâlni cu cineva care își dorește să fiți împreună și veți căuta, împreună, o soluție pentru a vă înțelege și a vă armoniza. Vi se face o propunere de colaborare și veți analiza cum stați cu restul treburilor, pentru a nu vă aglomera prea mult.

Horoscop 26 martie 2026 – SCORPION

O sumă de bani apare la momentul potrivit și veți cumpăra ce vă mai trebuie pentru casă, deoarece ați amânat aceste achiziții o bună perioadă. Dacă ați tot amânat mersul la medic, ar fi bine să ajungeți la un consult pentru a vă asigura că sunteți în formă.

Horoscop 26 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Este nevoie de un plus de culoare în relația de cuplu și poate veți ieși mai des după-amiaza sau în weekend, pentru a îndepărta senzația de lipsă de comunicare. Ați putea relua o activitate de timp liber, care vă va îmbunătăți starea de spirit.

Horoscop 26 martie 2026 – CAPRICORN

Veți putea legaliza niște acte și veți definitiva o situație, mai ales dacă sunteți presați de timp și trebuie să urgentați procesul. Poate vă implicați într-o activitate de grup, care poate avea loc și după serviciu, pentru a vă relaxa, posibil în weekend.

Horoscop 26 martie 2026 – VĂRSĂTOR

Poate le cereți șefilor o mărire de salariu și, chiar dacă nu sunt încă fonduri, vă puteți alege măcar cu o primă. Se poate să vă aflați la începutul unei relații și să petreceți mai mult timp împreună pentru a vă cunoaște mai bine.

Horoscop 26 martie 2026 – PEȘTI

Este o încărcătură energetică de care ar fi minunat să profitați la maximum și să vă reinventați, pentru că aveți multe de spus și este bine să vă oferiți această șansă. Vă puteți interesa de un alt loc de muncă, pentru a obține un salariu mai mare.

Dată publicare:

