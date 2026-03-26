Meteorologii au actualizat prognoza. Cod galben de ploi torențiale în patru județe și viscol la munte | HARTĂ

Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți

Meteorologii ANM au emis avertizări pentru perioada 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00, vizând intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și ninsori la munte, cu strat de zăpadă.

autor
Sabrina Saghin

Temporar, joi, 26 martie, vântul va sufla cu intensificări în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei, iar noaptea mai ales în Oltenia și Muntenia. Vitezele vor fi, în general, de 45...55 km/h, iar la munte, la altitudini mari, rafalele vor depăși 70...80 km/h.

Vânt puternic în majoritatea regiunilor

Vineri, 27 martie, și sâmbătă, 28 martie, intensificările vântului se vor resimți în cea mai mare parte a țării. La munte, mai ales la altitudini de peste 1700 m, vor fi rafale de peste 70...80 km/h, viscol și depunere de strat consistent de zăpadă.

Tot de vineri, ploile vor cuprinde treptat toate regiunile. În zonele montane și sud-vestul țării se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp, iar local peste 40...60 l/mp. Ploile vor fi moderate cantitativ și vor avea caracter de aversă, iar în sud se pot înregistra descărcări electrice.

Zonele afectate de Codul galben

26 martie, ora 12:00 – 27 martie, ora 05:00 – sudul Banatului și altitudini mari din vestul Carpaților Meridionali, cu rafale de 50...60 km/h, iar la munte 90...100 km/h.

Vremea azi, 26 martie 2026. Temperaturile ajung până la 21 de grade, dar nu lipsesc ploile și vântul puternic

27 martie, ora 05:00 – 27 martie, ora 22:00 – sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Transilvania și sud-vestul Dobrogei, cu vânt de 50...70 km/h și rafale la munte de 90...100 km/h.

În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj se vor acumula 20...30 l/mp, iar la altitudini de peste 1700 m în vestul Carpaților Meridionali vor fi ninsori viscolite, cu strat de zăpadă de 10...15 cm.

Vremea în București

În intervalul 26 martie, ora 12:00 – 27 martie, ora 08:00, vremea va fi frumoasă, iar regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 19…20 de grade, iar cea minimă de 2…5 grade.

În intervalul 27 martie, ora 08:00 – 28 martie, ora 08:00, vremea va fi vântoasă, iar înnorările se vor accentua treptat. Începând din a doua parte a zilei, vor fi ploi moderate cantitativ (15…20 l/mp). Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50…60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 5…7 grade.

Sâmbătă, 28 martie, cerul va fi noros, iar ploile moderate (10…15 l/mp) vor continua. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă se va situa între 11…13 grade, iar cea minimă între 4…6 grade.

În intervalul 29 martie, ora 09:00 – 30 martie, ora 10:00, cerul va avea înnorări și va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 6…7 grade.

De asemenea, în această perioadă, Bucureștiul este sub o atenționare meteorologică de Cod galben pentru intensificări ale vântului, valabilă pe 27 martie, între orele 05:00 – 22:00.

Sursa: ANM

Etichete: vremea in Bucuresti, cum va fi vremea, vremea in urmatoarele zile,

Dată publicare:

Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale
Vremea azi, 26 martie 2026. Temperaturile ajung până la 21 de grade, dar nu lipsesc ploile și vântul puternic

Se strică din nou vremea. Va ploua în toată România, la munte vor reveni ninsorile

Schimbări de temperatură și ploi în toată țara. Cum va fi vremea de Paște. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Primele măsuri pentru ieftinirea carburanților ar putea fi adoptate astăzi. OUG-ul, modificat înainte de ședința de guvern

O dronă rusească s-a prăbușit în România. MApN şi SRI efectuează cercetări în județul Tulcea. Primele imagini | FOTO

Meteorologii au actualizat prognoza. Cod galben de ploi torențiale în patru județe și viscol la munte | HARTĂ
Meteorologii au actualizat prognoza. Cod galben de ploi torențiale în patru județe și viscol la munte | HARTĂ

Meteorologii ANM au emis avertizări pentru perioada 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00, vizând intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și ninsori la munte, cu strat de zăpadă.

