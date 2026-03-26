Meteorologii au actualizat prognoza. Cod galben de ploi torențiale în patru județe și viscol la munte | HARTĂ

Temporar, joi, 26 martie, vântul va sufla cu intensificări în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei, iar noaptea mai ales în Oltenia și Muntenia. Vitezele vor fi, în general, de 45...55 km/h, iar la munte, la altitudini mari, rafalele vor depăși 70...80 km/h.

Vânt puternic în majoritatea regiunilor

Vineri, 27 martie, și sâmbătă, 28 martie, intensificările vântului se vor resimți în cea mai mare parte a țării. La munte, mai ales la altitudini de peste 1700 m, vor fi rafale de peste 70...80 km/h, viscol și depunere de strat consistent de zăpadă.

Tot de vineri, ploile vor cuprinde treptat toate regiunile. În zonele montane și sud-vestul țării se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp, iar local peste 40...60 l/mp. Ploile vor fi moderate cantitativ și vor avea caracter de aversă, iar în sud se pot înregistra descărcări electrice.

Zonele afectate de Codul galben

26 martie, ora 12:00 – 27 martie, ora 05:00 – sudul Banatului și altitudini mari din vestul Carpaților Meridionali, cu rafale de 50...60 km/h, iar la munte 90...100 km/h.

27 martie, ora 05:00 – 27 martie, ora 22:00 – sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Transilvania și sud-vestul Dobrogei, cu vânt de 50...70 km/h și rafale la munte de 90...100 km/h.

În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj se vor acumula 20...30 l/mp, iar la altitudini de peste 1700 m în vestul Carpaților Meridionali vor fi ninsori viscolite, cu strat de zăpadă de 10...15 cm.