Primăria Capitalei a pus în dezabatere publică proiectul de hotărâre care anulează aceste beneficii.

„Sunt mai multe gratuități decât locuri de parcare”, spune primarul general. În Capitală sunt în jur de 45 de mii de locuri publice de parcare cu plată administrate de primărie - cele marcate cu dungă albastră. Însă numărul gratuităților este dublu.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Conform raportului de specialitate publicat de primărie, numărul autovehiculelor electrice şi hibride care beneficiază de gratuitate a depăşit numărul total de locuri de parcare cu plată. Iar dacă până acum primăria voia să-i încurajeze pe șoferi să cumpere mașini mai puțin poluante, același raport spune că acest scop a fost îndeplinit, iar numărul mașinilor verzi a crescut foarte mult, într-un timp rapid”. Conform proiectului care anulează gratuitățile, parcările existente sunt pline, iar din cauza beneficiilor pentru mașinile electrice și hibride, multe dintre locuri sunt ocupate pe termen lung, fără ca șoferii să mute vehiculele.

O oră de parcare costă 5 lei, însă riveranii beneficiază de un abonament de 500 de lei pe an, aproximativ cât ar plăti un șofer pentru un loc de parcare rezidențial.

Cei care nu au mașina înmatriculată în Capitală și nici domiciliul aici trebuie să plătească 500 de lei pe lună.

Ciprian Ciucu - Primarul Capitalei: „90 de mii de gratuități, care includ electrice, hibride și ziariști. Le eliminăm pe toate, orice oraș își capitalizează parcările, acum ne costă mai mult o companie cu angajați că nu face încasări, trebuie și ea să fie subvenționată. Până și parcările le subvenționăm? Din cele 45 de mii de parcări să mergem undeva către 60-70 de mii de parcări. Banii pe care îi vom obține vrem ca să îi punem în parcări subterane”.

Primarul spune că sunt identificate deja 8 spații în care administrația poate înfiinţa parcări subterane.

Facilitățile pentru mașinile eletrice și hibride au fost introduse acum 10 ani. Momentan proiectul se află în dezbatere publică și trebuie să treacă de votul consiliului general ca măsurile să fie puse în aplicare.