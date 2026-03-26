Din activităţile infracţionale a obținut suma de peste 10 milioane de lei, care ar fi fost utilizată în scopul achiziţionării unor vacanţe, autoturisme şi imobile de lux.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, oamenii legii au organizat două percheziţii domiciliare, în localitatea Vadu Paşii, într-un dosar penal de proxenetism.

„Din cercetări a reieşit că persoana cercetată, o femeie de 43 de ani, din Vadu Paşii, ar fi determinat 11 femei, cu vârste cuprinse între 33 şi 43 de ani, din mai multe judeţe ale ţării, prin prezentarea oportunităţii de a obţine în mod rapid sume mari de bani, într-un cadru şi mediu sigur, să practice prostituţia, cu scopul dobândirii de foloase patrimoniale. Ulterior, banii ar fi fost utilizaţi în scopul achiziţionării unor autoturisme şi imobile de lux. Actul infracţional s-ar fi realizat în Elveţia, în perioada 2019 - 2026. Prin activitatea infracţională ar fi fost obţinute foloase patrimoniale injuste, evaluate la peste 10.100.000 de lei", a transmis IPJ Buzău.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au confiscat mai multe documente, medii de stocare şi cinci autovehicule, inclusiv din categoria maşinilor de lux, în vederea instituirii sechestrului asigurător.

„Documentarea activităţii infracţionale s-a realizat prin cooperarea poliţienească internaţională cu autorităţile judiciare din Elveţia. În urma materialului probator administrat, poliţiştii au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de femeia de 43 de ani, pentru proxenetism", informează sursa citată.

Ulterior, pe numele femeii a fost emis un mandat de arestare preventivă, pentru 30 de zile.

Activităţile s-au derulat cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Buzău.