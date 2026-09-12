Zoodles sau „pastele” fără carbohidrați. Cum faci spaghete din dovlecei care nu devin apoase

Ai auzit vreodată de zoodles? Sunt „paste” făcute din dovlecei, tăiați în fâșii subțiri. Au puțini carbohidrați și pot fi o alternativă la pastele clasice, mai ales dacă vrei să incluzi mai multe legume în alimentație.
Se prepară rapid și pot fi combinate cu sosuri, carne, brânzeturi sau ierburi aromatice. Iată cum să prepari pastele fără carbohidrați.
Ce sunt zoodles și de ce sunt alegerea ideală pentru o dietă
Zoodles, cunoscute și sub denumirea de „zucchini noodles”, pot fi folosite în locul pastelor obișnuite. Tăițeii din dovlecei au puține calorii, puțini carbohidrați și sunt bogați în fibre, ceea ce înseamnă că îți pot da senzația de sațietate fără aportul caloric al pastelor clasice.
În plus, zoodles au un gust discret, astfel că se combină ușor cu aproape orice fel de sos.
Prepararea zoodles te poate ajuta să reduci consumul de carbohidrați și să îți satisfaci pofta de paste dacă urmezi o dietă săracă în carbohidrați sau dieta keto. Poți obține astfel tăiței cu o textură al dente, fără să folosești paste obișnuite.
Zoodles sunt dovlecei transformați în fâșii subțiri, spiralate, cu ajutorul unui aparat special, astfel încât să poată fi folosiți în același mod ca pastele. Posibilitățile sunt numeroase atunci când vine vorba despre tăițeii din dovlecei.
Aceștia reprezintă o alternativă proaspătă și sănătoasă la pastele clasice. În plus, sunt o modalitate simplă de a include mai multe legume în alimentație, în special în cazul copiilor.
Cei mici sunt adesea atrași de forma spiralată a tăițeilor și pot fi implicați chiar în prepararea lor, folosind cuțitul special pentru a transforma dovleceii în zoodles.
Cum transformi dovlecelul în spaghete. Instrumente și tehnici simple
Mai întâi, spală dovlecelul și curăță-l ușor de coajă. Dacă preferi, poți păstra coaja.
Treci ușor un curățător de legume peste dovlecel, până când obții fâșii subțiri, asemănătoare tăițeilor. Un curățător obișnuit va forma tăiței mai lați și plați, în timp ce un curățător pentru julienne sau o mandolină va crea fâșii mai subțiri. Pune tăițeii într-un bol mare și continuă cu restul dovlecelului.
Trucul suprem pentru a elimina excesul de apă din pastele de dovlecel
Deoarece dovleceii conțin multă apă, este recomandat să amesteci tăițeii cu puțin suc de lămâie pentru a preveni oxidarea. Apoi, pune-i într-o strecurătoare așezată deasupra unui bol și lasă-i puțin pentru ca excesul de apă să se scurgă. Dacă te grăbești, poți sări peste acest pas, însă astfel reduci riscul ca tăițeii să devină prea apoși.
Îi poți consuma cruzi sau gătiți. Dacă îi servești cu un sos care nu necesită preparare termică, îi poți consuma cruzi. Sunt buni și gătiți: încălzește o tigaie mare cu puțin ulei de măsline, adaugă tăițeii și gătește-i până când sunt bine încălziți, apoi amestecă-i cu sosul preferat.
Pentru o garnitură simplă, încălzește tăițeii și asezonează-i cu sare, piper, usturoi tocat mărunt și puțin parmezan.
Cât timp se gătesc zoodles pentru a rămâne „al dente”
Pentru ca zoodles să rămână „al dente”, adică ușor crocanți și să nu devină moi și apoși, gătește-i:
• la tigaie: aproximativ 2-3 minute, la foc mediu-mare;
• în sos fierbinte: 1-2 minute sunt suficiente, deoarece continuă să se gătească în sos.
Important este să nu îi gătești prea mult. Dovleceii au multă apă și, dacă sunt ținuți pe foc prea mult, devin moi și lasă mult lichid.
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Tăiței din dovlecei cu sos cremos de ardei roșii copți
Încinge uleiul într-o tigaie mare, la foc mediu. Adaugă usturoiul și gătește-l, amestecând, până când începe să se rumenească.
Pune dovleceii în tigaie și adaugă puțină sare de mare. Amestecă folosind un clește de bucătărie și gătește-i doar până când încep să se înmoaie ușor.
Într-un robot de bucătărie, pune roșiile proaspete, țelina, sucul de lămâie, busuiocul, oregano, roșiile uscate și avocado. Mixează în reprize scurte, până când obții o consistență asemănătoare cu cea a unui sos salsa. Nu trebuie să fie complet fin.
Servește zoodles cu sosul deasupra și păstrează sosul rămas separat. Se servește imediat.
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