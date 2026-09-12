Zoodles sau „pastele” fără carbohidrați. Cum faci spaghete din dovlecei care nu devin apoase

Ai auzit vreodată de zoodles? Sunt „paste” făcute din dovlecei, tăiați în fâșii subțiri. Au puțini carbohidrați și pot fi o alternativă la pastele clasice, mai ales dacă vrei să incluzi mai multe legume în alimentație.

Cum transformi dovlecelul în spaghete. Instrumente și tehnici simple Mai întâi, spală dovlecelul și curăță-l ușor de coajă. Dacă preferi, poți păstra coaja. Treci ușor un curățător de legume peste dovlecel, până când obții fâșii subțiri, asemănătoare tăițeilor. Un curățător obișnuit va forma tăiței mai lați și plați, în timp ce un curățător pentru julienne sau o mandolină va crea fâșii mai subțiri. Pune tăițeii într-un bol mare și continuă cu restul dovlecelului. Trucul suprem pentru a elimina excesul de apă din pastele de dovlecel Deoarece dovleceii conțin multă apă, este recomandat să amesteci tăițeii cu puțin suc de lămâie pentru a preveni oxidarea. Apoi, pune-i într-o strecurătoare așezată deasupra unui bol și lasă-i puțin pentru ca excesul de apă să se scurgă. Dacă te grăbești, poți sări peste acest pas, însă astfel reduci riscul ca tăițeii să devină prea apoși. Îi poți consuma cruzi sau gătiți. Dacă îi servești cu un sos care nu necesită preparare termică, îi poți consuma cruzi. Sunt buni și gătiți: încălzește o tigaie mare cu puțin ulei de măsline, adaugă tăițeii și gătește-i până când sunt bine încălziți, apoi amestecă-i cu sosul preferat. Pentru o garnitură simplă, încălzește tăițeii și asezonează-i cu sare, piper, usturoi tocat mărunt și puțin parmezan. Cât timp se gătesc zoodles pentru a rămâne „al dente” Pentru ca zoodles să rămână „al dente”, adică ușor crocanți și să nu devină moi și apoși, gătește-i: • la tigaie: aproximativ 2-3 minute, la foc mediu-mare; • în sos fierbinte: 1-2 minute sunt suficiente, deoarece continuă să se gătească în sos. Important este să nu îi gătești prea mult. Dovleceii au multă apă și, dacă sunt ținuți pe foc prea mult, devin moi și lasă mult lichid.

Sosuri rapide care se potrivesc de minune cu spaghetele vegetale Tăiței din dovlecei cu sos cremos de ardei roșii copți Ingrediente pentru sos • 450 g ardei roșii • 120 g lapte de migdale • 120 g lapte de caju • 15 g ulei de măsline • 5 g sare • 1 cățel de usturoi • 60 g tahini sau unt de migdale, pentru îngroșarea sosului Mod de preparare Spală bine dovleceii și taie-le capetele. Folosește un spiralizator sau o mandolină pentru a-i transforma în „tăiței”. Tapetează un bol mare cu prosoape de hârtie sau cu un prosop curat de bucătărie. Pune zoodles și fâșiile de ardei roșu în bol. Într-un bol mic, amestecă untul de arahide cu 8 g de apă și restul ingredientelor. Dacă sosul este prea greu de amestecat, mai adaugă treptat până la 8 g de apă. Ai grijă să nu îl faci prea lichid. Îndepărtează prosoapele de sub zoodles. Adaugă sosul și amestecă bine, astfel încât tăițeii să fie acoperiți uniform. Zoodles cu sos de roșii, busuioc și avocado Ingrediente • 680 g zoodles, cumpărați gata preparați sau făcuți în casă • 30 g ulei de măsline extravirgin • 6 căței de usturoi • sare de mare, după gust • 680 g roșii proaspete • 100 g țelină apio • 15 g suc de lămâie • 20 g frunze proaspete de busuioc • 5 g frunze proaspete de oregano • 70 g avocado • aproximativ 30 g roșii uscate în ulei Mod de preparare Încinge uleiul într-o tigaie mare, la foc mediu. Adaugă usturoiul și gătește-l, amestecând, până când începe să se rumenească. Pune dovleceii în tigaie și adaugă puțină sare de mare. Amestecă folosind un clește de bucătărie și gătește-i doar până când încep să se înmoaie ușor. Într-un robot de bucătărie, pune roșiile proaspete, țelina, sucul de lămâie, busuiocul, oregano, roșiile uscate și avocado. Mixează în reprize scurte, până când obții o consistență asemănătoare cu cea a unui sos salsa. Nu trebuie să fie complet fin. Servește zoodles cu sosul deasupra și păstrează sosul rămas separat. Se servește imediat. Sos cremos de usturoi și parmezan pentru zoodles Ingrediente • 100 g cremă de brânză • 50 g parmezan ras • 80 g lapte • 10 g ulei de măsline • 1 cățel de usturoi • 1 g piper negru • 1 g sare • 5 g suc de lămâie • 10 g pătrunjel proaspăt, tocat Mod de preparare Încinge uleiul într-o tigaie și adaugă usturoiul tocat. Gătește-l aproximativ 30 de secunde, fără să îl lași să se rumenească. Adaugă crema de brânză și laptele și amestecă la foc mic până când obții un sos omogen. Încorporează parmezanul și continuă să amesteci până când se topește și sosul începe să se îngroașe. Adaugă sare, piper și sucul de lămâie. La final, pune pătrunjelul tocat. Adaugă zoodles în tigaie și gătește-i 2-3 minute, cât să se încălzească și să rămână ușor crocanți.

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