Drona care a declanșat RO-Alert în Botoșani, găsită prăbușită într-un lan de porumb din Suceava. Anunțul MApN

Știri Actuale
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Drona

O dronă a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României și a fost semnalată în zona localității Știubieni, din județul Botoșani. Armata a ridicat două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației, iar obiectul zburător a fost găsit ulterior prăbușit.

autor
Aura Trif
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Autoritățile le recomandă cetățenilor să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă, să rămână în interiorul caselor, departe de geamuri și pereți exteriori.

''Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone): Păstraţi-vă calmul; Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori'', este mesajul RO-ALERT transmis de IGSU. 

Reacția MApN

Sâmbătă, 12 septembrie, Centrele de Operații Aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat Ministerul Apărării Naționale că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de NE a României, a transmis Ministerul Apărării într-un comunicat.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.

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Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Botoșani, fiind transmis un mesaj RO-Alert, la ora 16.20.

În același interval, prin Serviciul Unic de Urgență 112 a fost semnalată prezența unei drone deasupra localității Știubieni, județul Botoșani.

În urma recunoașterilor efectuate de forțe ale MAI, a fost identificat un obiect zburător prăbușit, în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava, într-un lan de porumb. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ 1 m și adâncimea de 30 cm. Nu au fost înregistrate victime.

O echipa pirotehnică a SRI se deplasează la fața locului pentru evaluarea situației.

Locuitorii mai multor județe, din zona Moldovei, au primit marți, 8 septembrie, un mesaj în premieră: să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau spații de protecție aeriană, după ce o nouă dronă a intrat în spațiul aerian românesc.

Mai mult, aeroportul din Iași, a suspendat temporar toate zborurile, din motive de siguranță. Centrul Național Militar de Comandă a notificat atunci Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui. Pentru aceste regiuni au fost transmise mesaje RO-alert încă de la ora 16.30. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16.39 pentru monitorizarea situației. Drona a căzut într-un lan de porumb lângă localitatea Mihăileni Rîșcani, foarte aproape de granița cu România.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: drone, ro-alert, botosani, alarma,

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