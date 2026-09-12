Potrivit Associated Press, după ce s-a aflat că Ben Delo, unul dintre cofondatorii platformei de criptomonede BitMEX, a donat partidului 36 de milioane de lire sterline (48 de milioane de dolari), investitorul în criptomonede Christopher Harborne a anunțat și el că va dona aceeași sumă.

Harborne a declarat că susține partidul Reform UK deoarece consideră că politicile acestuia vor atrage investițiile de care Marea Britanie are nevoie pentru a-și consolida economia și pentru a genera veniturile necesare finanțării sistemului de sănătate, a educației și a altor servicii publice.

Însă partidele politice tradiționale au avertizat rapid că donațiile nelimitate din partea oamenilor de afaceri miliardari riscă să corupă alegerile.

Partidul Liberal-Democrat, care ocupă în prezent locul al treilea în Camera Comunelor, i-a cerut prim-ministrului Andy Burnham să limiteze donațiile și să protejeze democrația britanică.

„Nigel Farage vrea să aducă America lui Trump pe tărâmul nostru, cumpărându-și accesul la putere”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Liberal-Democraților, Lisa Smart, într-un comunicat. „Încearcă să ajungă la Numărul 10 de parcă ar fi o casă de pe tabla de Monopoly”, a adăugat ea, referindu-se la reședința prim-ministrului.

Donații fără precedent în politica britanică

Cele două donații sunt la egalitate pentru titlul de cele mai mari care au fost primite vreodată de un partid politic din Marea Britanie. Împreună, ele depășesc suma totală primită de toate partidele politice din țară în 2025, când donațiile s-au ridicat la 64,8 milioane de lire sterline, potrivit datelor Comisiei Electorale, care supraveghează alegerile și finanțarea campaniilor electorale în Marea Britanie.

Donațiile vin după luni de acuzații privind strângerea de fonduri necorespunzătoare de către Reform UK, care i-au slăbit poziția în rândul alegătorilor.

La începutul acestei săptămâni, poliția din Londra a deschis o anchetă cu privire la sesizările conform cărora partidul ar fi încălcat legile care interzic contribuțiile din partea donatorilor din străinătate.

Delo, care a fost grațiat anul trecut de președintele SUA, Donald Trump, după ce a pledat vinovat pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor, s-a mutat recent înapoi în Marea Britanie din Hong Kong.

Într-un articol publicat în ziarul „The Telegraph”, Delo a declarat că donația sa a fost menită să contribuie la destrămarea „cartelului” care controlează politica britanică, o referire aparentă la Partidul Laburist și la Partidul Conservator, care au dominat alegerile în ultimul secol.

„Spre deosebire de cei care își exprimă o îngrijorare prefăcută pentru sănătatea «democrației noastre», în timp ce fac tot ce le stă în putință pentru a o menține ca pe un cartel, eu doresc o luptă corectă și condiții de concurență echitabile”, a scris Delo. „Concluzia mea în urma problemelor recente ale partidului Reform este că ar trebui să dedice mai puțin timp strângerii de fonduri pentru a concura în condiții de egalitate și mai mult timp pregătirii pentru guvernare.”

Reform UK este considerat un rival al partidelor tradiționale din UK

Reform UK a înregistrat o creștere semnificativă în sondajele de opinie publică, criticând eșecul guvernelor succesive de a opri ambarcațiunile gonflabile care aduc ilegal mii de migranți în Marea Britanie în fiecare an și militând pentru înăsprirea condițiilor de acordare a azilului.

Partidul a câștigat 1.453 de locuri în consiliile locale din Anglia în cadrul alegerilor de la începutul acestui an, devansând toate celelalte partide. Deși Farage afirmă că Reform se pregătește să guverneze după următoarele alegeri, partidul deține în prezent doar opt locuri în Camera Comunelor, comparativ cu cele 408 ale Partidului Laburist, aflat la guvernare.

Delo a declarat că donația sa a fost calculată astfel încât să se ridice la 1 milion de lire sterline (1,3 milioane de dolari) pe lună până la data cea mai târzie posibilă pentru următoarele alegeri generale, în august 2029. El a spus că a oferit banii în avans, pentru cazul în care guvernul ar limita donațiile politice.

BitMEX a fost obligată să plătească o amendă de 100 de milioane de dolari în 2025, după ce procurorii au afirmat că „a încălcat în mod intenționat legile americane împotriva spălării banilor pentru a-și spori veniturile”.

Delo și alți doi cofondatori ai BitMEX au fost condamnați la probațiune după ce, în 2022, și-au recunoscut vinovăția pentru încălcarea Legii privind secretul bancar din SUA.

Trump a grațiat BitMEX și cofondatorii săi pe 27 martie 2025

Partidul Reform UK se confrunta deja cu întrebări legate de strângerea de fonduri

Întrebările privind finanțele partidului Reform UK au umbrit conferința anuală a partidului de săptămâna trecută, după ce o anchetă sub acoperire difuzată de Channel 4 News a arătat că înalți oficiali ai partidului păreau să discute modalități de a ascunde contribuțiile provenite de la donatori străini.

Serviciul de Poliție Metropolitană a declarat miercuri că a deschis o anchetă.

Legislația electorală britanică prevede că partidele pot accepta doar donații de la alegători britanici sau de la întreprinderi înregistrate în Regatul Unit.

Reform UK neagă orice încălcare a legii și a declarat că va coopera pe deplin cu ancheta.

Farage însuși face obiectul unei anchete din partea organismului parlamentar de supraveghere a respectării normelor, pentru că nu a declarat o donație de 5 milioane de lire sterline (6,7 milioane de dolari) pe care a primit-o de la Harborne înainte de a fi ales în Camera Comunelor.

Farage susține că nu a făcut nimic greșit, deoarece banii reprezentau un cadou personal care nu avea nicio legătură cu politica.