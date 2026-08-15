Rezultatul este pur și simplu delicios. Iată cum să le pregătești pentru o gustare crocantă și delicioasă.

Cum alegi și cureți corect florile de dovlecel fără să le rupi

Alege flori care au fost culese dimineața devreme și care sunt încă bine închise. Acestea au mai multe șanse să nu aibă insecte în interior. Clătește-le ușor sub jet de apă rece și deschide-le delicat cu degetele, doar cât să verifici interiorul.

Identificarea florilor masculine și feminine este destul de simplă. Florile masculine au stamine, o formațiune lungă și subțire care se află în centrul florii și este acoperită în partea de sus cu polen.

Acestea cresc pe tulpini lungi și subțiri, pornind de la baza plantei de dovlecel, și au de obicei aproximativ 15-18 centimetri lungime.

În schimb, florile feminine cresc mai aproape de baza plantei și nu au stamină. Pentru recoltare, taie florile masculine de la baza tulpinii, cât mai aproape de plantă. Poți folosi și tulpina la gătit sau o poți scurta la câțiva centimetri. De asemenea, poți recolta și florile feminine dacă vrei să reduci numărul de fructe produse de plantă sau dacă este începutul sezonului și vrei ca planta să se dezvolte complet înainte să înceapă să producă fructe.

Folosește florile de dovlecel imediat după recoltare, deoarece se ofilesc repede. Dacă trebuie să le păstrezi pentru scurt timp, tapetează un recipient cu o bucată de pânză de in sau un prosop de hârtie și umezește-l foarte ușor, cât să fie doar umed. Așază florile într-un singur strat, lăsând puțin spațiu între ele, și pune-le în recipient între straturi de prosop umezit. Păstrează-le la frigider cel mult două zile.

Pentru a pregăti florile de dovlecel pentru gătit, este recomandat să îndepărtezi stamina, mai ales dacă antera este groasă, deoarece poate avea un gust amar. Antera este partea aflată în vârful staminei și conține polenul. Pentru a o îndepărta, folosește un cuțit mic și deschide cu grijă floarea, apoi taie stamina de la bază sau cât mai aproape de bază.

Crema faimoasă de brânză (Ricotta/Feta) și ierburile care o completează

Crema de brânză cu feta, ricotta și ierburi aromatice se prepară rapid și poate fi servită atât ca aperitiv, cât și ca umplutură pentru florile de dovlecel prăjite.

Pentru cremă ai nevoie de 200 g de feta, la temperatura camerei, și 100 g de Ricotta, tot la temperatura camerei. Brânzeturile se mixează până când obții o compoziție fină și cremoasă, fără bucăți.

Frunzele de busuioc se toacă fin și se încorporează în cremă, iar oregano poate fi folosit proaspăt sau uscat.

Pentru un plus de aromă, poți adăuga puțin ulei de măsline și, dacă este nevoie, câteva picături de suc de lămâie. Nu adăuga sare înainte să guști crema, pentru că feta este deja sărată.

Cu crema obținută se umplu florile de dovlecei, apoi se prăjesc ușor pe fiecare parte.

Cum faci aluatul aerat tip tempura pentru o prăjire rapidă și crocantă

Ingrediente

• 10-12 flori de dovlecel

• Opțional: brânză de capră, ricotta sau mozzarella, pentru umplut flori­le

• ½ cană de făină de orez

• ½ cană de făină albă

• ½ linguriță de sare

• ½ linguriță de praf de copt

• ¾ cană de apă minerală carbogazoasă rece, plus extra dacă este necesar

• 3 linguri de bere

• Ulei de măsline extravirgin presat la rece, nerafinat, sau ulei de avocado, pentru prăjit

• Un praf de sare de mare grunjoasă

Taie partea galbenă din interiorul florii cu o foarfecă de bucătărie și îndepărteaz-o. Verifică atent interiorul fiecărei flori, apoi clătește-le rapid sub jet de apă și așază-le pe un prosop, cu grijă, pentru a se usca. Tamponează-le cu prosoape de hârtie. Taie tulpinile, lăsând aproximativ 0,5 cm pentru a ține florile împreună. Dacă vrei să umpli florile, adaugă în interior câte o lingură din amestecul de ricotta.

Într-un vas puțin adânc, amestecă făina cu sarea. Adaugă apa minerală carbogazoasă și berea și amestecă până când obții o compoziție omogenă. Aluatul trebuie să aibă consistența celui pentru clătite. Dacă este prea gros, mai adaugă o lingură de bere sau apă minerală carbogazoasă.

Încinge aproximativ 2 cm de ulei într-o oală mare, la foc mediu, până când ajunge la aproximativ 175°C. Poți verifica temperatura punând în ulei puțin aluat. Dacă sfârâie imediat, uleiul este gata.

Treci florile de dovlecel umplute, una câte una, prin aluat și rotește-le ușor pentru a le acoperi complet. Pune-le apoi, tot una câte una, în uleiul încins, într-un singur strat.

Prăjește-le aproximativ 2 minute, până devin ușor aurii, apoi întoarce-le și mai prăjește-le încă un minut. Ai grijă, deoarece uleiul poate să stropească. Poți folosi un capac sau o sită specială pentru protecție împotriva stropilor.

Cu o spumieră, scoate florile prăjite și transferă-le pe farfuria sau tava pregătită cu prosoape de hârtie. Repetă procesul cu florile și aluatul rămase. Dacă uleiul începe să fie prea încins, redu focul. Aruncă uleiul rămas sau folosește-l pentru a prăji și alte legume.

Presară sare de mare grunjoasă peste florile prăjite și servește-le. Dacă dorești, poți adăuga și puțin piper negru.