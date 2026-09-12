Potrivit News.ro, care citează AFP, întrebat de postul Deutsche Welle dacă îl va întâlni pe Vladimir Putin în cadrul acestei reuniuni care va avea loc în decembrie, în cazul în care ambii lideri vor fi invitaţi, acesta a răspuns: „Da, desigur. Trebuie să venim. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm şi să luăm decizii”.

„Nu cuvintele contează. Ce îi voi spune eu sau ce vrea el să-mi spună, nu are importanţă. (...) Numai rezultatul contează”, a adăugat el.

Washington-ul a încercat recent să relanseze eforturile diplomatice, aflate de mult timp în impas, pentru a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, prin vizita emisarilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner la Moscova şi Kiev în weekendul trecut.

Liderul rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump au discutat, de asemenea, despre război, săptămâna trecută, în cadrul unei conversaţii telefonice „extrem de sincere”, potrivit Kremlinului.

Volodimir Zelenski a declarat în interviul acordat postului de televiziune german, care a fost înregistrat vineri, că vizita emisarilor americani a fost un „semnal pozitiv” şi că a fost important ca cei doi să se fi deplasat atât la Kiev, cât şi la Moscova.

„Este un semn de respect faţă de poporul nostru”, a subliniat el.

Statele Unite deţin în acest an preşedinţia G20. La începutul lunii septembrie, ministrul rus al finanţelor, Anton Siluanov, a fost primit la o reuniune a G20 în Carolina de Nord, provocând un „disconfort” în rândul aliaţilor europeni ai Ucrainei.

Iar diplomaţia rusă a transmis sâmbătă că Moscova va trimite anumiţi oficiali la o reuniune a G20 dedicată energiei, care va avea loc la Houston săptămâna viitoare.