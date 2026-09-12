Toate cele nouă echipaje româneşti care au concurat sâmbătă au urcat pe podium.

Ce medalii au câștigat sportivii

Aur – Patru rame fără cârmaci, junioare mari (JWA 4−): Anca Andreea Culidiuc, Carolina Panuţa, Angela Gabriela Cazacu şi Daria Alexandra Crăciun.

Aur – Patru vâsle, junioare mari (JWA 4x): Teodora Sandu, Daria Alexandra Crăciun, Gabriela Costinela Ursu şi Andreea Măriuca Dumitraşcu.

Aur – Dublu vâsle, junioare mici (JWB 2x): Valentina Gabriela Costiea şi Maria Ilinca Diaconiţa.

Argint – Schif simplu, juniori mici (JMB 1x): Ianis Ştefan Macovei.

Argint – Dublu rame fără cârmaci, juniori mari (JMA 2−): Radu Andrei Enescu şi Dumitru Cristian Pascari.

Argint – Schif simplu, juniori mari (JMA 1x): Andrei George Mitrea.

Argint – Schif simplu, junioare mici (JWB 1x): Nicoleta Simona Danci.

Argint – Opt plus unu, juniori mici (JMB 8+): Eugen Albert Tudor Boruzi, David Andrei Miler, Bogdan Petrişor Ignat, Sergiu Budea, Gavril Baieş, Teofan Break, Ionuţ Valentin Popa, Ianis Ştefan Macovei şi Sarra Maria Vaşcă.

Bronz – Patru rame fără cârmaci, juniori mari (JMA 4−): Răzvan Ioan Marin, Marian Alexandru Mihali, Silviu Gabriel State şi Eduard Nicolaica.

“A fost greu”, au spus sportivii la finalul curselor, totodată calificând competiţia ca una “frumoasă”.

Dorin Alupei, antrenor coordonator al lotului de canotaj al României, s-a declarat încântat de bilanţul de sâmbătă: “Sunt foarte mulţumit de rezultatele obţinute. Canotajul românesc are viitor”.

Români este reprezentată la această ediţie a Campionatelor Balcanice de 29 de sportivi.