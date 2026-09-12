Într-un mesaj publicat pe Facebook, Bolojan vorbește despre criza generată de lipsa unui guvern cu puteri depline. El susține că actuala situație, provocată de ceea ce numește „coaliția de facto PSD-AUR”, are costuri tot mai mari pentru țară, în condițiile în care România se confruntă cu „crize interne și externe”.

„Costurile iresponsabilității coaliției de facto PSD-AUR, care a lăsat România fără guvern într-o perioadă de crize interne și externe, fără să pună nimic în loc, pot crește în fiecare zi”, susține Ilie Bolojan.

Premierul interimar mai spune că, deși guvernul pe care îl conduce are atribuții limitate de patru luni, el și miniștrii și-au făcut datoria față de țară. „Patru luni, cu atribuții limitate, ne-am făcut datoria față de România. Și ne-o vom face până la capăt!”, a transmis acesta.

Ce riscuri vede Bolojan dacă blocajul continuă

Bolojan avertizează că prelungirea perioadei fără un guvern cu puteri depline nu este imposibilă, dar vine cu riscuri financiare pentru România. El explică faptul că instabilitatea politică are efecte directe asupra costurilor cu care statul se împrumută.

„Da, dar cu costuri care pot fi mai mari pentru români. În primul rând, scumpirea împrumuturilor de care finanțarea României este încă dependentă. Chiar dacă rezultatele financiare ale guvernului sunt bune, instabilitatea politică majorează dobânzile. Fiecare punct procentual poate însemna miliarde anual”, spune premierul interimar.

Potrivit acestuia, lipsa unei garanții privind continuitatea guvernării îngrijorează investitorii și poate afecta modul în care este evaluat ratingul de țară al României.

„Lipsa garanției că viitorul executiv va continua buna guvernare îngrijorează investitorii și se poate reflecta în evaluarea ratingului de țară”, a mai spus Bolojan.

Rectificarea bugetară și bugetul pentru anul 2027

În același mesaj, Ilie Bolojan atrage atenția și asupra unor probleme legate de execuția bugetară din acest an, precum și asupra pregătirii bugetului pentru anul viitor. El susține că, în unele domenii, fondurile alocate riscă să se epuizeze înainte de finalul anului.

„În condiții normale, bugetele aprobate ar trebui să acopere cheltuielile până la sfârșitul anului. Din păcate, din incompetență sau premeditat, în unele domenii fondurile prevăzute sunt pe cale să se epuizeze și este absolut necesară rectificarea bugetară. În sănătate și transporturi, de exemplu”, spune Bolojan.

Referitor la bugetul pentru anul 2027, premierul interimar afirmă că acesta nu va putea fi construit corect fără continuarea reformelor.

„Trebuie pregătit bugetul anului viitor. Fără continuarea reformei administrației și reducerea cheltuielilor statului, acesta nu va putea respecta continuarea redresării”, a spus el.

Bolojan spune că nu va abandona țara

Ilie Bolojan mai spune că își va continua mandatul, indiferent de dificultăți, până când va preda funcția succesorului său. El a explicat de ce consideră că o eventuală demisie ar fi o soluție greșită în acest moment.

„Nu voi abandona țara și, indiferent de greutățile zilnice, îmi voi îndeplini responsabilitățile asumate până când voi putea preda mandatul succesorului meu. Demisia unui premier sau a unor miniștri dintr-un guvern demis nu ar face decât să accentueze criza și să blocheze până și activitățile guvernamentale curente. Ar fi iresponsabil”, a mai afirmat premierul interimar.

Ce soluție propune pentru deblocarea situației

Potrivit lui Bolojan, pentru a evita costurile suplimentare, România are nevoie de un guvern de încredere instalat cât mai rapid, iar primul pas trebuie făcut de președintele țării.

„Pentru a putea evita costurile, România are nevoie de un guvern de încredere, instalat cât mai repede. Primul pas pentru deblocare este desemnarea de către președintele României a unui premier credibil. Acesta ar urma să-și negocieze sprijinul parlamentar pentru noul guvern”, a scris Bolojan.

El adaugă că prelungirea blocajului, alături de degradarea climatului democratic și de dezinformări, alimentează neîncrederea din societate. „Prelungirea blocajului, degradarea climatului democratic și dezinformările nu fac decât să crească nervozitatea și neîncrederea”, a afirmat acesta.

Poziția PNL și propunerea privind rotativa guvernamentală

Bolojan reamintește poziția partidului său de la începutul crizei politice, potrivit căreia soluția firească ar fi fost formarea unui nou guvern politic, cu răspundere clară.

„Poziția PNL a fost clară de la începutul acestei crize: soluția firească era un nou guvern politic, cu răspundere politică”, a spus el.

Premierul interimar susține că PSD, partidul care a inițiat moțiunea de cenzură împotriva fostului guvern, ar fi avut ocazia să preia guvernarea, însă nu a făcut acest lucru.

„PSD, care a coagulat o majoritate pentru doborârea guvernului, ar fi avut astfel ocazia să preia guvernarea. Dar nu a reușit sau nu a vrut să își asume această răspundere”, spune Bolojan.

El explică apoi propunerea de compromis făcută de PNL, USR și UDMR, care viza o rotativă guvernamentală între cele două blocuri politice care, spune el, „nu mai pot guverna împreună”.

„PNL, USR și UDMR au propus o soluție de compromis: o rotativă la guvernare, cu susținere reciprocă, între cele două blocuri care nu mai pot guverna împreună. Am propus un premier credibil: dl. Siegfried Mureșan”, a precizat premierul interimar.

Potrivit lui Bolojan, această propunere a fost respinsă de social-democrați.

„PSD a refuzat, pentru că soluțiile transparente presupun răspundere. Iar PSD preferă înțelegerile pe sub masă, jocurile de culise și transferul responsabilității către alții”, a acuzat el.

Varianta unui guvern de tehnocrați

În lipsa altor soluții, Bolojan spune că o variantă de deblocare, deși nu este ideală, ar fi un guvern format din tehnocrați, cu obiective limitate și clar definite.

„În aceste condiții, o soluție de deblocare, departe de ideal, dar necesară, este un guvern neutru, format din tehnocrați, cu obiective clare și limitate: rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor de închidere a PNRR, elaborarea bugetului pentru 2027, cu menținerea liniei de redresare convenite cu partenerii și finanțatorii României”, a explicat premierul interimar.

Totuși, el subliniază că un astfel de guvern trebuie să fie unul independent, nu controlat politic.

„Dar un autentic guvern de tehnocrați, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD”, a afirmat Bolojan, adăugând că „adevărații profesioniști nu acceptă o misiune atât de grea pentru a executa ordine politice care contravin intereselor țării și vin din partea celor care fug de răspundere”.

De ce refuză PNL un guvern cu PSD

În finalul mesajului, Bolojan explică de ce PNL nu este dispus să valideze un guvern din care ar face parte și PSD, spunând că este vorba despre o lecție învățată din experiența coaliției anterioare.

„Refuzul PNL de a valida un guvern care include PSD nu este o simplă supărare sau încăpățânare, ci lecția fostei coaliții: PSD nu are niciun respect pentru interesul real al României și își urmărește doar propriile interese clientelare”, a scris premierul interimar.

„România a parcurs un drum greu, semnele redresării încep să apară și nu putem accepta irosirea acestui efort”, mai spune el.