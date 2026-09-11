Întrebat despre această decizie, Grindeanu a afirmat că a fost „un calcul extraordinar de bun”, acuzând că premierul Ilie Bolojan are „un management defectuos” care „ne-a dus în cap economic”, relatează News.ro.

"A fost un calcul extraordinar de bun fiindcă (...) acum vedem cu toţii managementul lui Ilie Bolojan, fiindcă n-am nimic personal cu domnia sa, nici domnia sa cu mine, managementul şi modul în care a condus Guvernul se văd acum. Se vede, e un guvern care ne-a dus în cap economic şi de aceea Partidul Social Democrat a hotărât să încerce să schimbe direcţia. Faptul că sunt unii care se agaţă de putere, asta vede fiecare român", a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul social democrat a adăugat că dacă ar fi fost în locul preşedintelui Nicuşor Dan, probabil ar fi făcut o desemnare de premier.

"Mă întrebaţi ce aş face eu în locul domniei sale? Nu ştiu, n-am atâtea informaţii. Probabil că eu aş fi făcut o desemnare", a răspuns Grindeanu, întrebat dacă şeful statului ar trebui să facă desemnarea de premier chiar dacă nu există o majoritate clară conturată.

Liderul PSD a adăugat că preşedintele Nicușor Dan trebuie să facă o desemnare pentru a se vedea dacă majoritatea se testează în Parlament. Totodată, Grindeanu a reiterat că PSD şi-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD.

"E un lucru pe care l-am spus clar, răspicat şi pe care ni-l dorim. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienţi pentru a avea o majoritate, dar dorinţa noastră o repetăm şi astăzi, aici", a subliniat Grindeanu.

De asemenea, el a explicat ce înseamnă un "guvern în jurul PSD".

"Un guvern în jurul PSD înseamnă că la cele 127 de voturi pe care le are PSD în acest moment în Senat şi Cameră se adaugă alte cel puţin 106-107 voturi, care vin din alte zone politice, care poate să vină de la minorităţi, care poate să vină, aşa cum am spus, din alte zone politice şi dacă doresc să intre în guvern, atunci e un guvern în jurul PSD. Dacă doreşte să voteze un guvern minoritar PSD şi doar să dea votul de învestitură, atunci vorbim de un guvern minoritar", a precizat Grindeanu.

Liderul social democrat a adăugat că nu exclude în acest moment varianta alegerilor anticipate.

"Nu poţi să le excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu ştiu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar poate că la un moment dat nici nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit şi pentru acest scenariu", a afirmat Grindeanu.

Preşedintele PSD a fost întrebat dacă există nemulţumiri în partid legate de faptul că a durat foarte mult criza guvernamentală, în contextul în care el le-ar fi promis de la început că se va termina foarte repede, iar PSD se va întoarce la masa guvernării.

"Dar eu nu cred că doar colegi de-ai mei sunt nemulţumiţi. Şi eu sunt nemulţumit. Şi eu sunt nemulţumit şi cred că toţi românii sunt nemulţumiţi. Eu, dacă vă aduceţi aminte, înainte de a vota noi şi de a face acea consultare internă, am fost în toate organizaţiile judeţene, eu împreună cu toată conducerea, şi am informat şi vă rog să reluaţi spusele mele de atunci despre toate scenariile posibile în care putem intra dacă moţiunea trece. Aşa că nemulţumirea e şi a mea. Nemulţumirea e a fiecărui român că nu există guvern. Dar să ştiţi că oricât s-ar încerca să se creeze disensiuni în cadrul Partidului Social Democrat, că nu avem doar prieteni, unii vor să încerce să facă lucruri şi în PSD asemănătoare cu ce se întâmplă în partidele lor, nu există facţiuni în PSD în acest moment", a mai subliniat Sorin Grindeanu.

Preşedintele social democraţilor a participat vineri, la Neptun, la Şcoala Politică a TSD, unde a susţinut şi declaraţii de presă.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis la 5 mai, după ce Parlamentul a adoptat o moțiune de cenzură cu 281 de voturi „pentru”. Moțiunea a fost inițiată de PSD și AUR.

Grindeanu a afirmat că PSD nu are suficiente voturi pentru învestirea Guvernului

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, în urmă cu aproximativ o lună, că social-democraţii nu au voturile necesare pentru învestirea unui nou guvern.

Desemnarea viitorului premier se mai amână câteva zile. Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să organizeze consultări cu partidele până nu se formează o majoritate concretă.