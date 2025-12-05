Zile libere 2026: Calendar complet, minivacanțe, sărbători legale și ponturi pentru planificarea concediului

05-12-2025 | 18:04
calendar 2026
Anul 2026 aduce un calendar bogat în sărbători legale și minivacanțe care pot transforma planificarea concediului într-o experiență mai ușoară.

Mădălina Cristea

Au mai rămas câteva săptămâni până la finalului anului 2025 și trecerea într-un nou an, cu multe provocări și speranțe.

Află care este calendarul complet cu zilele libere 2026 și află când pică sărbătorile legale pentru a-ți organiza din timp minivacanțele.

Lista completă a zilelor libere legale în 2026

În anul 2026 sunt 17 sărbători legale, iar 12 dintre acestea pică în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă că vor fi mai multe zile libere în plus față de anii trecuți. Iată care sunt zilele libere din 2026, conform Zileconcediu.ro.

· 1 ianuarie (joi) – Anul Nou

· 2 ianuarie (vineri) – Anul Nou

· 6 ianuarie (marți) – Boboteaza

· 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

· 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

· 3 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

· 5 aprilie (duminică) – Paștele

· 6 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

· 1 mai (vineri) – Ziua Muncii

· 31 mai (duminică) – Rusaliile

· 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii

· 1 iunie (luni) – Ziua Copilului

· 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

· 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

· 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

· 25 decembrie (vineri) – Crăciunul

· 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Calendarul minivacanțelor în 2026

Românii abia așteaptă „punțile”, adică acele zile libere care leagă sărbătorile de weekend. În 2026, avem câteva ocazii excelente să stăm mai mult acasă cu cei dragi sau, de ce nu, să petrecem o minivacanță minunată. Cea mai mare oportunitate este chiar la începutul anului. Ianuarie vine cu un cadou uriaș: o posibilă vacanță de o săptămână întreagă. Avem liber pe 1 și 2 ianuarie (joi și vineri), urmează weekendul, iar apoi avem iar liber pe 6 și 7 ianuarie (marți și miercuri). Singura zi lucrătoare din această serie este ziua de luni, 5 ianuarie. Dacă îți iei concediu în acea zi, sau dacă statul decide să o facă punte pentru bugetari, te bucuri de 7 zile libere legate. Este momentul perfect să te refaci după Revelion.

O altă minivacanță sigură este la final de an, de 1 Decembrie. Pentru că Sfântul Andrei și Ziua Națională pică luni și marți, se leagă natural de weekendul dinainte. Asta înseamnă patru zile libere consecutive (28 noiembrie - 1 decembrie).

ZIle libere

Zile libere care pică în weekend în 2026

Un subiect care revine des în discuție este ce se întâmplă cu sărbătorile legale care cad sâmbăta sau duminica. În alte țări europene, precum Marea Britanie sau Spania, angajații primesc o zi liberă în schimb, de obicei lunea următoare. La noi, legislația actuală nu prevede acest lucru, așa că aceste zile libere se pierd.

În 2026, avem ghinionul să pierdem trei astfel de zile, toate fiind sâmbăta. Prima este pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor, ceea ce înseamnă că ratăm ocazia unui weekend prelungit. A doua este pe 15 august, de Sfânta Maria. Ultima zi pierdută este 26 decembrie, a doua zi de Crăciun. Iată care sunt toate zilele libere care pică în weekend:

· 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

· 5 aprilie (duminică) – Paștele

· 31 mai (duminică) – Rusaliile

· 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

· 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun.

Zile libere în 2026 pentru părinți și elevi

Dacă ai copii, știi deja că planurile de vacanță depind cel mai mult de structura anului școlar. Ministerul Educației păstrează organizarea pe module, adică perioade de școală alternate cu vacanțe, ceea ce ne ajută să luăm pauze mai dese.

Școala începe pe 8 septembrie 2025. Prima pauză vine destul de repede, la finalul lui octombrie (25 octombrie - 2 noiembrie), și este valabilă pentru toți elevii, de la cei mici până la liceeni. Vestea cea mai bună vine iarna: vacanța ține până pe 7 ianuarie 2026, iar elevii revin la cursuri abia pe 8 ianuarie.

În februarie avem „vacanța de schi”, acea săptămână liberă care diferă de la un județ la altul. Perioada este undeva între 9 februarie și 1 martie 2026. Dacă locuiești în București sau Ilfov, de obicei vacanța pică la mijlocul lunii, dar cel mai sigur este să verifici anunțul inspectoratului școlar din zona ta.

Primăvara aduce o vacanță lungă, între 4 și 14 aprilie 2026. Partea bună e că prinde ambele sărbători de Paște, și pe cel Catolic, și pe cel Ortodox. Școala se termină pe 19 iunie, când începe vacanța mare, cu excepția anilor terminali care au examene și termină mai devreme. Nu uita de „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” și atunci elevii pot primi liber pentru alte activități educative.

Când pică Paștele în 2026

În 2026, cele două mari sărbători de Paște sunt foarte apropiate. Paștele Catolic este pe 5 aprilie, iar cel Ortodox pe 12 aprilie, la doar o săptămână distanță.

