Un bărbat a fost răpit și torturat de prieteni după ce au aflat că a câștigat 25.000 de euro la loteria de Crăciun, în Spania

Un câștigător al loteriei a fost răpit și torturat de trei foști prieteni care încercau să îi fure câștigul de 25.000 de euro.

Jurnalistul spaniol Antonio Blanco a dezvăluit detaliile cazului în emisiunea TV En boca de todos, relatează Mirror.

Jurnalistul, folosind pseudonime pentru a proteja identitatea victimei, a explicat că un bărbat din Madrid, pe nume Carlos, a participat la extragerea tradițională a Loteriei de Crăciun din decembrie anul trecut. După extragerea de pe 22 decembrie, s-a aflat că câștigase un premiu de 25.000 de euro.

Cum au fost prinși cei trei infractori

Trei dintre prietenii săi, Rudolf, Javier și Alberto, aflând de norocul lui, au decis să îl jefuiască. Mai întâi, au mers la casa unui alt prieten al lui Carlos, pe nume Leopoldo, și l-au bătut până a acceptat să îi conducă la domiciliul câștigătorului.

Banda a așteptat în mașină în fața casei lui Carlos până când acesta a ieșit împreună cu un alt prieten, pe nume Alejandro. Infractorii i-au târât pe amândoi înapoi în casă, i-au legat, l-au lovit pe Carlos în cap cu o tigaie grea de metal și l-au amenințat cu pistolul până a acceptat să le ofere detaliile contului său bancar.

După ce au obținut informațiile dorite, cei trei răufăcători l-au forțat pe Alejandro să transfere banii în contul lor și apoi l-au trimis să retragă numerarul.

Între timp, Rudolf, Javier și Alberto l-au obligat pe Carlos să trimită un mesaj iubitei sale, cerându-i să nu se apropie de casă. Îngrijorată, aceasta s-a dus imediat la locuința lui Carlos pentru a afla motivul mesajului ciudat.

Când a ajuns acolo, răufăcătorii au amenințat-o și pe ea cu pistolul și i-au cerut să își arate actul de identitate pentru a afla adresa. Ulterior, au lăsat-o să plece, avertizând-o că, dacă va suna la poliție, nu doar ea, ci întreaga sa familie ar fi fost în pericol.

Însă, imediat ce a ieșit din casă, iubita lui Carlos a sunat la poliție, iar autoritățile s-au deplasat rapid la domiciliul lui Carlos și i-au arestat pe cei trei infractori.

Nu doar că răufăcătorii nu au reușit să pună mâna pe premiu, dar, potrivit ziarului spaniol El Español, aceștia riscă între trei și șase ani de închisoare pentru agresiune și tortură.

