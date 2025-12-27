Un bărbat a fost răpit și torturat de prieteni după ce au aflat că a câștigat 25.000 de euro la loteria de Crăciun, în Spania

Stiri Diverse
27-12-2025 | 10:58
loto spania
Shutterstock

Un câștigător al loteriei a fost răpit și torturat de trei foști prieteni care încercau să îi fure câștigul de 25.000 de euro.

autor
Aura Trif

Jurnalistul spaniol Antonio Blanco a dezvăluit detaliile cazului în emisiunea TV En boca de todos, relatează Mirror.

Jurnalistul, folosind pseudonime pentru a proteja identitatea victimei, a explicat că un bărbat din Madrid, pe nume Carlos, a participat la extragerea tradițională a Loteriei de Crăciun din decembrie anul trecut. După extragerea de pe 22 decembrie, s-a aflat că câștigase un premiu de 25.000 de euro.

Cum au fost prinși cei trei infractori

Trei dintre prietenii săi, Rudolf, Javier și Alberto, aflând de norocul lui, au decis să îl jefuiască. Mai întâi, au mers la casa unui alt prieten al lui Carlos, pe nume Leopoldo, și l-au bătut până a acceptat să îi conducă la domiciliul câștigătorului.

Banda a așteptat în mașină în fața casei lui Carlos până când acesta a ieșit împreună cu un alt prieten, pe nume Alejandro. Infractorii i-au târât pe amândoi înapoi în casă, i-au legat, l-au lovit pe Carlos în cap cu o tigaie grea de metal și l-au amenințat cu pistolul până a acceptat să le ofere detaliile contului său bancar.

Citește și
Politie Spania
Un șofer de camion a provocat haos cu o semiremorcă pe o șosea din Spania. El avea o alcoolemie de 1,25 mg/l în aerul expirat

După ce au obținut informațiile dorite, cei trei răufăcători l-au forțat pe Alejandro să transfere banii în contul lor și apoi l-au trimis să retragă numerarul.

Între timp, Rudolf, Javier și Alberto l-au obligat pe Carlos să trimită un mesaj iubitei sale, cerându-i să nu se apropie de casă. Îngrijorată, aceasta s-a dus imediat la locuința lui Carlos pentru a afla motivul mesajului ciudat.

Când a ajuns acolo, răufăcătorii au amenințat-o și pe ea cu pistolul și i-au cerut să își arate actul de identitate pentru a afla adresa. Ulterior, au lăsat-o să plece, avertizând-o că, dacă va suna la poliție, nu doar ea, ci întreaga sa familie ar fi fost în pericol.

Însă, imediat ce a ieșit din casă, iubita lui Carlos a sunat la poliție, iar autoritățile s-au deplasat rapid la domiciliul lui Carlos și i-au arestat pe cei trei infractori.

Nu doar că răufăcătorii nu au reușit să pună mâna pe premiu, dar, potrivit ziarului spaniol El Español, aceștia riscă între trei și șase ani de închisoare pentru agresiune și tortură.

Momentul în care doi hoți din SUA scot cu forța un bancomat dintr-un magazin, cu o mașină. L-au pierdut apoi într-un șanț

Sursa: Mirror

Etichete: Spania, loterie, premiu, castig, tortura, prieteni,

Dată publicare: 27-12-2025 10:16

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Povestea a doi români plecați cu visuri mari în Spania, care au transformat munca lor în imperii de afaceri în Madrid
1 decembrie
Povestea a doi români plecați cu visuri mari în Spania, care au transformat munca lor în imperii de afaceri în Madrid

Au plecat din țară în vremuri grele cu gândul să strângă bani și să se întoarcă. De atunci au trecut 20 de ani, și ei sunt tot acolo, în Spania, la Madrid. În urmă cu 19 ani, Paula Herlo a întâlnit la Madrid doi tineri cu visuri mari.

Un șofer de camion a provocat haos cu o semiremorcă pe o șosea din Spania. El avea o alcoolemie de 1,25 mg/l în aerul expirat
Stiri Diverse
Un șofer de camion a provocat haos cu o semiremorcă pe o șosea din Spania. El avea o alcoolemie de 1,25 mg/l în aerul expirat

Un accident rutier grav a blocat marți dimineață centura Palmei, în Spania, pe sensul spre capitală, după ce un camion de mari dimensiuni a pierdut controlul și a rămas înfipt în separatorul de sens dintre cele două direcții de mers.

Un spaniol concediat pentru că a oferit colegilor dulciuri de ziua lui a obținut peste 100.000 de euro despăgubiri
Stiri externe
Un spaniol concediat pentru că a oferit colegilor dulciuri de ziua lui a obținut peste 100.000 de euro despăgubiri

Un supermarket din Spania a fost obligat să plătească peste 100.000 de euro despăgubiri unui angajat concediat, după ce acesta le-a oferit colegilor dulciuri de ziua lui, scrie cotidianul La Vanguardia, care citează Diario SUR.

Recomandări
Vânt puternic, ninsori viscolite și polei. ANM a emis avertizări meteo pentru toată țara. HARTĂ
Vremea
Vânt puternic, ninsori viscolite și polei. ANM a emis avertizări meteo pentru toată țara. HARTĂ

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei.

Donald Trump: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu. Aşa că vom vedea ce are”
Stiri externe
Donald Trump: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu. Aşa că vom vedea ce are”

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat vineri arbitrul suprem al oricărui acord de pace între Ucraina şi Rusia, el declarând pentru Politico faptul că, până nu aprobă el, Volodimir Zelenski „nu are nimic”.

Aproape 550 kg de articole pirotehnice deținute ilegal au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții în Vâlcea
Stiri actuale
Aproape 550 kg de articole pirotehnice deținute ilegal au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții în Vâlcea

Aproape o jumătate de tonă de articole pirotehnice, deținute și depozitate ilegal, a fost descoperită de polițiști în urma unor percheziții desfășurate în județul Vâlcea.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Decembrie 2025

02:30:17

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28